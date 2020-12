SKATEPLAZA VALENCIA

El skateplaza Valencia tiene forma rectangular y consta de planos inclinados, cajones para grindar, planos inclinados con cajones, un manual pad, una semipirámide en una de las esquinas, una zona para grindar en curva, un rail de sección rectangular. Es muy divertido y se pueden hacer grandes líneas. Además el suelo es liso y cuando está limpio, es una gozada patinarlo. Tiene una fuente a cincuenta metros. Y es que hablamos del lugar perfecto para practicar nuestro deporte favorito entre otras cosas por la calidad de su suelo, ya que resulta verdaderamente agradable movernos por él con los patines y monopatines.

El Skateplaza Valencia está situado en el antiguo cauce del río Túria, a la altura de la Escuela Oficial de Idiomas. Está justo al lado del campo de Baseball. Básicamente está en el cruce de C/Llano de la Zaidía con c/del Doctor Oloriz y la Avenida Constitución pero dentro del río. Podéis ver en el mapa su localización exacta pinchando sobre la foto.

Gulliver Skatepark Valencia

Este skatepark es una leyenda en Valencia, ya que fue el primero de la ciudad. Todos los skaters de la zona le tienen un especial cariño. Data de finales de los 80. Todo el skatepark está construido con cemento pulido, y consta de un bowl, un half pipe, dos mini ramps con spine, y todo rodeado de un mini bowl sin copping, y una pared en la que se pueden hacer wallrides. También tiene una pista de patinaje anexa la que se puede practicar trucos de flat.

Se encuentra en el antiguo cauce del río Turia, entre el Gulliver y la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Skatepark de XERESA



Este skatepark está realizado por la empresa (spoko)con lo cual es semejante a algún otro de la comunidad. El módulo que le da un toque diferente a este park, es el China Bank, que es innovador y resulta muy divertido. Cabe destacar también la decoración del park con los graffitis.

El skatepark de Xeresa (Valencia) dispone de un quarter en un extremo, un plano inclinado en el otro, y en el medio un cajón de dos alturas, un rail de sección cuadrada y un funbox, al que recientemente se ha añadido un «China Bank» (cajón curvo).

El skatepark de Xeresa está a 50 minutos de Valencia, en dirección Alicante. Este park les quedará a unos 20 minutos a los skaters de las zonas de Sueca, Alzira, Gandía, etc.

SKATEPARK DE TORRENTE

Skatepark Torrente Vista general del Skatepark Torrente tiene: Una base con cuatro quarters, un plano inclinado y unas transiciones que dan a un wallride, y unas miniramps con coping y bases de acero con spine. Se parece un poco al skatepark de Puzol. Además tiene un pequeño cajón y un mini manual pad puesto por los skaters locales

Este skatepark es sobre todo rampero, pero el suelo es de cemento pulido y es perfecto también para flatear. A simple vista no te das cuenta pero la superficie de este skatepark es hexagonal. Muy curioso.

Este skatepark está justo al lado del Centro Comercial Las Américas, en la Alameda Reina Sofía. En una avenida perpendicular a la Avinguda del Vedat.

SKATEPARK DE SUECA

El skatepark de Sueca es uno de los más completos de la Comunidad Valenciana. Tiene algunos años pero ha sido reformado recientemente y es ideal para todos los niveles. Tiene un zona muy amplia para hacer flat y en una ampliación, los propios locales construyeron un quarter con un RAIL en bajada.

Mantiene la misma forma pero ahora ya se no tiene agujeros, ni grietas, con lo que está en perfecto estado y además ha mejorado mucho estéticamente, pues antes era verde, rojo y azul, que lo hacía feo de cojones.

El skatepark está en uno de los extremos del municipio. Está exactamente en el Carrer del Polinyà, a una media hora de Valencia, y se puede aparcar fácilmente. Otra opción es ir en el tren de cercanías, ya que la parada de Sueca está relativamente cerca. Si entras desde la N-332 nada más entrar en el pueblo debes girar a la izquierda y dirigirte a la calle Polinyá, que está al noroeste de Sueca.

