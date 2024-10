La realidad de la gestión de residuos en España está lejos del discurso optimista de Ecoembes. Greenpeace revela lo que ocurre con el reciclaje de plástico, y no es nada alentador.

Si alguna vez has depositado tu botella de plástico en un contenedor amarillo con la esperanza de que será reciclada, es posible que hayas sido víctima de una ilusión verde. Un reciente experimento realizado por Greenpeace, en el que se colocaron dispositivos de geolocalización en varias botellas, ha sacado a la luz algo que muchos ya sospechaban: el sistema de reciclaje de envases en España, liderado por Ecoembes, no es tan fiable como ellos aseguran. Pero la historia no acaba ahí, porque las conclusiones de este estudio podrían cambiar todo el sistema de gestión de residuos del país.

Ecoembes: un monopolio bajo sospecha

Ecoembes, la entidad que gestiona el reciclaje de envases en España, lleva décadas siendo el único organismo encargado de realizar las cuentas sobre la recuperación de envases plásticos. Sus cifras oficiales, siempre optimistas, han sido aceptadas sin cuestionarse… hasta ahora. La Unión Europea y estudios independientes, como el de la consultora Eunomia, han puesto en tela de juicio esos números. La discrepancia es preocupante: mientras Ecoembes asegura que en 2021 recuperó el 71,1% de las botellas de plástico de un solo uso, Eunomia, con un análisis detallado, concluye que ese porcentaje difícilmente supera el 36%.

¿Por qué estas diferencias? Ecoembes genera sus propios datos y los certifica sin que haya un control externo eficaz. Y, para empeorar las cosas, el Gobierno español, bajo la presión de la normativa europea, podría verse obligado a cambiar radicalmente el sistema de reciclaje si Ecoembes no cumple los objetivos marcados para 2023.

El experimento: cuando las botellas hablan

Greenpeace decidió realizar un experimento que expusiera la verdad detrás de la “recuperación” de envases en España. Instaló rastreadores GPS en nueve botellas de plástico de un solo uso y las depositó en distintos contenedores amarillos en eventos masivos como festivales y aeropuertos. El objetivo era ver dónde acababan realmente estas botellas. Lo que descubrieron fue alarmante.

Uno de los casos más flagrantes fue una botella depositada en la estación de tren de Atocha, en Madrid, que terminó en el vertedero de Valdemingómez, un lugar donde los residuos no tienen posibilidad alguna de ser reciclados. Otros ejemplos igualmente preocupantes fueron botellas que acabaron en incineradoras, como la de Valdemingómez, o en empresas de gestión de residuos bajo sospecha, como Tradebe Valdilecha, donde se han detectado incumplimientos graves en la normativa de residuos.

Valdemingómez: ¿el destino final de nuestros residuos?

El vertedero de Valdemingómez es un protagonista habitual en las críticas al sistema de gestión de residuos de Madrid, y no es para menos. Aunque su función debería ser la de tratar residuos que no pueden ser reciclados, el hecho de que botellas de plástico depositadas en contenedores amarillos acaben allí pone en duda la efectividad del sistema de Ecoembes. Es como si todo el esfuerzo ciudadano por separar correctamente los residuos cayera en saco roto.

Imagina el recorrido de una botella depositada con toda la buena intención del mundo en un contenedor amarillo: desde un evento multitudinario en la capital, pasa por el sistema de recogida, y finalmente acaba en un lugar donde no hay posibilidad de que sea reciclada. Valdemingómez no es solo un vertedero, es una señal de que algo no funciona como debería.

Ecoembes se defiende: sus “datos oficiales”

A pesar de las evidencias y las conclusiones de estudios independientes, Ecoembes sigue defendiendo sus números. En su versión, se cumple con creces el porcentaje de botellas recicladas exigido por la normativa europea. La empresa no solo hace gala de estos datos en informes y ruedas de prensa, sino que también los promueve activamente en redes sociales, en un esfuerzo claro por mantener su imagen pública.

Un intercambio reciente en LinkedIn entre la directora de Relaciones Externas de Ecoembes y una representante del Ministerio de Transición Ecológica refleja la confianza ciega que la entidad tiene en sus propios números, incluso cuando estudios independientes muestran otra realidad.

El problema radica en la falta de transparencia y de una auditoría externa que valide esos datos. Ecoembes actúa como juez y parte en su propia evaluación, algo que ha generado muchas dudas sobre la veracidad de sus informes.

El sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR): ¿la solución al problema?

El fracaso de Ecoembes en alcanzar los objetivos establecidos por la normativa europea podría desencadenar la activación de un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR). Este sistema, similar al que ya existe en 16 países europeos, consiste en que el consumidor paga una pequeña cantidad extra por cada envase de plástico que luego puede recuperar al devolver el envase vacío.

Este sistema ha demostrado ser muy efectivo en países como Alemania, donde se recuperan más del 90% de los envases plásticos de bebidas. En España, el Gobierno se ha mostrado reticente a implantarlo, en parte debido a la presión de Ecoembes, que teme perder su monopolio sobre la gestión de envases.

Sin embargo, si no se alcanza un 70% de recuperación en 2023, la ley española exige la implementación de este sistema. Y, dado que los cálculos más optimistas apenas llegan al 36%, parece inevitable que el SDDR tenga que ponerse en marcha. La gran pregunta es: ¿estamos preparados para este cambio?

La cuenta atrás para el Gobierno

El Ministerio de Transición Ecológica tiene hasta el 31 de octubre de 2024 para decidir si se activa o no el SDDR. El reloj corre, y la presión aumenta. No solo desde la ciudadanía, cada vez más consciente del problema del plástico, sino también desde la Unión Europea, que ha dejado claro que los estados miembros deben cumplir con los objetivos de reciclaje.

Ecoembes, mientras tanto, está en una carrera contrarreloj para demostrar que su sistema es efectivo. Pero, como ya hemos visto, sus números están lejos de ser fiables. La decisión del Gobierno no solo afecta al futuro de Ecoembes, sino también al del modelo de reciclaje en España. Un cambio hacia el SDDR implicaría un giro radical en la forma en que gestionamos nuestros residuos, y aunque Ecoembes perdería su monopolio, el medio ambiente y los ciudadanos podrían ser los grandes ganadores.

Conclusión: ¿Ecoembes, reciclaje o ilusión?

El experimento con las botellas geolocalizadas ha puesto en evidencia que el sistema de reciclaje de envases en España, tal y como está gestionado por Ecoembes, no funciona. Los datos oficiales no coinciden con la realidad, y muchos envases que deberían ser reciclados acaban en vertederos o incineradoras.

Si el Gobierno actúa a tiempo, podríamos estar ante el fin del monopolio de Ecoembes y la implementación de un sistema más efectivo, como el SDDR. La pregunta es: ¿se atreverán a enfrentarse al gigante del reciclaje, o seguiremos confiando en números que no cuadran?

¿Estamos dispuestos a aceptar la realidad y cambiar el sistema de reciclaje en España, o preferimos seguir viviendo en una ilusión de sostenibilidad?