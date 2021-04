Compromís acusa al Ejecutivo de “ocultar información durante meses” y lamenta que la legislación es “insuficiente”

VALÈNCIA, El Gobierno de España ha retirado un total de 13 escudos franquistas de fachadas de cuarteles de la Guardia Civil en distintos puntos de la geografía española durante los años 2019 y 2020, según se desprende de una respuesta del Ejecutivo al senador de Compromís, Carles Mulet, quien ha acusado al Gobierno de “ocultar información durante meses, marear y no contestar” y ha afirmado que el hecho de que no se haya retirado esta simbología antes “demuestra que la legislación es insuficiente”.

“Es completamente injustificable que en 2020 pervivan estos símbolos”, ha criticado el senador, quien ha destacado que ha “batallado” para exigir la retirada de estos escudos “todavía presentes en fachadas de cuarteles de Guardia Civil en distintos puntos de España”.

Mulet reclamó, en un primer momento, la retirada de los escudos en las fachadas de la Comandancia de la Guardia Civil, el cuartel de la calle Calamocha, el Destacamento Valencia-B ubicado en la calle Tírig, y el cuartel del Paseo Cantarranas, todos ellos ubicados en València. Posteriormente, amplió esta petición a otras partes de España.

El senador ha insistido en que es “completamente injustificable” que en 2020 pervivan estos símbolos y ha señalado que, “después de tantos años de democracia y 13 años después de aprobar una ley que prohíbe estos símbolos”, que el Gobierno no los haya retirado “demuestra que la legislación es insuficiente y que a los sucesivos gobiernos y ministros competentes no les ha preocupado lo más mínimo borrar estos vergonzosos rastros de franquismo”. “Es más connivencia que desidia, ya que ésta no puede existir con un régimen criminal”, ha apostillado.

En esta línea, Mulet ha reprochado al Gobierno que en “sucesivas respuestas” a “insistentes preguntas” de la coalición ha “evitado comprometerse a retirar los símbolos en los cuarteles”, así como a “aportar una catálogo de los mismos o alguna información”, algo que, a su juicio, “ha dejado en evidencia que persistían de manera inexplicable”.

SÍMBOLOS

El senador presentó durante seis veces consecutivas interpelaciones escritas al Gobierno para exigir esta retirada y, ahora, ha celebrado que, “por fin, parece que han sido atendidas”.

En concreto, el Gobierno afirma que el 29 de diciembre de 2020 se quitaron los últimos vestigios y detalla que, durante los años 2019 y 2020, se retiraron elementos en Vejer de la Frontera (Cádiz), Cortegana (Huelva), Marchena (Sevilla), Noreña (Oviedo), Benimaclet (València), Grau Cantarranas (València), Patraix (València), Albacete, San Salvador de Cantamuda (Palencia), Segovia, Ferrol (A Coruña), Puertomarín (Lugo) y en la Dirección General de la Guardia Civil.

Por otro lado, en otra respuesta, el Ejecutivo detalla el trabajo de la Comisión Técnica de expertos de la Ley de Memoria Histórica, encargada de valorar las excepciones en relación con la obligación de retirada de símbolos franquistas en edificios propiedad de la Administración del Estado y sus organismos públicos dependientes.

Desde su creación, esta Comisión se reunió en 14 ocasiones con la referencia de una base de datos de 705 vestigios franquistas existentes en dependencias de la Administración, a partir de la información facilitada por los ministerios.

Las reuniones de la Comisión, apunta el Gobierno, se desarrollaron desde el 20 de abril de 2009 hasta el 31 de marzo de 2011 y tuvo como función la de valorar la retirada los símbolos franquistas existentes en bienes. Una vez finalizados los trabajos, la Comisión fue disuelta y actualmente no existe un órgano oficial encargado de este asunto, admite el Ejecutivo.

Finalmente, la respuesta a Compromís detalla que, además de los 21 vestigios ya retirados según el acta de la Comisión Técnica de Expertos de la Ley de Memoria Histórica, han sido ya retirados otros 17 localizados en Barbate, Vejer de la Frontera, Olvera (Cádiz), Cortegana (Huelva), Marchena (Sevilla), Baeza (Jaén), Noreña (Oviedo), Benimaclet, Grao-Cantarranas, Patraix (València), Albacete, San Salvador de Cantamuda (Palencia), Segovia, Ferrol (A Coruña), Puertomarín (Lugo), Vallehermoso (Madrid) y la Dirección General de la Guardia Civil.

Para Mulet, ha sido “muy lamentable” el hecho de tener que “insistir continuamente” en un tema en el que “se hubiera tenido que actuar por iniciativa propia”. “Hasta que no nos pusimos pesados, el Gobierno no retiró estos escudos, y estuvo durante meses mareando, ocultando información y no contestando a lo preguntado, como si les molestara que nos pusiéramos con el tema”.