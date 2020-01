Dos de los grandes conciertos para piano Beethoven y Chaikovski en la próxima programación de Ibermúsica

El genial pianista Behzod Abduraimov y la Filarmónica de San Petersburgo, los días 21 y 23 de enero

El reciente fallecimiento del gran director Mariss Jansons el pasado 30 de noviembre y la cancelación de la gira que iba a realizar con su orquesta la Bayerischer Rundfunk, han hecho que Ibermúsica haya elegido nada menos que a la legendaria Filarmónica de San Petersburgo (precisamente la ciudad en la que murió el maestro) y al director Yuri Temirkanov, Director Titular desde 1988 de la Filarmónica de San Petersburgo, para los conciertos previstos para el 21 y 23 de enero con los que inicia el 2020 musical que coincide con los 50 años de Ibermúsica. Para ambos conciertos se contará con actuación estelar del pianista Behzod Abduraimov que tendrá ocasión de demostrar su virtuosismo con dos de los grandes conciertos para piano y orquesta de la historia de la música: los número 1 de Chaikovski y Beethoven.

En la primera cita en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música de Madrid a las 19:30 horas, que tendrá lugar el 21 de enero, interpretarán además del Concierto para piano número 1 de Chaikovski, la Sinfonía número 4 de Brahms, mientras que el 23 el programa se abrirá con el Concierto para piano número 1 de Beethoven y la Cuarta Sinfonía de Chaikovski. La gira de la formación rusa comenzará el 20 de enero en Auditorio de Zaragoza y finalizará el 24 enero en ADDA Alicante con el mismo programa y solista que ofrecerán en Ibermúsica el día anterior.

Una composición imposible de interpretar

Aunque, el Concierto para piano número 1 de Chaikovski, una pieza legendaria, es ahora parte del repertorio de la mayoría de los pianistas, el concierto fue, incluso antes de su estreno, considerado casi imposible de reproducir. Chaikovski era un compositor tan brillante que a veces era demasiado bueno para sus solistas. Chaikovsky sabía que su primer concierto para piano era una de las mejores piezas que había escrito hasta la fecha, por lo que la reacción hostil de su mentor Nikolai Rubinstein fue aún más desconcertante para él. Cuando le pidieron su opinión, se burló de él sin piedad, haciendo parodias grotescas de varios pasajes mientras declaraba que todas menos dos o tres páginas no se podían reproducir. Finalmente, notando la angustia que estaba causando a Tchaikovsky, suavizó su posición y ofreció estrenar el concierto, sujeto a una revisión sustancial.

Hoy una de las obras más populares de Chaikovsky tiene éxito en todos los niveles: el gran virtuosismo de la parte del piano se combina con la orquestación colorida, mientras que la complejidad formal coexiste con una sucesión de melodías inspiradas. El primer movimiento comienza con una introducción majestuosa en re bemol mayor, un movimiento engañoso, ya que el centro tonal del concierto es en realidad B bemol. Este hermoso tema desaparece de la escena enigmáticamente, y no se vuelve a escuchar, aunque uno de sus motivos se puede encontrar en un tema lírico al comienzo del segundo movimiento. Afortunadamente, para Chaikovsky y el público de todas partes, el concierto pronto se convirtió en un gran éxito.

Tampoco tuvo mucho éxito inicial la que ocupa la segunda parte de este concierto, la Sinfonía número 4 de Brahms. Brahms y un amigo tocaron la sinfonía en el piano con un grupo de sus más cercanos confidentes, críticos y colaboradores, pero la reacción fue uno de esos silencios devastadores e incómodos. Eduard Hanslick, el campeón crítico de Brahms, rompió la atmósfera incómoda después del primer movimiento con un comentario demoledor: “Siento que dos personas terriblemente inteligentes me han golpeado”. Debido a las críticas, Brahms no estaba seguro de permitir que la pieza tuviera vida más allá de su estreno en Meiningen ese octubre. Solo la recepción positiva de la obra allí, y el cambio gradual y de mala gana en la actitud de sus amigos hacia la pieza en su estreno vienés, convenció a Brahms de que la Cuarta Sinfonía podría sobrevivir.

