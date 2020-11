‘Lo cuentes como lo cuentes, es violencia sexual’: nueva campaña para apelar a la sociedad a no ser cómplice en estos delitos

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha anunciado este lunes que la Generalitat pondrá en marcha un “programa con itinerarios de acompañamiento y sociolaboral y residencial para mujeres prostituidas”, que “están sufriendo especialmente las consecuencias de la pandemia “con unas condiciones de vida todavía más precarizadas, abandonadas, secuestradas o puestas en peligro de muerte”.

Oltra ha realizado este anuncio en la rueda de prensa de presentación de la campaña del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ‘Lo cuentes como lo cuentes, es violencia sexual’, en la que apela a la sociedad a no tolerar ni justificar ninguno de estos delitos para no ser cómplice.

Al respecto, ha recalcado ante la situación de las mujeres explotadas sexualmente, agravada durante la pandemia, es “imprescindible” una “actuación integral, que vaya desde la información al asesoramiento en materia social, sanitaria, formativa y laboral, hasta la promoción de su autonomía a través de un itinerario con estrategias y redes de apoyo, que les facilite que puedan retomar una vida independiente en la que elles elijan su propio camino”.

En ese sentido, ha recordado que ya se ha incorporado a la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat para 2021 “una medida económica que incrementa en 300 euros mensuales la Renta Valenciana de Inclusión, para equipararla al SMI en los casos de las mujeres prostituidas que se encuentran en una situación de explotación sexual”.

En su intervención, se ha referido especialmente a la violencia sexual contra la infancia y ha recordado que, según datos de la de la ONU, el grueso de las mujeres víctimas de la explotación sexual y de la ciber-delincuencia son menores de edad (un 77%). Además, el 74% de las agresiones a menores edad se produce en el ámbito familiar o del entorno de la niña.

Por ello, para abordar la violencia sexual intrafamiliar contra la infancia, la Estrategia contra la Violencia Sexual sobre la que está trabajando la comisión de seguimiento del Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista incorporará “el modelo Barnahaus, un servicio que agrupa en un mismo espacio, con personas profesionales especializadas y coordinadas que intervienen en estos casos” de forma más amigable y eficaz.

Asimismo, ha constatado que la violencia sexual permanece oculta en un elevado porcentaje de casos. Así, una de cada dos mujeres ha sufrido violencia por ser mujer, lo que supone 11.688.411 mujeres de 16 o más años; y, en concreto, una de cada cinco la ha sufrido en los últimos 12 meses (4.048.273 mujeres de 16 o más años).

Sin embargo, solo un 8% de las mujeres que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja lo han denunciado a la Policía, la Guardia Civil o en el Juzgado. Asimismo, si se tienen en cuenta las denuncias realizadas por otra persona o institución, el porcentaje de denuncia solo crece hasta el 11,1%.

Ante estos datos, la Estratagia sumará otras medidas como la ampliación de la educación afectiva y sexual dentro de la educación reglada en todas las etapas educativas y también en todas las enseñanzas y se desarrollará una plataforma de recursos educativos y de formación digital a través de un convenio con el IVAJ.

“NO SE PUEDE MIRAR A OTRO LADO”

Oltra ha explicado que este año la campaña del 25N se centrará contra la violencia sexual para concienciar a la sociedad contra “una forma d emachismo estructural tan integrada que se han normalizado muchos actos que no debería”.

Por ello, se ha optado por “una campaña directa” que apela directamente a la sociedad a no mirar hacia otro lado. En este sentido, “pone el acento en cuatro tipos de delitos que ocurren hoy en día y que no debemos tolerar: el acoso, la agresión, la explotación y la violación” que se presentan con “un enfoque muy cotidiano, porque cuando hablamos de violencias no siempre somos consientes de ellas”.

En cada escena, se muestra es “esa justificación que hace que alguien actúe mal y continúe haciéndolo. Pero el mensaje nos interpela, nos habla directamente a nosotros y nosotras para que reprobemos estas palabras y estas acciones ya que, de otro modo, “seremos cómplices”. “Si miramos hacia otro lado, si nos mantenemos neutrales, nos ponemos en el lado equivocado”, ha incidido.

En el caso de la violencia sexual que ocurre fuera del ámbito de la pareja, los agresores son prácticamente siempre hombres: 99,6% de las mujeres que han sufrido violencia sexual experimentaron esta por parte de un hombre y en ese sentido ha recordado que en la Comunitat Valenciana se tuvo conocimiento de tres agresiones sexuales en manada en el plazo de diez semanas.

Por todo ello, se quiere que “las personas reflexionen sobre si alguna de esas situaciones son dignas de una sociedad democrática e igualitaria; si son admisibles en una sociedad que pretende defender y promover los derechos humanos, los derechos de las mujeres como la libertad, la seguridad la movilidad o la capacidad de decisión sobre el propio cuerpo, así como sus derechos sexuales y reproductivos” y ha reclamado “modificar estereotipos, prejuicios, relaciones de poder y roles perpetuados por la sociedad que atentan contra las mujeres y, por tanto, contra los derechos humanos”.

Durante el acto, Oltra ha felicitado a los municipios reconocidos con los premios de fiestas no sexistes 2019: la Mancomunitat de la Ribera Alta, Montanejos, Ondara, Pego y Oliva.

“Estos premios son nuestro reconocimiento a Trabajo que se hace cada día en cada pueblo de nuestro territorio para conseguir esa Sociedad que entre todos y todas estamos haciendo posible, una Sociedad que respete a todas las persones, sean quien sean, vengan de donde vengan y que puedan ser y querer libremente”, ha concluido.