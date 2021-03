ntiguos dirigentes populares buscan apoyos para la alcaldesa de la Vall d’Alba

El Partido Popular de la provincia de Castellón está viviendo un momento único con las primeras primarias de su historia. La renuncia de Miguel Barrachina a optar a la reelección como presidente provincial ha abierto una lucha de poder entre tres candidatos: Marta Barrachina, alcaldesa de la Vall d’Alba, Carmina Ballester, alcaldesa de Onda y Lluis Gandia, presidente del PP de Vinaròs.

Sin embargo, fuentes a las que ha tenido acceso elperiodic.com lamentan que el “fabrismo” haya vuelto a escena para recoger apoyos para la alcaldesa de la Vall d’Alba.

Según han explicado varias fuentes a este medio “Vicent Aparici estaría llamando a mucha gente, sobre todo a gente mayor y a actuales concejales del Partido Popular, para que voten a Marta Barrachina” y como mensaje para minar a la rival que consideran más fuerte estarían apuntando que Carmina Ballester es muy buena alcaldesa y sería un desastre que se fuera para ser presidenta del PP de Castellón.

Las mismas fuentes señalan que el argumento que están dando para minar la candidatura de Carmina Ballester es “absurdo” porque “Marta Barrachina es alcaldesa, presidenta local y diputada provincial” y además “ dos cargos institucionales están remunerados”.

A Aparici, ex vicepresidente de la Diputación con Carlos Fabra, se le suma Esther Pallardó, ex pareja de Carlos Fabra, Vicente Tejedo, un histórico del Partido Popular, y el ex presidente valenciano, Alberto Fabra, como los ‘fabristas’ que estarían ayudando a Marta Barrachina en su campaña hacia la presidencia.

“Javier Moliner hizo una limpieza y regeneración importantísima en el Partido Popular y en la Diputación de Castellón”, añaden y “cambió la forma de hacer política, algo que era absolutamente necesario”. Y ahora, “la vieja guardia está intentando volver”.

Por ello, las mismas fuentes piden “respeto” para los afiliados para que “voten en libertad” en este proceso histórico.