Un concierto número 1 que no fue el primero

Un caso bien distinto es el del Concierto para piano No. 1 de Beethoven, escrito durante 1796 y 1797, que, sin embargo, no es el primero que compuso. El Concierto para piano núm. 2 aunque publicado en 1801, fue compuesto casi diez años antes. Incluso, puesto a puntualizar, ni el 1 ni el 2 están en el orden correcto: Beethoven en realidad compuso otro a la edad de 13 años, con el título algo poco poético y profético de dWoO 4 o Piano Concierto n° 0. El hecho de que Beethoven retrasara inicialmente la publicación de sus obras para piano se debió a su propia carrera como pianista de concierto; los derechos de autor simplemente no existían en ese momento y esta era una forma de evitar que otros pianistas liberaran su música.

A pesar de su relativo conservadurismo, su Concierto para piano número 1 provocó una gran respuesta en su día. En su estreno en Praga, el público reaccionó favorablemente pero con sorpresa, demostrando que, incluso cuando estaba comenzando, Beethoven ya estaba sembrando las semillas de la revolución musical y desafiando ideas preconcebidas sobre lo que cualquier estructura musical debería contener. El pianista, compositor y teórico Abbé Vogler (1749-1814) elogió el “espléndido poder y bravura” de Beethoven, así como su “trabajo fluido con los dedos, sutileza e intensa sensibilidad”. Beethoven logró ganarse la vida simplemente como pianista y profesor de piano; No hace falta decir que el piano, su propio instrumento, tomaría el papel principal en todas las obras que compuso hasta los veinticinco años. Era lo suficientemente natural que el primer género musical en el que se escuchó plenamente su voz compositiva fue el concierto para piano.

Otro número 4 cierra este grupo de conciertos –dos conciertos para piano número 1 y dos sinfonías número–, la Cuarta Sinfonía de Chaikovski que tampoco comenzó con buen pie. Las primeras referencias a la composición de la Cuarta Sinfonía se encuentran en cartas de Tchaikovsky a Nadezhda von Meck que datan de principios de mayo de 1877. En una carta del 13 al 13 de mayo, escribió que ahora estaba: “…absorto en una sinfonía , que comencé a escribir durante el invierno. Cualquier otro tipo de trabajo me pesaría mucho en este momento; en otras palabras, el tipo de trabajo que requiere un cierto estado de ánimo. Me parece que ahora tengo los nervios de punta, deshilachado e irritable cuando me desvío de la sinfonía, que progresa con cierta dificultad”. Sin embargo, meses después al terminar la Sinfonía, el compositor escribió: “Me parece que este es mi mejor trabajo. De mis dos últimas creaciones, es decir, la ópera y la sinfonía, estoy a favor de la última”.

Las cuatro piezas que integran estos dos grandes conciertos de Ibermúsica tuvieron un comienzo difícil, como solía ocurrir en la época, pero el paso del tiempo las ha convertido en obras maestras para disfrutar hoy.

Mini abonos y paquetes regalo

Con el fin de facilitar el acceso a la música a todos los públicos, Ibermúsica ofrece abonos, mini abonos y paquetes regalo de distinto tipo. Por ejemplo el Abono Oro Viena incluye cinco de los mejores conciertos de los próximos meses, con Leonidas Kavakos y Enrico Pace, la Budapest Festival Orchestra, la London Symphony Orchestra, la Camerata RCO-Bashkirova-Schubert y como remate la espectacular nueva cita con Zubin Mehta y la Wiener Philharmoniker. También hay mini abonos de cuatro conciertos seleccionados de las series Arriaga y Barbieri y paquetes regalo en colaboración con el diario EL PAÍS, igualmente con cuatro conciertos.