BOWL DE SAGUNTO



El bowl de Sagunto hará las delicias de los skaters ramperos. El coping es de metal y el estado del skatepark en general está bien aunque a veces un poco sucio. Se pueden hacer buenas líneas y coger altas velocidades si dominas el carving, pues la teta central da mucho juego.



Lo podéis encontrar en la zona nueva de la ciudad de Sagunto (pasando el río). Concretamente en la C/Carrer dels Tres Barrancs.

Skatepark de Riba-roja del Turia (Valencia)

Se trata de un skatepark de 300 metros cuadrados dividido en dos zonas: Zona de rampa: Constará de un bowl den forma de trébol de tres hojas. Zona de street: Dispone de planos inclinados, un hubba a cada lado y una duna/teta. Todo ello rodeado por un quarter en forma de «C».

Los usuarios están tan descontentos, que proponen derribarlo y volverlo a construir porque no tiene salvación.

La inclinación de los planos enfrentados es excesiva. Además la superficie resbala. El hubba parece de un material tipo encimera de una cocina y además no tiene coping. La inclinación es excesiva. Muy peligroso. El coping no es de metal, sino de granito.



Para patinar los hubbas laterales hay que tener muchísimo nivel y además te juegas la vida. Suponiendo que logres grindarlo, luego te caerías dentro del bowl.

El diseño del skatepark es del arquitecto local Carlos Bigorra, y la construcción a cargo de las empresas constructoras Hellcurving y Arnau March.

Es una pena que, después de luchar por conseguir que los Ayuntamientos aprueben proyectos de skateparks, luego los diseños y las ejecuciones sean tan deficientes.

EEl skatepark está en el barranco de las Monjas, que también incorporará unos jardines.

Por otro lado, muy cerca de Riba-roja, se sitúa Quart de Poblet, localidad que también tiene un proyecto de skatepark con bowl y street aprobado desde hace noviembre del año pasado y del que todavía no han comenzado las obras.

SKATEPARK DE REQUENA

El nuevo skatepark de Requena (Valencia). Consta de un quarter, un manual pad y un funbox bajito que incluye un cajón y barandilla de sección circular. Los tres módulos están instalados sobre una antigua pista de patinaje ubicada dentro del Polideportivo Municipal.

La primera fase del skatepark de Requena, realizada por Oneloveskateramps, empresa dedicada principalmente a montar rollerparks modulares (Alboraia, Alaquás, un módulo de Onda, Indoor Sevilla, etc.).

La localidad de Requena está en el interior de la provincia de Valencia por la A-3 hacia Madrid. Se tarda en llegar unos 45 minutos desde Valencia.

KATEPARK DE RAFELBUÑOL (Rafelbunyol)



El skatepark es gratuito y está dentro de un parque para niños. Hay fuentes, asesos y también un bar (abierto hasta las 19h) con terraza. Se puede patinar durante todo el día, desde que lo abren hasta que lo cierran por la noche.El skatepark de Rafelbuñol (a 20 minutos de Valencia en dirección Barcelona) tiene superficie rectangular y está construido con los típicos módulos azules de fibra de vidrio con coping metálico y plancha de metal en el inicio de la transición con el suelo. Consta de una miniramp, un cajón de dos alturas con coping para grindar que tira bastante bien, una pirámide-fun box con una sección rectangular central para grindar, un rail en el suelo de dos alturas con sección circular, un quarter y un plano inclinado.



Skatepark Rafelbunyol: Pirámide, plano inclinado y quarter Rafelbuñol skatepark Rail circular de dos alturas Rafelbuñol skatepark Cajón de dos alturas para grindar en Rafelbuñol



Este skatepark está construido en el Parque nuevo que hay en el oeste de Rafelbuñol. Si lo buscas en google maps está justo donde marca n la Partida Bobalar. Las coordenadas por si las quieres buscar en el GPS serían: 39.590212,-0.342167

SKATEPARK DE QUART DE POBLET (VALENCIA):



El skatepark de Quart de Poblet en Valencia. Muy bien hecho y para todos los gustos. Cuenta con un bowl y también una zona de street, así como quarters, tetas, slappy, walls, y planos por toda la periferia para hacer muchas líneas. Es muy amplio y con módulos para todos los gustos, estilos y niveles.

