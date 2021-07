El cáñamo y la marihuana provienen de la planta de Cannabis conocida en todos los lares. Para los que la conocen traspasa la línea de los prejuicios y descubren los beneficios, seguramente terminan enamorándose de ciertos beneficios de esta planta con la vida diaria. Si quieres saber más haz click en esta página.



¿Qué es el CBD?

En los últimos años, debido a la entrada del CBD como medicamento, se han obtenido plantas Indicas con una concentración de este compuesto muy superior a los niveles normales, que aunque tienen poco o ningún valor dentro del entretenimiento, son muy valiosas como medicina. Es por eso que el aceite de cáñamo o el aceite de CBD es una opción más poderosa para aprovechar los efectos del CBD. Entre sus virtudes está la de ejercer como antioxidantes fundamental para mantener la salud en estado de plenitud.

Consumir CBD es una moda actual consciente. El CBD es uno de los múltiples componentes que conforman la planta de marihuana. Este componente se diferencia de su hermano el THC en muchos aspectos. El CBD no es un psicoactivo, esto quiere decir que no provoca alucinaciones sino que fortalece el sistema inmunológico, sirve para el bienestar espiritual y puede curar algunas enfermedades. Este producto se puede conseguir en muchas presentaciones, especialmente en Tintura Aceite CBD que es una forma muy efectiva de obtener el producto con el mejor estándar de calidad. Este aceite al 99% presenta enormes beneficios que cada día gracias a la ciencia y a la investigación, se van multiplicando.

Qué es el CBD

El CBD simplemente el acrónimo de (cannabidiol) lleva en realidad varios años haciéndose un hueco en el mercado de los tratamientos con fines terapéuticos, es uno de los muchos compuestos químicos encontrados en la planta de cannabis,Este componente del cannabis no tiene propiedades psicoactivas, que son las que producen el ‘colocón‘ (y que sí tiene el tetrahidrocannabinol -THC-) pero ayuda a aliviar los dolores y, por su amplio abanico de propiedades, su consumo ha se ha extendido entre la población. Son más de cien los que se han descubierto hasta ahora, y posiblemente se sigan consiguiendo nuevos compuestos de esta familia llamada Cannabinoides.

Este compuesto afecta a nuestro organismo de diferentes formas. Por ejemplo, es un analgésico poderoso: actúa bloqueando los receptores del dolor en nuestro cerebro, por lo que incluso si notamos algún tipo de molestia, no podemos sentirlo. Aunque este efecto es parcial, sigue siendo una muy buena y mejor alternativa a muchos tratamientos analgésicos. Especialmente si el dolor es crónico, creemos que el CBD es la mejor opción porque no causará efectos secundarios debido al consumo a largo plazo y no causará adicción ni tolerancia.

Es relajante y sedativo. De esta forma en CBD aumenta la circulación a los músculos y ayuda a relajarlos. Esto produce una sensación profunda de relajación que, combinada con el alivio de cualquier dolor o molestia, induce un estado de relajación en el paciente. Es, así mismo, una herramiento muy valiosa para nuestro día a día. No tienes que estar diagnosticado para ponerte seriamente a considerar algo de ayuda para combatir el estrés y la ansiedad: Estudios muy recientes demuestran que más del 40% de la población está diagnosticada con algún desorden leve de ansiedad o pánico, y más del 70% de nosotros experimentamos emociones negativas a diario como resultado del estrés.

Es, entonces, una decisión fácil: El CBD es un medicamento extremadamente seguro. Es imposible causar una sobredosis en CBD, y nunca jamás se ha registrado una muerte con el CBD como causa. Además de que no causa tolerancia (o sea, que no hace falta que vayas subiendo la dosis cada mes hasta llegar a dosis ridículamente altas como con las benzodiazepinas) tampoco causa adicción.

Cómo usar el aceite de CBD

o más habitual es consumir el CBD en forma de aceite y como suplemento alimenticio, aunque también está disponible en crema y en pastillas. Por su potente acción antiinflamatoria, analgésica y relajante está indicado para los dolores en las articulaciones, las migrañas y como relajante para ayudar a dormir.

Se puede disfrutar de sus bondades terapéuticas a través de diferentes aplicaciones como: Vía tópica Se aplica directamente en la piel sobre la zona afectada y, en este caso, la acción será localizada ya sea para tratar músculos, dolor, eccemas, lesiones por acné, entre otras. Los parches y aerosoles representan otras de las opciones de aplicación tópica y son muy usados por atletas y deportistas que han decidido inclinarse por este recurso natural 100% legal ante las normativas europeas.

Vía sublingual Es necesario colocar debajo de la lengua la cantidad de gotas correspondiente a la dosis establecidas para que se pueda poner en marcha la interacción del compuesto con el sistema endocannabinoide liberando las sustancias que propician la relajación y el resto de beneficios.

Vía oral Se puede ingerir directamente las gotas de aceite de CBD . Esta es una de las formas más sencillas.

Por inhalación Esta vía es una de las más rápidas que de los pulmones pasa directo al torrente sanguíneo. .