Compromís y PSOE rechazan la moción del PP que pedía paralizar a instalación y buscar consenso con vecinos, comerciantes y asociaciones que se oponen a convertir el barrio de la Roqueta en Chinatown

Catalá recuerda que “la frikada de un señor de Compromís sea lo que tiene que tragarse todos los vecinos del barrio de la Roqueta”

La portavoz del PP señala que ya está bien de tragarse ‘cutreces’ y de faltar el respeto a los vecinos y vecinas de Valencia. Sobre todo debe haber más diálogo y consenso”

Valencia. 28-04-2021 –. El Gobierno de Ribó y PSOE han rechazado hoy la moción del PP para paralizar el proyecto de instalación de arcos chinos en el barrio de la Roqueta en la zona de Pelayo. De esta manera, desatienden el sentir de vecinos, comerciantes, asociaciones y comisiones falleras que se oponen a la instalación de estos arcos para convertir en Chinatown el barrio. Han recogido más de mil firmas contra la colocación de los arcos chinos Pelayo “no es un barrio chino”, tres veces más de los votos que avalaron el proyecto.

La moción pedía paralizar la instalación de arcos chinos en la entrada de la calle Pelayo en pleno barrio de la Roqueta por la falta de consenso con vecinos, comerciantes y comisiones falleras de la zona. La portavoz del Grupo Popular, María José Catalá, ha recordado que “la frikada de un señor de Compromis sea lo que tiene que tragarse todos los vecinos del barrio de la Roqueta, ya está bien de tragarse cutreces y de faltar el respeto a los vecinos y vecinas de Valencia. Sobre todo debe haber más diálogo y consenso”.

La moción insta a “suspender de inmediato la ejecución de la propuesta de inversión “Arcos de entrada al barrio chino” de los presupuestos participativos Decidi VLC 2020/2021, con código 4296, por la falta notoria de consenso con los vecinos, comerciantes y otros hitos sociales emblemáticos del barrio de La Roqueta como la Pilota Valenciana, el Mercado de Jerusalén o las Fallas centenarias, al objeto de, por parte del gobierno municipal, escucharles y encontrar una solución dialogada, en la que se aúnen las posturas de todas las partes afectadas”.

También se pide en la moción “destinar como mínimo el importe consignado para la citada propuesta de inversión a mejoras consensuadas en el barrio de la Roqueta y reconocer, proteger y potenciar, realizando las actuaciones municipales oportunas para ello, los elementos esenciales que identifican al popular e histórico barrio de La Roqueta, como el Mercado de Jerusalén, los comercios locales de proximidad, las Fallas centenarias y, en especial, la Pilota Valenciana”.

La portavoz adjunta del PP, María José Ferrer San Segundo, defendió la moción y pidió la paralización “porque no se puede convertir un barrio histórico en un parque temático”. Ferrer San Segundo “defendió cambios en los presupuestos participativos para que se pueda votar no a proyectos presentados, algo que ahora no se puede hacer”.