Además, la empresa que lo ha diseñado y construido es Copin Ramps, que tiene amplia experiencia en skateparks y cuenta con auténticos skaters en su plantilla.

FOTOS SKATEPARK DE QUART DE POBLET:

Lo primero disculparme por haber tardado en actualizar este post pero es que ha llovido mucho estos días y quería sacar buenas fotos en un día soleado y que no estuviera petado de scooters el skatepark. Es fácil aparcar y tiene fuente.

Está situado en el polígono industrial de Quart de Poblet que está a la derecha de la vía de servicio pegada a la A-3 en sentido Madrid. Te pueden servir de referencia la fábrica de Coca-Cola y el cementerio. También hay un polideportivo.

SKATEPARK DE PUZOL

Éste es sin duda uno de los skateparks más desconocidos de la zona de Valencia.

Situado en medio de un parque. Consta de dos quarters con spine en medio, que tienen los copings y las bases de las transiciones de metal. Los copings son bastante grandes. Parece que todo está en bastante buen estado. Al lado hay una base cuadrada con rampas en los cuatro lados que tienen a su vez cuatro pilones muy característicos. Finalmente hay también una pista de patinaje anexa en la que se puede practicar flat.

El skatepark de Puzol está situado dentro del Parque Josep Josep Ribelles, situado en el norte del pueblo, entre las calles Carrer El Ports y la Avenida Els Collidors, junto al polígono industrial. Fácil para aparcar e incluso se puede ir en tren. La localización la podéis ver en el siguiente mapa.

SKATEPLAZA PUERTO DE SAGUNTO

Este skateplaza requiere bastante nivel y además las líneas son muy rápidas. Este skateplaza tiene una superficie rectangular con forma alargada y estrecha. Es puramente para hacer street. Dentro de esta disciplina es muy completo, ya que como podéis ver en las fotos consta de planos inclinados, cajones, una pirámide alargada («piano» o «Toblerone» como yo lo llamo, parecido al del skateplaza de Valencia), un quarter pequeño, un pole, escaleras, eurogap, una zona para grindar en curva, rails, etc.

Puedes encontrar el skateplaza de Puerto de Sagunto en la Avenida 3 de abril, al sur del Puerto de Sagunto. Está detrás del polideportivo y es muy fácil aparcar allí siempre.

PATERNA SKATEPARK (Valencia)

El skatepark de Paterna es bastante nuevo y tiene una superficie aproximada de 2.000 metros cuadrados.

Tiene buenas líneas y es muy divertido. Es más de rampa que de Street. Consta de dunas, cajones de varias alturas, halfpipes, un rail, y todo rodeado de zonas con y sin copping. Una vez dominas y te haces con las pendientes se pueden hacer buenas sesiones de carving. Además está pensado para skaters de todos los niveles. la sección central está muy bien para la gente que está empezando, mientras que la exterior requiere más nivel. Está muy bien conservado. Como comentarios, decir que tiene una fuente y que es relativamente fácil aparcar en la zona.

Está a unos cinco minutos de Valencia saliendo por la pista de Ademuz. La ubicación exacta es: Skatepark Paterna @39.510146,-0.444577

ONTINYENT BOWL

Os presentamos el skatepark de Ontinyent (a cincuenta minutos de Valencia): Por fuera tiene un escalón que da juego para subirlo o bajarlo de truco, y también hay suficientemente espacio para hacer algo de flat

.Para llegar al skatepark de Ontinyent (Onteniente en castellano), debes entrar por la salida SUR del pueblo, tomar la CV81 y coger la Avenida Textil. El skatepark está en un parque llamado Plaza del Poeta Ausiàs March, en la calle José Iranzo. Es fácil encontrar aparcamiento en las proximidades.

MASSANASSA SKATEPLAZA

Es pequeño pero cuenta con un quarter que ocupa un lado y parte del otro formando un ángulo de 90 grados, un spine, una teta, un manual pad, un cajón largo para grindar y un rail circular.

