El concejal de Hacienda, Borja Sanjuán, anuncia una modificación de la Ordenanza del Impuesto de Plusvalías para agilizar la atención de los técnicos municipales

València crea un canal en línea para gestores, y agilizará la atención a los particulares

El concejal de Hacienda, Borja Sanjuán, ha anunciado que el Ayuntamiento de València modificará la Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalías) para reservar la atención de los técnicos municipales a las personas físicas sobre las que recaiga la autoliquidación o a los representantes que no obtengan ningún beneficio con la gestión. Con el cambio que se introduce en el texto normativo municipal, se excluye de la asistencia presencial a las gestorías, abogados y demás profesionales del sector que obtenían un lucro económico por una gestión que prestan de forma gratuita los funcionarios municipales.

El Ayuntamiento, paralelamente, articulará un canal on line para que los profesionales del sector puedan presentar las autoliquidaciones del Impuesto de Plusvalías de sus clientes de manera más ágil. “Vamos a introducir una modificación en la Ordenanza del Impuesto de Plusvalías, que reservará la atención presencial que se está dando en el propio ayuntamiento de forma gratuita para particulares que no tienen un representante o un gestor profesional. De esta manera, facilitamos que los técnicos municipales puedan, de manera gratuita, ayudar a realizar estas gestiones a las personas que no cuentan con la posibilidad de tener este tipo de gestores, y reservamos exclusivamente un canal on line para que los gestores profesionales puedan realizar sus trámites con mayor agilidad”, ha explicado Sanjuán.

Cambios en el ICIO

El concejal de Hacienda, además, ha destacado que la Junta de Gobierno Local también aprobará una modificación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para bonificar las obras que desarrollen las administraciones públicas. “Vamos a aprobar una modificación para que el 95% de los impuestos que tienen que ver con la construcción de los servicios públicos esté exento, favoreciendo que la administración pública, en este caso sobre todo la Generalitat, despliegue aún una mejor red sanitaria pública, sociosanitaria y educativa en nuestra ciudad”, ha destacado.

