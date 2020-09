Según El periódico de Aquí, Carlos Galiana, concejal de Mercados y presidente de la Junta Central Fallera en sustitución del investigado Pere Fuset, ha tenido que comparecer por videoconferencia en directo para presentar la candidatura de la capital del Turia. El también edil de Innovación ha hecho honor a esto último, al dar un discurso en inglés… pero doblado por otro, ya que su nivel de inglés es el que suele aparecer en la mayoría de Curricula, ”nivel básico”. El objetivo era superar el ‘fenómeno Botella’ y aquel ”café con leche in Plaza Mayor” que fue el hazmerreír de toda Madrid y toda España.

Ahora, Galiana ha superado lo de la ex alcalde de Madrid, de la que por cierto se burló tras aquel episodio en redes sociales, y ya empieza a ser conocido como el ‘Monchito de la política valenciana’ con mascarilla o también como el ‘Milli Vanilli’ al dar el cante con un perfecto inglés, un C2 muy superior al A1 o A2 que es el que domina Galiana, poco más de un ‘good morning, how are you. Fine, thanks’. Pero resulta que, como aquellos cantantes, el concejal no pone voz a la conexión en directo escondido tras la mascarilla.

Sin duda, el mundo fallero se frota las manos y en caso de que haya Fallas en 2021, seguro que Carlos Galiana será una de las estrellas por este divertido incidente.