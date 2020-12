Valencia, 23 de diciembre de 2020. El Ayuntamiento de Valencia ha rechazado la iniciativa de VOX que pedía la modificación de la ordenanza municipal sobre el uso de vehículos de movilidad personal (VMP) para dotar de mayor seguridad a los usuarios de patinetes en la ciudad de Valencia.

La moción del Grupo Municipal VOX solicitaba que, a partir de la entrada en vigor de las nuevas normas de la Dirección General de Tráfico sobre el uso de estos vehículos del próximo 2 de enero, fuera obligatorio el uso del chaleco o bandas reflectantes tanto de día como de noche, y que los usuarios cuenten con un seguro de responsabilidad civil que cubra los daños a terceros.

Para rechazar esta petición, el concejal de Movilidad, Giusseppe Grezzi, ha alegado que “el real decreto de la DGT no dice nada sobre la obligatoriedad del chaleco y otras prendas” y que los mayores problemas de inseguridad tienen que ver con la velocidad. El portavoz de VOX, Pepe Gosálbez, ha cargado contra la decisión del equipo de Gobierno porque “precisamente lo pedimos por el hecho de que no es obligatorio y puede salvar vidas. No van a cuidar y a proteger a los valencianos como siguen haciendo ahora y como llevan haciéndolo 5 años. Este es el sexto año de desgobierno y de destrozar la ciudad de Valencia”,

Hasta octubre de 2020, se han registrado en la ciudad de Valencia y pedanías 268 accidentes de tráfico, 227 más que en el año anterior y el concejal de VOX ha hecho, al Gobierno municipal, responsable de los futuros accidentes que pueda haber: “Ustedes y solo ustedes serán los responsables de todas aquellas muertes que se produzcan como consecuencia de no haber visto a algún usuario de patinete por no llevar el chaleco reflectante, como pedimos nosotros, al igual que el seguro de responsabilidad civil”.