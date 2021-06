Carlos Galiana ha celebrado que se reconozca el impulso de València con proyectos como Missions València o Agenda Urbana 2030

Una de las fachadas del Museo Fallero de València acogerá temporalmente un mural colectivo a gran escala de arte urbano en el marco de la iniciativa ‘Make Europe Bloom: the time is now!’, propiciado por la organización no gubernamental Unión de Federalistas Europeos (UEF) y con el aval de los organismos europeos. El concejal de Cultura Festiva del Ayuntamiento de València, Carlos Galiana, ha explicado que el objetivo del proyecto es que seis ciudades europeas repliquen una serie de murales a gran escala sobre ‘El Futuro de Europa’, inspirado en la Rue de la Loi -famosa por la presencia de varios edificios gubernamentales importantes-, para marcar la presencia de Europa en nuestra ciudad.

“La elección de la ciudad de València supone una oportunidad de visibilidad y de impulso compartido junto a otras ciudades europeas”, ha señalado Galiana en referencia a las otras ciudades participantes seleccionadas: Vilna (Lituania), Lesbos (Grecia), Calabria (Italia), Nicosia (Chipre) y Varna (Bulgaria). De València se ha valorado su implicación en objetivos europeos a través de Missions València o Agenda Urbana 2030.

La UEF ha optado por un enfoque innovador que apueste por la dimensión artística. Para ello han pretendido asociar a un artista europeo en el proceso creativo que aúne el debate de la conferencia sobre el futuro de Europa con el diseño colectivo de murales. En el caso de España, el artista urbano elegido ha sido Antonio Marest, que acompañará a la UEF a todas las ciudades europeas mencionadas.

Cultura Festiva iniciará ahora los trámites oportunos para otorgar la autorización necesaria para la ocupación temporal de una de las fachadas del edifico municipal que alberga al Museo Fallero y la sede de la Junta Central Fallera, para la realización de la obra pictórica de arte urbano durante un período de siete años.