Los cajones tiran muy bien y se pueden hacer buenas líneas siempre y cuando no haya mucha gente patinando simultáneamente. Por otra parte, algunos módulos están un poco pegados entre sí. Al salir del manual o de la teta si vas a ir rápido tendrás que frenarte o te caerás a los setos.

El Massanassa skateplaza skatepark está situado en un parque detrás del Leroy Merlín de Massanassa, a cinco minutos de Valencia por la Pista de Silla (V31). Concretamente está en «Carrer de la sèquia del segon braç¨.

L´ELIANA SKATEPARK

El skatepark de L´Eliana es un bowl que tiene zonas con diferentes alturas, copings de metal, una isla y un spine. Requiere al menos un nivel medio y se pueden sacar muy buenas líneas.

L´Eliana es un municipio residencial situado a 22 minutos de Valencia en dirección Lliria por la CV-35 y saliendo por la salida 16. Una vez cruzas al otro lado de la autovía por el puente, te diriges hacia el pueblo de L´Eliana y tomas la segunda rotonda a la izquierda.nEste skatepark está situado en el parque de L´Hort de les Taules, concretamente en la Avenida Germanías 28.

GANDIA SKATEPARK (Rois de Corella)

El skatepark consta de quarter, planos inclinado con quarter central, varios rails, un pole jam, un cajón larguísimo de dos alturas, un manual pad que baja en forma de piano (muy divertido) y un funbox que tiene de todo: planos, rails, escalones, hubba, y un A-frame (dos planos inclinados enfrentados entre sí). Además de todo ello tiene bastante superficie libre con suelo perfecto para flatear y echar un buen game of S.K.A.T.E.

El suelo es liso y los módulos son variados y están muy bien dispuestos, lo que permite hacer buenas líneas. El diseño ha sido obra de Nacho García (Fhire) y de Javi, de Pinturas Monduber, y cuenta con varios módulos de Spoko Ramps y varios de Maniak Ramps con su color azul turquesa tan característico, dándole a su vez un toque de diseño fresco.

El skatepark de Gandía está en Carrer Rois de Corella de Gandía, en la zona Oeste, al final del paseo de las Germanías girando a mano izquierda, junto al campo de fútbol. Podéis ver la localización en este mapa: Es fácil de encontrar, fácil para aparcar, se puede ir en tren (eso sí, hay pateo pero por el paseo de las Germanías el suelo es perfecto para patinar y se llega en nada).

Skatepark de Fortaleny (Valencia)

El skatepark de Fortaleny. Que consta de los siguientes módulos:

Miniramp de madera 7.50 m de largo x 1.60 m de alto.

Box de 3 m de largo x 0.25 m de alto.

Rail circular de 5 m de largo x 0.5 m de alto.

Este park ha sido obra de One Love Skateramps, empresa valenciana de módulos prefabricados, que anteriormente ha realizado skateparks como los de Alaquás, Alboraia o Requena.

Fortaleny es una localidad de tan solo 1.021 habitantes, ubicada en la Ribera del Júcar (Valencia), a 2 minutos de Sueca.

El skatepark de Fortaleny está instalado junto a las pistas de frontón, basket, futbito y tenis. Nada más entrar al pueblo desde Sueca por la CV-511 está a mano derecha. Veréis el Polideportivo enseguida.

EL PALOMAR BOWL (Valencia)

El Palomar es una localidad del interior de la Provincia de Valencia. Sólo tiene 550 habitantes pero tiene su propio skatepark de cemento y coping de metal. El bowl es muy pequeño pero ahí está. Apenas nadie lo conoce.

El Palomar está muy cerca de Albaida. A 1 hora desde Valencia en dirección Alicante por el interior, y a 25 minutos antes de Alcoy. El Bowl está en la Avenida Diputación nº 11, junto al colegio público y el campo de fútbol.

SKATEPARK DE CHIVA

El skatepark de Chiva (Valencia) es de hormigón y principalmente tiene módulos de rampa con un poco de street. Consta de quarters, un funbox, spine, cajón, plano inclinado, etc.

