iles de embarcaciones se han guarecido a lo largo de los tiempos en la ría de Viveiro, un abrigo natural que no impidió naufragios como el que a finales de 1810 se cobró unas 800 vidas al irse a pique la fragata Magdalena y el bergantín Palomo, entre otras naves de la Expedición Cántabra. Solo por los restos de esos pecios (los expoliados, los recuperados y los que siguen sumergidos), el estuario viveirense cotiza como yacimiento arqueológico submarino. Que no son los únicos vestigios históricos se confirmó en el 2012, cuando dos aficionados al buceo encontraron por azar dos cañones datados en el siglo XVI. Aunque se apuntó que podrían ser del galeón San Bartolomé, hundido en 1597, sigue sin confirmarse porque no hay rastro de la estructura de ningún navío. Ese estudio acabar dar un giro este martes, cuando un equipo de quince investigadores dirigido por el arqueólogo subacuático Antón López descubrió un astrolabio datado entre 1575 y 1622.

Es el primer instrumento astronómico de ese tipo hallado en Galicia y el 108 de los documentados en todo el planeta. Durante siglos los emplearon los navegantes para orientarse y calcular la posición de los buques. Catalogado como del tipo base de ballesta cóncava, es de bronce, mide 21 centímetros de circunferencia y pesa 4,92 kilos. Es «único en el mundo», explica Antón López, porque ninguno de los otros 107 combina el anillo trilobulado con la alidada con forma de arpón. El anillo es la base, una pieza con forma de tres dedos, adaptada para sujetarlo mejor. La alidada son las agujas que giraban sobre la base circular y permitían ubicarse alineándolas con el sol o una estrella conocida. Sobresale también porque está «los diez mejor conservados» del planeta.

No ha sido casual un descubrimiento «muy relevante», subraya Antón López. Por cuarto año consecutivo, el Equipo de Patrimonio Cultural Sumergido del Norte, creado por la Federación Española de Actividades Subacuáticas (Fedas), investigan el patrimonio sumergido en la ría viveirense. Mientras no localicen restos de madera, apuntan que el astrolabio podría ir en uno de veleros de carga o de guerra propios de finales del siglo XVI y principios del XVII. Entre ellos, un galeón, una urca (similar a una fragata), un filibote o una pinaza (construida con madera de pino).

El instrumento astronómico lo localizaron en lo que bautizaron como yacimiento Viveiro I, a la espera de documentar a qué navíos pertenecen vestigios que «aparecen regularmente» en el entorno del islote al este de la playa de Area, donde aparecieron los dos cañones que podrían ser de finales del siglo XVI o principios del XVII.

Esas dos piezas de artillería continúan sumergidas, cubiertas de nuevo por la arena. Todo por las corrientes marinas, las mismas que hicieron aflorar el astrolabio. Los investigadores lo han extraído y están en pleno proceso de recuperación porque, por primera vez desde que la Fedas inició el proyecto Eterna en Viveiro, cuentan con un área de tratamiento de materiales húmedos, un equipamiento que evita el deterioro de piezas sumergidas durante siglos cuando entran en contacto con el aire.

Antón López y los otros catorce especialistas retomaron la exploración del patrimonio sumergido en el estuario viveirense este 30 de agosto, y prevén continuar hasta el próximo día 20.

Posibilidades de ver ese vestigio de «un pecio inédito» antes de que sea trasladado a Vigo

El astrolabio es parte de «un pecio inédito» del que esperan nuevos descubrimientos; especialmente, «la arquitectura naval del barco, del que no hay referencias históricas», señala Antón López. Es uno de los aspectos que más interesa a los especialistas de Patrimonio Cultural Sumergido de la Fedas. Así podrían profundizar en ese secreto sumergido, conservado por la arena que lo cubre.

Los investigadores llaman la atención sobre lo que representaba el astrolabio, «alta tecnología en navegación marina, un instrumento construido por encargo y artesanalmente». Como parte del patrimonio arqueológico gallego, provisionalmente será trasladado al Museo do Mar de Vigo.

Antes quizá puedan verlo quienes en Viveiro quienes se acerquen los días 11 y 12 en alguna de las doce sesiones de puertas abiertas que Fedas organiza en la sede del Seminario de Estudos Terra de Viveiro, donde podrán ver cómo tratan el material extraído del mar para preservarlo, así como información del proyecto Eterna. Además de Terra de Viveiro, con la Fedas cooperan en esta investigación los centros de actividades subacuáticas Mergullo Viveiro y Buceo Viveiro, que ese mismo fin de semana ofrecen inmersiones guiadas al yacimiento donde se descubrió el astrolabio. También la apoyan el Concello de Viveiro, Topodel, Lembranza y Croa Fotosub.