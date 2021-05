El día 25 de mayo se celebra el Día del Orgullo Friki, una cita que el comparador de seguros Acierto.com ha querido aprovechar para recopilar algunas de las pólizas más frikis de la historia. El término hace alusión no solo a lo raro y excéntrico, sino también a lo pintoresco y extravagante. ¿Existen seguros con estas características? ¿Cuáles son las cosas más frikis que se han asegurado o que se pueden asegurar?



Fenómenos paranormales y apocalipsis zombies

Así, los más raros de la lista son los seguros contra fenómenos paranormales y los seguros contra apocalipsis zombies. Respecto a estos primeros, la aseguradora Ultraviolet cuenta con una póliza “antihechizos” específica que actúa en caso de que el cliente quede incapacitado o muera como consecuencia de un fenómeno paranormal, enfrentamiento con fantasmas o similar. También ofrece cobertura contra el riesgo de convertirse en hombre lobo o en caso de abducción extraterrestre.



Y no es la única aseguradora que cubre algo así. La compañía St. Lawrence de Florida ofrece un seguro para mujeres que sufran un embarazo alienígena. Este tipo de seguros, aunque sorprendentes, empezaron a comercializarse en Estados Unidos en los años 50, en pleno boom del fenómeno ovni. Lo curioso es que hasta 20.000 personas tienen esta clase de seguro, y que hasta dos han recibido una indemnización.



El caso de las pólizas para apocalipsis zombies es similar. La compañía Zombiesinsurance es una de las que comercializa este producto. Cubren el secuestro por zombies y se hacen cargo en caso de mordeduras leves, cuarentena, incapacidad por pérdida de humanidad, daños en propiedades, etcétera.



Sin embargo, lo más chocante de estas pólizas es que para que un riesgo sea asegurable debe ser posible, concreto -y cuantificable- e incierto; es decir, que no se sepa si va a pasar o no. Algo que podría cuestionarse en este caso.



El seguro del monstruo del lago Ness

Otro seguro friki tiene que ver con el monstruo del lago Ness. Hace unos años una destilería escocesa organizó un concurso con un gran premio para quien consiguiera hacer salir a Nessie. Y contrató un seguro para que, si alguien lo lograba, la aseguradora cubriese la mitad del premio.





Muerte por ataque de risa

También se ha asegurado el riesgo de muerte por ataque de risa. Varias compañías cinematográficas han contratado esta póliza con la aseguradora Lloyd’s con el fin de cubrirse las espaldas si un espectador sufre un ataque de risa y fallece durante el visionado de sus películas. Por supuesto se trataba de comedias.



Seguro antienamoramiento

Otra compañía cinematográfica americana también quiso asegurar por valor de un millón de dólares el hecho de que la actriz principal se enamorara o casase durante el rodaje de la película.



Seguro para novios a la fuga

Tal y como apunta Acierto.com, los seguros de boda gozan de gran aceptación; sin embargo lo habitual es que incluyan coberturas de daños para los anillos, la tarta y el vestido, y que se hagan cargo de la reorganización de la boda, el reemplazo de la vestimenta y los gastos derivados de problemas con proveedores. También de la cancelación del viaje de novios si este no se lleva a cabo por razones de causa mayor.



Sin embargo, cada vez es más habitual otra cobertura más: una pensada para si la boda no se celebra porque uno de los novios se echa atrás y decide darse a la fuga. Algunas pólizas incluso incluyen aquí las sesiones de terapia psicológica. Se trata de una cobertura por cambio sentimental.



Para la derrota de un equipo

En Inglaterra también encontramos el caso de un aficionado que durante el Mundial de 2006 contrató una póliza que le cubría frente a las causas psicológicas que pudieran derivarse de la derrota de su equipo. Lo paradójico es que aunque Inglaterra finalmente perdió ante el Portugal, la aseguradora estimó que no se daban las condiciones necesarias para que el hombre cobrase el millón y medio de libras que solicitaba.

Las piernas de los futbolistas

Hablando de fútbol, los seguros de piernas pueden resultar a priori también algo rarunos. Pero son muchos los futbolistas famosos que cuentan con una póliza de este tipo. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo tiene aseguradas sus piernas por 100 millones de euros, mientras que la póliza de Messi ronda los 50 millones de euros.



Para calcular la prima, las aseguradoras tienen en cuenta las lesiones que haya tenido el jugador, su puesto en el campo, el número de partidos que disputará cada temporada, su edad y constitución física… etcétera. También analizan sus hábitos en busca de posibles “causas de lesión futuras”.





El culo de Jennifer López

Para acabar y siguiendo la línea de las partes del cuerpo, no podemos dejar de hablar del trasero de Jennifer López que, a pesar de la creencia popular, no tiene asegurado. Sin embargo, si quisiera, podría hacerlo. En concreto y según los cálculos de Acierto.com, por 5 millones de euros.



La cifra ha sido obtenida teniendo en cuenta las giras, la publicidad, los trabajos en televisión, etc, que elevarían las ganancias anuales de JLO hasta los 39,5 millones de euros. No obstante, lo más probable es que la póliza incluyera ciertos condicionantes: la cantante tendría que cumplir ciertos requisitos, como no participar en actividades deportivas arriesgadas o llevar una dieta estricta.