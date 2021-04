SANTO CALIZ

El diputado David García lamenta el sectarismo de la izquierda que vota en contra solo porque es iniciativa de VOX

Valencia, 26 de abril de 2021. Los partidos que forman parte del Botánico han votado en contra de una Proposición No de Ley (PNL) de VOX en la que se pide ampliar, modernizar y adecuar la unidad de oncología infantil del Hospital General de Alicante para evitar derivar los pacientes a centros de otras provincias con el trastorno que ello supone para estos niños enfermos de cáncer y sus familias.

El diputado David García ha lamentado de nuevo “el sectarismo de la izquierda que vota en contra de una iniciativa beneficiosa para los niños que padecen cáncer simplemente porque viene de VOX. Es muy triste que antepongan su ideología y prejuicios antes que la necesidad de los alicantinos”.

Algunos familiares de niños que están en el Hospital General de Alicante han informado a los diputados de VOX sobre el deterioro de las habitaciones donde están ingresados. Ante las quejas y denuncias de los familiares, el Grupo Parlamentario VOX ha decidido trasladarlas a las Cortes presentando una PNL para que se mejore y amplíe la zona de oncología infantil.

Además, David García ha insistido en que “estos niños, por los tratamientos que reciben, tienen muy bajas las defensas y deben estar en lugares totalmente asépticos y acondicionados y en sus habitaciones hay suciedad, humedades, zonas oxidadas. A estos niños hay que cuidarlos al máximo porque están inmunodeprimidos. La situación del Hospital de Alicante no es nueva. Los pacientes de oncología infantil siguen aumentando y solo hay 6 habitaciones en un hospital de referencia como es éste. Esta unidad está abandonada y no cumple las necesidades básicas”.

A pesar de todo los partidos del Botánico han votado que no. El diputado García les ha recordado que “Ustedes no están votando no a una propuesta de VOX. Están votando no a mejorar esto (y les ha mostrado varias fotos de habitaciones): suciedad, humedad… y estas imágenes no son nuestras, nos las han facilitado padres de niños enfermos”.

El diputado ha añadido que hay que felicitarse porque uno de los niños enfermos, Enzo, ha conseguido superar su leucemia. “Pero lo que no vamos a conseguir por ahora, es derrotar su sectarismo y su odio exacerbado a todo lo que no venga de su partido”.