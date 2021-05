10/05/2021

– Las líneas Renaixer y Resistir están dotadas actualmente con 100 millones de euros, con una bonificación o ayuda directa total de 15,5 millones

– La línea Resistir va dirigida de forma exclusiva a personal trabajador autónomo y pymes que desarrollen su actividad en los sectores más afectados, como son la hostelería, restauración, cafeterías, taxi y actividades conexas





El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado las convocatorias de las nuevas líneas de financiación bonificada Resistir y Renaixer, gestionadas por el Institut Valencià de Finances (IVF) y que vienen a sustituir a la Línea Liquidez Covid19, vigente hasta el momento.



La principal novedad estriba en que la línea Resistir, dirigidas a los sectores más afectados por las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia y que se encuentra dentro del plan de choque del mismo nombre, estará cofinanciada por Fondos provenientes del programa de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa – REACT-EU, lo que permitirá ampliar su dotación desde los 50 actuales a 150 millones de euros.



Además, las nuevas convocatorias incorporan los últimos cambios producidos en el Marco Nacional Temporal de Ayudas de Estado, acogiéndose tanto en lo que este Marco refiere sobre los préstamos con tipo de interés subvencionado, como en lo referido a las ayudas directas incluidas en los mismos, que pueden alcanzar el 30% del importe y están condicionadas a la devolución del capital principal.



Línea Resistir



La nueva línea de financiación bonificada Resistir va dirigida de forma exclusiva a autónomos y pequeñas y medianas empresas que desarrollen su actividad en los sectores más afectados por la pandemia de la COVID-19, como son la hostelería, restauración, cafeterías, taxi, actividades culturales y de ocio, y otras actividades conexas.



Esta línea de financiación, conocida como línea Horeca, está dotada actualmente con 50 millones de euros, cantidad que será ampliada en función de la demanda que se reciba. Actualmente, cuenta con 11 millones de euros para la bonificación de los préstamos, que se materializarán en un menor tipo de interés y en un tramo no reembolsable del principal.



A través de este instrumento financiero, los beneficiarios y beneficiarias pueden acceder a operaciones de hasta un millón de euros, a un plazo de devolución de seis años y con hasta dos de carencia.



Para explotar al máximo las posibilidades que brinda el marco temporal de ayudas de estado, la convocatoria incorpora dos modalidades de tipos de interés: si se opta por la modalidad A, que se acoge al capítulo de ayudas directas del Marco Temporal Nacional, el interés variará en función de la calificación crediticia asignada y podrá oscilar entre Euribor + 0,25% para beneficiarios con calificación BBB y el Euribor + 1,25% para beneficiarios con calificación B; si se opta por la modalidad B, que se acoge al capítulo de préstamos bonificados del Marco Temporal Nacional, el tipo de interés variará a lo largo de la vida del préstamo, siendo de Euribor + 0,50% el primer año, + 0,75% los años 2 y 3 y del +1% los años 4, 5 y 6.



Adicionalmente, estos préstamos incorporan una ayuda directa en forma de Tramo no reembolsable del capital que podrá llegar a ser de hasta el 30% del mismo. En caso de optar por la modalidad B de tipo de interés, esta ayuda directa no podrá superar el 20% del importe de la operación.



Línea Renaixer



La línea de financiación bonificada Renaixer tiene como beneficiarios a autónomos y pymes cuya actividad quede excluida de los denominados sectores Horeca (que se engloban en la Línea Resistir); y a las grandes empresas de cualquier sector, incluido Horeca.



Además, en esta línea de financiación se enmarcan las operaciones bonificadas para empresas que participen en el Plan Estratégico de la Industria Valenciana de la Conselleria de Economía, Sectores productivos, Comercio y Trabajo; en el programa Transformer para la digitalización de empresas, de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital; y el Plan Astrea para la adecuación de centros de trabajo, de la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática.



Este producto financiero cuenta con una dotación de 50 millones de euros y con una partida de 4,5 millones de euros más para la bonificación de los préstamos. Esta bonificación proviene de líneas presupuestarias propias de las conselleries anteriormente citadas y de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.



A través de este instrumento financiero los beneficiarios pueden acceder a operaciones de hasta cinco millones de euros, a un plazo de entre tres y diez años y con hasta dos de carencia.



La convocatoria también incorpora dos modalidades de tipos de interés, cuya configuración es idéntica a la de la línea Resistir.