Por el diseño y el tamaño de los módulos algunas parecen más apropiadas para las disciplinas de BMX o Rollers que para Skate (esto es una opinión personal), pero aún así se puede patinar si eres valiente.

Chiva está a 30 minutos de Valencia por la A-3, en sentido Madrid, nada más pasar Cheste. Para encontrar el skatepark de Chiva, debes dirigirte a la Calle Pintor Sorolla. Exactamente en 39.47006, -0.71537

Skatepark de CHESTE

El skatepark de Cheste no es de los más recomendables en estos momentos. Este skatepark está situado ahora mismo junto al Polideportivo de Cheste. El «skatepark» consta de quarter, funbox, planter de dos alturas con coping y un rail de sección circular con un poco de trayectoria.

Skatepark de CAUDETE DE LAS FUENTES

El skatepark de Caudete de las Fuentes, junto a Utiel, en la provincia de Valencia. Este skatepark es nuevo y de cemento: Consta de un cajón para grindar, y el módulo principal mixto, que combina una mini ramp bajita y un funbox. Éste último tiene un plano inclinado hacia un lado, un quarter, y otro plano inclinado con barandilla en bajada (gigante por cierto). Los módulos están sobre la plaza principal del pueblo y el pavimento no es muy liso que digamos, con lo que si flateas o te caes al suelo, adiós tabla y adiós piel respectivamente.

El skatepark de Caudete de las Fuentes está situado en la Plaza de la Fuente Grande (en la C/Carretera Madrid-Valencia) en la parte sur del pueblo. No tiene pérdida. Está a cinco minutos de Utiel. Desde Valencia está a 56 minutos en dirección Madrid por la A-3.

ALAQUÀS SKATEPARK

Skatepark de Alaquàs, a cinco minutos de Valencia. Los módulos han sido instalados sobre lo que fueron pistas de futbito o básket, por lo que su superficie es rectangular y bastante lisa. En cuanto a configuración y tamaño, aunque en este caso la empresa que lo ha diseñado e instalado es One Love Skateramps, la misma que hizo el de Alboraia.

Este skatepark está en la zona industrial, en la zona más al Sur Oeste de Alaquás. Concretamente en Carrer La Costera 44 de Alaquàs. Fácil acceso y fácil aparcamiento. También tiene una fuente. Hay blanquitos para sentarse al lado del muro y también dos árboles que dan un poco de sombra.

ALBAL mini ramp

Albal mini ramp, en la que te puedes pegar una buena sesión de skate: No es gran cosa, pero al menos da para una buena sesión de mini. También puedes subir y bajar a la mini de ollie o de truco, utilizando la mini como un escalón.

Albal es una localidad que se encuentra a 15 minutos de Valencia (entre Catarroja y Beniparrell). Si vas por la pista de Silla (V-31) has de pasar Catarroja y después coger el devío hacia Torrente-Albal. Tras un par de rotondas llegas a Albal. El skatepark está al sur del pueblo, junto a unas pistas de baloncesto en el Carrer Pintor Pablo Ruiz Picasso. Suele ser fácil aparcar.

Por la zona sur de Valencia, yendo por la Pista de Silla hay varios skateparks. Se puede hacer un recorrido desde Valencia, en el que quedan a tíro de piedra los unos de los otros: Sería el siguiente: Massanassa, Catarroja, Albal, y Picassemt, Ya un poco más lejos pero relativamente cerca están Almussafes y Sueca.

SKATEPARK DE ALBORACHE

Alborache otro de los Skapepark no recomendable. Además de tener módulos muy juntos, sin coping, con unas pendientes imposibles y un mantenimiento nulo, hay que destacar lo feo que es el skatepark de Alborache.Además de los colores verde y rojo, lo más horrible son las tetas o dunas, que más bien parecen un brote virulento de sarampión.

Alborache está justo al lado de Buñol a 30 minutos de Valencia yendo hacia Madrid por la A-3. El skatepark está al lado de la piscina municipal.

