• La inversión en Servicios Sociales aumentó con el fin de paliar los efectos causados por la pandemia COVID-19 y se tramitaron 600 ayudas

Servicios Sociales, la concejalía del Ayuntamiento de Alboraya que encabeza Susana Cazorla, invirtió 274.818,99 euros en ayudas directas a la ciudadanía y tramitó 600 ayudas durante 2020. Los datos reflejan un aumento de la inversión realizada a raíz de ayudar a las personas más vulnerables del municipio por la crisis sanitaria derivada de la COVID-19.

Las ayudas tramitadas se reparten en distintas categorías, para cubrir las diferentes necesidades de la población, atendiendo necesidades básicas, alquileres, suministros como agua, luz y gas, ayudas vinculadas a atenciones infantiles y otras de conceptos extraordinarios. Las cantidades concedidas se incrementaron durante el confinamiento para dar mayor cobertura a la población.

El aumento de la inversión ha permitido atender la demanda de todos los servicios del departamento, disparada a raíz del confinamiento y de la pandemia. Las trabajadoras sociales de atención primaria han atendido más de 1.633 actuaciones que han realizado de manera presencial, además de las atendidas por e-mail, whatsapp y vía telefónica. En esta línea, el servicio de atención a domicilio atendió 324 casos con una inversión del programa de 144.728,29 euros, un aumento destacable derivado del confinamiento.

Otras actuaciones del departamento en 2020 engloban el programa del menor y la conciliación familiar, el asesoramiento jurídico, las tramitaciones y valoraciones del reconocimiento de la situación de dependencia, el apoyo psicológico, el taller “Adona-te’n”, para fomentar el empoderamiento y la autoestima a las mujeres y el taller “Entrenando recordamos” de estimulación cognitiva en la tercera edad, además del desarrollo del programa “Alboraya Incluye” de atención a la inserción laboral en las que se realizó más de 300 intervenciones.

El resto de servicios especializados del departamento han continuado también dando soporte durante todo el año tanto de manera presencial como por contacto telefónico durante el confinamiento: la Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas y el Equipo Específico de Intervención con Infancia y Adolescencia, dando cobertura en más de 900 intervenciones.

El taller de integración Món Gran ha podido retomar su presencialidad, dotando el Ayuntamiento de las adaptaciones necesarias para su correcto desarrollo con las medidas de seguridad necesarias. Los Servicios Sociales de Alboraya han seguido atendiendo a la población durante 2020 a pesar de las especiales dificultades producidas por la pandemia.

L’Ajuntament d’Alboraia va invertir 274.818,99 euros en ajudes directes a la ciutadania durant 2020

• La inversió en Serveis Socials va augmentar amb la finalitat de pal·liar els efectes causats per la pandèmia COVID-19 i es van tramitar 600 ajudes

Serveis Socials, la regidoria de l’Ajuntament d’Alboraia que encapçala Susana Cazorla, va invertir 274.818,99 euros en ajudes directes a la ciutadania i va tramitar 600 ajudes durant 2020. Les dades reflecteixen un augment de la inversió realitzada per ajudar a les persones més vulnerables del municipi per la crisi sanitària derivada de la COVID-19.

Les ajudes tramitades es reparteixen en diferents categories, per a cobrir les diferents necessitats de la població, atenent necessitats bàsiques, lloguers, subministraments com a aigua, llum i gas, ajudes vinculades a atencions infantils i altres de conceptes extraordinaris. Les quantitats concedides es van incrementar durant el confinament per a donar major cobertura a la població.

L’augment de la inversió ha permés atendre la demanda de tots els serveis del departament, disparada pel confinament i la pandèmia. Les treballadores socials d’atenció primària han atès més de 1.633 actuacions que han realitzat de manera presencial, a més de les ateses per e-mail, whatsapp i via telefònica. En aquesta línia, el servei d’atenció a domicili va atendre 324 casos amb una inversió del programa de 144.728,29 euros, un augment destacable derivat del confinament.

Altres actuacions del departament en 2020 engloben el programa del menor i la conciliació familiar, l’assessorament jurídic, les tramitacions i valoracions del reconeixement de la situació de dependència, el suport psicològic, el taller “Adona-te’n”, per a fomentar l’empoderament i l’autoestima a les dones i el taller “Entrenant recordem” d’estimulació cognitiva en la tercera edat, a més del desenvolupament del programa “Alboraia Incluye” d’atenció a la inserció laboral en les quals es va realitzar més de 300 intervencions.

La resta de serveis especialitzats del departament han continuat també donant suport durant tot l’any tant de manera presencial com per contacte telefònic durant el confinament: la Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives i l’Equip Específic d’Intervenció amb Infància i Adolescència, donant cobertura en més de 900 intervencions.

El taller d’integració Món Gran ha pogut reprendre la seua presencialitat, dotant l’Ajuntament de les adaptacions necessàries per al seu correcte desenvolupament amb les mesures de seguretat necessàries. Els Serveis Socials d’Alboraia han continuat atenent la població durant 2020 malgrat les especials dificultats produïdes per la pandèmia.