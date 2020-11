El Dr. Sabater ha sido premiado por la publicación de un artículo en Annals of Surgery sobre un ensayo que amplía las opciones técnicas en la cirugía de cáncer de páncreas resecable

La Dra. Buch obtiene una beca para su proyecto dirigido a evitar la utilización de drenajes en la zona axilar tras la cirugía en cáncer de mama

La AEC elige su nueva Junta Directiva para 2022-2024, con el Dr. Sabater como secretario del Comité Científico

Valencia, 16 de noviembre de 2019. La Asociación Española de Cirujanos (AEC) ha premiado las investigaciones desarrolladas en el ámbito de la cirugía por el Instituto de Investigación Sanitaria INCLIVA, del Hospital Clínico de València, mediante un doble reconocimiento, que ha dado a conocer este fin de semana en el marco del 33º Congreso Nacional de Cirugía.

Esta entidad ha premiado al Dr. Luis Sabater -del Grupo de Investigación de Cirugía General de INCLIVA, donde es adjunto a la dirección científica; Jefe de Sección de la Unidad de Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática del Hospital Clínico de València; y profesor titular de Cirugía del Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universitat de València-, con el accésit de la Convocatoria del Premio Nacional de Cirugía, con una dotación de 1.500 euros, por la publicación del artículo ‘Does the Artery-first Approach Improve the Rate of R0 Resection in Pancreatoduodenectomy?´ en Annals of Surgery, que recoge los resultados del ensayo multicéntrico, randomizado y controlado, del que ha sido coordinador, sobre las opciones técnicas en cirugía de cáncer de páncreas resecable.

La Dra. Elvira Buch –de los grupos de Cirugía General y Digestiva y de Biología en Cáncer de Mama de INCLIVA y Jefe Clínico del Servicio de Cirugía General del Hospital Clínico de València- ha recibido una Beca para Proyectos de Investigación 2020, con una dotación de 10.000 euros, por el estudio clínico prospectivo, aleatorizado, controlado y multicéntrico ‘Hemopach versus drenaje axilar para un mejor control del seroma post linfadenectomía axilar’.

Investigación del Dr. Sabater, sobre técnicas en cáncer de páncreas resecable

El estudio multicéntrico coordinado por el Dr. Sabater -en el que participaron 25 investigadores de 10 centros españoles con experiencia en cirugía pancreática e incluyó 153 pacientes con tumor resecable, randomizados en sus intervenciones- permitió concluir, de modo objetivo, que las dos técnicas empleadas en la extirpación de este tipo de cáncer –desde la vena mesentérica superior (VMS), utilizada como técnica estándar, y el abordaje inicial de la arteria mesentérica superior (AMS), técnica más novedosa-, ofrecen idénticos buenos resultados. Esto permite incluir en las guías clínicas el abordaje inicial de la arteria mesentérica superior como tratamiento quirúrgico en los tumores de páncreas, ya que facilita la extirpación de algunos tumores de especial complejidad. Esta fue la aportación más importante de la investigación, ya que, por primera vez, ofreció una respuesta clara y objetiva respecto a los resultados de ambas técnicas, evitando el sesgo del cirujano.

La investigación, iniciada en 2016 y con una duración de tres años, obtuvo financiación de un FIS del Instituto de Salud Carlos III, con una dotación de 56.265 euros. Se realizó eligiendo aleatoriamente para cada paciente una de las técnicas para medir la tasa de RO -margen libre de tumor- y valorando los parámetros perioperatorios (como pérdidas de sangre, transfusión y duración de la intervención), tasa de complicaciones y de mortalidad postoperatorias, estancia hospitalaria y resultados oncológicos, como tasa de resección completa y supervivencia.

Investigación de la Dra. Buch: evitar el drenaje axilar tras cirugía en cáncer de mama

El objetivo de la investigación de la Dra. Buch es intentar evitar el sistema de drenaje en el postoperatorio de las mujeres con cáncer de mama a las que se les realiza linfadenectomía axilar (LA).

En el tratamiento quirúrgico del cáncer de mama cuando existe enfermedad a nivel axilar es necesario la realización de una LA. El seroma (acumulación de líquido bajo la piel próximo a la cicatriz quirúrgica) es la complicación más frecuente después de dicha intervención y, para intentar evitarlo, de forma habitual se deja un drenaje en la región axilar, que produce molestias a la paciente por el propio tubo y no evita la existencia de seroma al retirarlo. Por ello, se han buscado alternativas al mismo, intentando mejorar, además, la calidad en el postoperatorio inmediato. Actualmente se dispone de un producto denominado Hemopatch®, que es un sellante hemostático de colágeno reabsorbible, se presenta en forma de parche, con marcado CE, y ya está introducido en la práctica clínica habitual de otras intervenciones con buenos resultados y seguridad.

La investigación está en la fase de inclusión de otros hospitales y reclutamiento de pacientes, de los que se necesita un mínimo de 222 para poder realizar una valoración estadística. En la actualidad, ya se han sumado al proyecto el Dr. Carlos Fuster, del Instituto Valenciano de Oncología (IVO); el Dr. Francisco Ripoll, del Hospital La Fe; la Dra. Silvia Delgado, del Hospital General de Alicante; el Dr. Antonio Prat Calero, del Hospital General de Requena; y la Dra. Myriam Andrés Matías, del Hospital de San Pedro, de La Rioja.

El Dr. Sabater, secretario del Comité Científico en la nueva Junta Directiva de la AEC para el periodo 2022-2024

El Dr. Luis Sabater será el secretario del Comité Científico de la Junta Directiva de la Asociación Española de Cirujanos (AEC) para el periodo 2022-2024, que ha resultado ganadora de las elecciones celebradas el pasado sábado en el marco del 33º Congreso Nacional de Cirugía. El Dr. Sabater tiene una dilatada experiencia en investigación, tras haber liderado estudios de alto nivel científico y haber participado en el Comité Científico de la AEC y en la Junta Directiva de diversas Sociedades Científicas.

La Junta Directiva electa está encabezada por la Dra. Elena Martín Pérez, que se convertirá en la primera mujer en presidir la AEC.

Con el lema ‘El privilegio de ser cirujan@’, la candidatura de Elena Martín -Jefa de Servicio de Cirugía del Hospital Universitario de La Princesa de Madrid; profesora asociada de Cirugía en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y hasta ahora vicepresidenta 1ª de la AEC- y su equipo, apostaron en su campaña por una gestión de la sociedad médico-científica basada en el trabajo desinteresado y leal por los socios y por una Asociación que se rija por la transparencia, la innovación, la creatividad y la modernización.

La nueva Junta estará integrada, además, por el Dr. Víctor Soria, como vicepresidente 2º; y la Dra. Inés Rubio, como vicesecretaria.