ALBORAIA SKATEPARK

Skatepark de Alboraia (o Alboraya),es un buen sitio para patinar si tienes nivel, bastante cerca de Valencia, y con buen ambiente. El half es la parte que más está gustando. cuenta con planos inclinados, quarters (de unos dos metros de alto), una rampa gigante para entrar de roll in, un funbox, hubba y barandilla de sección circular. Además los cajones del funbox tienen sección circular y sobresalen, con lo que si controlas grindando y en trucos de ledge, puede dar mucho juego.

La única advertencia, es que tengáis cuidado con los módulos, que la fibra de madera resbala mucho. Es cuestión de acostumbrarse, pero al principio «fichas» unas cuantas En breve, este tema se va a resolver ya que dentro de poco se aplicará una capa antideslizante. Dispone de una zona con escalón, bancos para grindar e incluso una parte cubierta por si llueve.

El skatepark de Alboraia está situado en la antigua estación de metro Palmaret, que a su vez está sobre la estación actual de metro Alboraia-Palmaret (líneas 3 y 9). En autobús puedes venir en el 70. Si entras desde la ronda norte, no tiene pérdida. Entrando por la Avenida de La Horchata queda a mano izquierda justo enfrente de la Horchatería Daniel y el Olympia. Verás un parque con graffitis.

Skatepark de Alginet (Valencia)

Es un buen sitio para patinar si tienes nivel, bastante cerca de Valencia con Rampa y Street en la provincia de Valencia y un pumptrack, que parece muy divertido. Este park cuenta con buena iluminación. Hay focos hasta las 00:00h de la noche, lo que permite buenas sesiones nocturnas.

Consta de un rail en el suelo. Es bajito y está en la zona de street a la salida del cajón de dos alturas.

El skatepark está hecho de hormigón, con calidades en los acabados similares al park de Massanassa. En cuanto al diseño, se nota claramente que la mitad está inspirado en el de Sueca. La mini se parece bastante, pero la bajada desde el quarter con barandilla y plano inclinado tiene la exactamente misma forma, pero más pronunciada y la baranda con sección circular en lugar de plana.

En cuanto a los módulos, el hubba es descomunal y los cajones son demasiado altos (el más bajo mide unos 40-45 cm de alto). Has de tener al menos un nivel medio-alto para grindarlos. Quizás está hecho para rollers, pero desde el punto de vista de un skater pienso que se debe tener en cuenta también a los principiantes al diseñar este skateparks.

Por otro lado, el skatepark de Alginet está un poco alejado del núcleo urbano. Construido en una zona donde no molesta a los vecinos pero lo bueno es que tiene terreno para ampliar. De hecho, ha cabido el pumptrack y perfectamente se podría hacer una tercera fase.

Para encontrar el skatepark de Alginet, debes entrar por la salida sur de la A7 (la segunda si vienes desde Valencia), girar a la derecha y entrar por el Carrer Major, dirigirte al cuartel de la Guardia Civil y girar a la izquierda. Está también en esa zona el Campo de Fútbol L´Ermita. Como es una zona despejada lo verás sin problema.

SKATEPARK ALMUSSAFES

Este skatepark es muy recomendable para principiantes porque los módulos son bajitos y las pendientes de las rampas no muy pronunciadas. Aún así, cualquier skater del nivel que sea tiene para una buena sesión que perfectamente puede durar todo el día.

Siempre hay sitio para aparcar y tiene una fuente de agua potable. Justo al lado, hay un circuito del club de radiocontrol, en el que tienen baños y máquina de refrescos. Cuando oscurece se encienden los focos y se puede patinar de noche. Las luces tienen pulsador y temporizador.

El skatepark de Almussafes es muy divertido y en él podrás hacer muy buenas sesiones y divertirte a lo grande. La superficie es toda de cemento pulido ocupando una parcela de forma rectangular en la que podemos encontrar módulos prefabricados con fibra de vidrio (plano inclinado, funbox, minispine, quarter, rail) y otros de cemento realizados a posteriori (manual pad de dos alturas, pirámide, banco, etc.)

