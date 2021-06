La Policía Nacional ha detenido en Valencia a un hombre de 56 años de origen paquistaní como presunto autor de un delito de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado por retener a su hija en el domicilio familiar para obligarla a contraer matrimonio con un joven, de esa misma nacionalidad, que él había elegido y que ella no conocía. Tras una llamada recibida en el 091, los policías acudieron a un domicilio familiar donde encontraron a una joven extranjera retenida por su padre desde hacía más de un mes, han informado fuentes de la Jefatura Superior. La chica, que presentaba un estado de gran nerviosismo, pidió ayuda a la patrulla policial para abandonar del domicilio, ya que su padre no la dejaba salir sola si no era acompañada por algún familiar y le había prohibido quedar con un chico con el que había empezado una relación de amistad. Los agentes se hicieron cargo de la joven y la escoltaron de forma de segura fuera del domicilio, al tiempo que trasladaron los hechos a la Brigada de Extranjería y Fronteras de Valencia, que iniciaron una investigación para esclarecer los hechos. Una vez garantizada la seguridad tanto física como emocional de la víctima, la joven relató que su progenitor le había amenazado con mandarla a vivir a Pakistán con un familiar si no se casaba con la persona que él había elegido. Al parecer, las coacciones y amenazas comenzaron hace un año, aunque últimamente la situación se había convertido en insostenible al enterarse el padre que la chica tenía un novio de una nacionalidad diferente a la suya, relación que no aprobaba su progenitor. Al negarse a someterse a su petición, el padre le quitó el teléfono móvil y le prohibió que saliese a la calle, que solo podía hacer si iba acompañada por algún miembro de la familia. La joven aprovechó un momento en que se quedó sola para avisar a un conocido para que llamara a la Policía Nacional, que desplazó a unos agentes que ofrecieron protección a la víctima y la acompañaron a otro alojamiento. Los agentes han detenido al padre de la víctima y lo han puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado.