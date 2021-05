¿Qué es esto del Orgullo Friki? El día del orgullo friki o geek es una festividad internacional que se celebra anualmente cada 25 de mayo, esta fecha no está elegida al azar, ya que fue un 25 de mayo, pero de 1977 cuando se estrenó en los cines ‘Una nueva esperanza’, la primera entrega de la saga Star Wars. Y es que en X somos muy frikis, frikis de todo, frikis de Harry Potter, frikis de los comics, de Funko, frikis de las motos, del buceo y del surf, frikis de la moda, frikis de la buena comida, frikis del cine…

El día del orgullo geek (también conocido en España como friki) es una iniciativa para promover la cultura geek, celebrada anualmente el 25 de mayo. La fecha fue escogida en conmemoración del lanzamiento de 1977 de la Guerra de las Galaxias, pero comparte la misma fecha con otras dos “festividades” similares de fanáticos: Día de la toalla, para seguidores de la trilogía de la Guía del autoestopista galáctico por Douglas Adams, y el Magnífico 25 de mayo para los seguidores de Terry Pratchett Discworld.​

La iniciativa fue originada en España en 2006 como el Día del orgullo friki y extendida alrededor del mundo vía Internet.

La gran parte de la población utiliza el vocablo ‘friki’, que proviene del inglés ‘freaky’ y se refiere a una persona cuyas aficiones, comportamiento y vestuario se alejan de lo estándar, siendo calificados como raros o inusuales. Fue en 2012 cuando la Real Academia de la Lengua (RAE) añadió esta palabra al diccionario, pero ¿por qué cada 25 de mayo se viene celebrando el Día del Orgullo Friki?

Cada año, los fans de Stars Wars, El Señor de los Anillos, Marvel, Star Trek o Bola de Dragón, entre otros, salen a la calle para gritar con orgullo: “¡Soy un friki!”. La fecha del 25 de mayo no está elegida al azar, ya que este mismo día en 1977 se estrenó en los cines ‘Una nueva esperanza’, la primera entrega de la saga Star Wars de George Lucas. Esta es la razón por la que los frikis escogieron el 25 de mayo para exhibir sin pudor ni vergüenza su devoción por las películas, libros, series, videojuegos…

Movilizados desde la página web oficial y las redes sociales, cada año desde 2006 los frikis han venido organizando diversas actividades en varias ciudades españolas, desde pases de películas hasta coloquios, exhibiciones y desfiles. En cada edición, los hashtags #OrgulloFriki y #GeekPrideDay dominan la lista de trending topics de Twitter.

Cada año, esta página oficial recoge toda la programación prevista para conmemorar el día, además del merchandising oficial y otras actividades relacionadas. En la pasada edición de 2019 el festejo versó sobre la temática de las distopías por el 70 cumpleaños de ‘1984’, reconocida novela de George Orwell que tuvo su influencia en V de Vendetta, escrito por Alan Moore e ilustrado por David Lloyd.

La edición de este 2020 es un tanto distinta a causa de la pandemia del coronavirus. En la página oficial el movimiento se difunde bajo el lema “Orgullo friki 2020 ¡Quédate en casa! Si eres friki no te costará”. “Este Orgullo Friki 2020 distinto está dedicado a todos los que no han tenido más remedio de trabajar fuera de casa estos días. A los que han trabajado para mantenernos a salvo. A los que han tenido que cambiar su forma de trabajo para adaptarse a las circunstancias. A los padres que tienen que hacer malabares para que sus hijos estudien un poco y a los niños que estos días no pueden salir a la calle (aunque tampoco es necesario)”, añaden en la descripción del evento.

Esta celebración, que se viene conmemorando desde hace más de una década, ha conseguido traspasar las fronteras de nuestro país. Desde 2008 el Geek Pride Day se celebra de manera oficial en Estados Unidos y en México, y, desde 2009, en Canadá. Cabe resaltar que el 25 de mayo no es el día de Star Wars, a pesar de coincidir con el estreno de la saga. El Día de Star Wars se celebra cada 4 de mayo, coincidiendo con el macroevento del Star Wars Celebration. Este día nació a raíz de una publicación en el London Evening News del 4 de mayo de 1979.

Orígenes

Tim McEachern organizó los eventos inconexos llamados Festival del Orgullo Geek y/o Día del Orgullo Geek de 1998 a 2000 en una bar de Albany, Nueva York, los cuales son a veces vistos como preludio al día del orgullo geek.

En 2006 el bloguero español Germán Martínez, conocido en Internet como señor Buebo, organizó la primera celebración, el día fue celebrado por primera vez en España y en Internet, atrayendo la atención de los principales medios de comunicación.3​4​5​ La concentración más grande tuvo lugar en Madrid, donde 300 geeks demostraron su orgullo juntos con un pacman humano, quien es un creador de videos en la plataforma de YouTube llamado El Chicha. Un manifiesto fue creado para celebrar el primer día del orgullo geek, el cual incluía una lista de los derechos básicos y responsabilidades de los geeks.6​

2008

En 2008, el día del orgullo geek fue oficialmente celebrado en los EE. UU., donde fue anunciado por numerosos blogueros. El autor de matemáticas, ganador del Premio del Libro de Euler, y geek bloguero John Derbyshire no sólo lo gritó, pero anunció que asistiría al desfile de la Quinta Avenida, vestido del número 57, incitando algunos blogueros a que lo buscaran.7​

Expansión

Para 2009, el reconocimiento del día fue alcanzado por el Canal de la Ciencia, con programación especial el 4 de mayo para celebrar y eventos que tuvieron lugar para conmemorar el día en Ottawa, casa del Museo de Ciencia y Tecnología de Canadá y un centro de investigación notable en Canadá. Mientras tanto en el 2010 el festival se extendió más allá, llegando a ciudades como: Halifax, Nova Scotia; Budapest, Hungría; Tel Aviv, Israel; Timişoara, Rumanía y San Diego, California. En 2013, un desfile del orgullo geek fue realizado en Gothenburg, Suecia, y en este se decidió que fuera un evento anual.