Está situado a quince minutos de Valencia, justo al norte de la localidad valenciana de Almussafes. Concretamente está ubicado entre entre las calles Gregal y Eje H del polígono industrial Juan Carlos I de Almussafes.

Skatepark de Alzira

Los módulos de los que consta son: una mini ramp, un manual pad con cajón, un rail recto, un rail semicircular y un pole jam. La empresa Copin Ramps ha sido la elegida para instalar los módulos del nuevo skatepark en un emplazamiento distinto. Además está muy cerca del centro pero con la ventaja de que por la noche hay buenos focos y alejado de los edificios con lo que no causará molestias al vecindario.

El nuevo skatepark de Alzira está en la Plaza de la Generalitat, al final de la Av. Santos Patronos. Su suelo es liso y la plaza es amplia

ATZENETA D´ALBAIDA BOWL (Valencia)

El bowl de Atzeneta d´Albaida, es de nivel fácil ya que no tiene pendientes pronunciadas y apenas tiene coping. Su forma es simple y su estado es muy bueno, pues fue construido recientemente.

Atzeneta está en el interior de la provincia de Valencia (aunque por el nombre puede parecer que esté en el País Vasco :-). Dicha localidad está a 1 hora de Valencia en dirección Alicante por el interior y a 25 minutos antes de Alcoy. El bowl está situado al lado de la Piscina Municipal, en el Polígono Nº7, 19 subiendo por la Plaça del Calvari.

BOWL DE BENIARJÓ

Este bowl ha sido construido en 2016 y forma parte del proyecto del consistorio de dicha localidad para Inversiones Sostenibles. Este bowl es pequeño y tiene forma de riñón. . Las paredes son quizás un poco planas, y se echa de menos un poco más de curvatura, así como un coping más marcado.

Por otro lado destaca que tiene dos sumideros con lo que se seca rápido tras la lluvia. Eso sí, sería recomendable barrer dentro para poder patinar mejor y no caerse. De hecho, ya ha habido algún accidentado desde su inauguración.

Beniarjó está situado a cinco minutos de Gandía, cerca de la localidad de Almoines y Villalonga. El skatepark está en un parque que hay justo antes de llegar al Campo de Fútbol, en el Carrer del Molí de Tola, en la entrada del pueblo más cercana a Almoines.

ZPARK INDOOR SKATEPARK EN BÉTERA

Skatepark indoor en Valencia sitio cubierto y especialmente diseñado para ello. Poco a poco este skatepark va construyendo nuevos módulos.

En cuanto a las rampas y módulos, son de madera. Podéis verlas en estas fotos de su Facebook, que fueron tomadas en sus inicios. Tened en cuenta que (en las fotos no sale pero en el vídeo sí) pero ahora ya ha incorporado un rail en el funbox y un cajón para grindar. Destaca por su diversión la mega rampa y la piscina de goma espuma, en la que puedes hacer el bestia y no matarte.

El ZPark está en la C/ Nº8 Nave 12 del Polígono Industrial L´Horta Vella de Bétera. Para llegar allí tienes que coger la salida Burjassot – Bétera del bypass.

. En cuanto a los servicios tiene duchas, zona de descanso, alquiler de casco, rodilleras, etc. y también puedes tomarte algo allí. En cuanto a la decoración le han dado un toque graffitero muy chulo que dentro de la nave queda muy urbano.

BETERÓ SKATEPARK (Polideportivo Virgen del Carmen) VALENCIA

Este skatepark es perfecto para competiciones de rampa ya que da muchas posibilidades, tiene buena iluminación, fuente, una cafetería y gradas para el público. Cada cierto tiempo marcas como Vans han organizado eventos

Sin duda si eres rampero y vienes a Valencia has de visitar el Beteró skatepark. Es toda una referencia a nivel nacional y catalogado como uno de los mejores Skateparks de toda España. Es 100% rampero, está en muy buen estado, pues sólo tiene unos pocos años y las transiciones son perfectas. Cuenta con spine, cradle, una parte más bajita y otra más profunda, una isla, etc… Lo mejor es que lo veáis en las fotos.

Para llegar a este skatepark tienes que dirigirte al Noreste de Valencia. Concretamente a la calle Campillo de Altobuey, que es donde está situada la entrada al polideportivo de Beteró (Virgen del Carmen). Está entre la Avenida Blasco Ibáñez y la Avenida dels Tarongers.

TARIFA DIARIA: Para patinar en este skatepark se tiene que pagar unos 6 euros aproximadamente. Con esta tarifa se paga la entrada y el seguro obligatorio.

BONO ANUAL: También se puede pagar un bono anual (entre 80 y 100 euros) con el que puedes entrar durante todo el año. Si vienes a menudo durante todo el año, ésta es la mejor opción.

SKATEPARK DE BUÑOL

Este skatepark es de cemento pulido y básicamente tiene un mini bowl, planos inclinados y un Half pipe. El estado de las pistas es mejorable, ya que necesitaría reparar algunas grietas y agujeros, y algo de pintura. Aún así, si estás por la zona vale la pena visitarlo.

Está situado a las afueras de Buñol. Está a 40km de Valencia yendo por la A-3 y está a 40km, con lo que se tarda una media hora.

SKATEPARK DE BURJASSOT – LA GRANJA

Este Skatepark consta de un bowl con cuatro alturas distintas, dos quarters con spine en medio, una minipirámide (de base octogonal) y una zona al final con un manual bajita con coping en la que se puede grindar.

La primera altura del bowl es ideal para los que se inician en rampa porque la pendiente es suave y tiene un copping en el que el skate no se engancha. Perfecto para practicar los primeros «Drop in», rock to fakie, rock´n´roll, axle stall. etc. Ya gradualmente puedes ir pasando a segunda, tercera, y finalmente si tienes valor, a cuarta. Todo un reto, ya que la cuarta impone bastante.

El suelo del skatepark es un poco rugoso por lo que para hacer trucos de flat no es muy aconsejable. Por el contrario el bowl es de cemento pulido y ahora que acaba de ser arreglado y pintado de azul piscina está en muy buen estado. En la última remodelación también se ha añadido un rail.

El ambiente en este skatepark es de lo mejor que hay. Siempre hay buen rollo y los skaters locales son muy abiertos. Tienen mucho nivel patinando y siempre se lo curran enseñando y dando consejos.

The Farm está situado en el parque de «La Granja» de Burjassot y su horario es de 8:15h a 21h de la tarde. Tiene fuente y también baños públicos.

SKATEPLAZA CANET D´EN BERENGUER

El Skateplaza de Canet d´en Berenguer dispone de una superficie patinable de 480 metros cuadrados. Lo primero que llama la atención son los colores: gris, negro y verde, que junto con los dibujos de las superficies, le dan un toque estético muy característico.

En un extremo hay una rampa y en el otro un plano inclinado con forma de triángulo, de manera que está pensado para coger velocidad y hacer líneas rápidas de un lado a otro (en plan Street League). En las zonas centrales hay cajones para grindar de varias alturas, un rail de sección circular, planos inclinados, un gap, un wallride, media pirámide, … lo mejor es que veáis los vídeos y las fotos.

La sombra de los árboles cubre parte del skateplaza y viene muy bien para evitar el sol directo, habiendo siempre zonas para sentarse y descansar. Por otro lado me parece que no hay ninguna fuente cerca y tampoco tiene baños públicos. Imagino que lo más próximo es la gasolinera de enfrente. Este skatepark fue inaugurado en junio de 2014 por lo que está nuevo y todo va a la perfección. Se grinda muy bien sin necesidad de cera, pero si le pones pues todavía mejor.

El skateplaza de Canet d´en Berenguer está situado junto al Campo de Fútbol del pueblo, enfrente de la gasolinera. La zona deportiva está más cerca del pueblo que de la playa como podéis ver. Aquí tenéis el mapa de localización. Si vais en coche es muy fácil y se puede aparcar. En transporte público imagino que en tren hasta Sagunto y de ahí en bus será una opción más lenta pero válida. En cualquier caso, recomendamos coche.