La plaza del Ayuntamiento del municipio de La Pobla Llarga (Valencia) está presidida por una gran pancarta que cuelga de los balcones del consistorio con una foto de Wafaa Sebbahen y una leyenda: ‘Tota La Pobla som Wafaa’ (Toda La Pobla somos Wafaa). Al Tuvi ya no le impresionaba el pasado lunes cuando se le vio almorzando en un bar de la plaza. En 18 meses de búsqueda e investigación policial, solo él sabía que la joven de 19 años yacía en un pozo de riego a pocos kilómetros del pueblo casi desde el mismo día que se le perdió la pista, el 17 de noviembre de 2019. David S., a quien se le conoce como el Tuvi, vive en el pueblo, donde se gana la vida en el campo, como collidor de naranjas, y todos saben que tiene un hermano mayor en prisión por asesinar a una pareja en Eslovaquia en 2012. Coqueteo con el menudeo de la droga, consumo, pero lo que más sorprendido a los investigadores que se seguían la pista como principal sospecho relacionado con la desaparición de la joven fue su carácter “extremadamente violento y machista”. Con solo 30 años, acumula varias denuncias graves por violencia de género de ex parejas, alguna de ellas en los últimos 18 meses después de que, como ayer confesó a la Guardia Civil, matara a Wafaa y la arrojara a un pozo de riego de una finca que pertenecía a su familia pero después vendieron. Amigos y vecinos de Wafaa, concentrados en La Pobla.B. ALIÑOEFE Según fuentes de la investigación, la UCO puso el foco en el joven por los indicios aportados por las amigas de la víctima. Él insistía en mantener una relación que ella rechazaba. Como nunca fueron pareja el asesinato de Wafaa no contabilizará en las cifras de violencia de género, pero no puede desprenderse del tinte machista. “Están matando a las mujeres por el mero hecho de ser mujeres, de no atender las complacencias de los asesinos, en este caso de una persona que quería ser pareja y no lo logró”, aseguraba ayer la delegada del Gobierno, Gloria Calero, en la concentración convocada en La Pobla Llarga, donde se guardarán tres días de luto.

Las preguntas de su madre llevaron hasta el pozo

A David le incriminó también su teléfono móvil, cuyo posicionamiento señaló que estaba con Vafaa antes de que se perdiera el rastro de la joven de origen argelino. Su detención se produjo la tarde del miércoles y su primera decisión en el cuartel de la Guardia Civil de Carcaixent fue no colaborar. A primera hora de ayer, el Tuvi salió escoltado hacia una finca propiedad de su abuelo en la que reside su madre. La UCO y la Policía Judicial sospechaban que era allí donde podía haber enterrado a Wafaa. Unidades caninas, y georradar de la Guardia Civil iban a peinar toda la parcela cuando David se derrumbó por las insistentes preguntas de su madre y confesó el crimen.La había matado y había arrojado su cuerpo a un pozo, pero no en esa finca, sino en otra que llamada Casa Vidalet que era propiedad de su familia en 2019 pero después habían vendido. Los GEAS en la casa donde fue estaba el pozo al que fue arrojada Wafaa.B. ALIÑOEFE A mediodía, la búsqueda del cuerpo de la joven se trasladaba a la nueva ubicación y aparecía el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, que no tardaron en encontrar un cadáver en el fondo del pozo que había indicado el detenido. Estaba sumergido y en un estado que solo permitía reconocer que era una mujer joven, menuda y estaba vestida. La descripción encaja con Wafaa, pero la identidad tendrá que confirmarse en la autopsia. La aparición del cuerpo de Wafaa diferencia este caso del de Marta Calvo, cuyo presunto asesino, Jorge Ignacio P. sigue sin desvelar qué hizo con los restos de la joven, a quien mató a principios de noviembre de 2019 en una casa de Manuel, justo en pueblo donde fue detenido el Tuvi. De hecho, hay testimonios que aseguran que David y Jorge Ignacio eran conocidos de correrías, aunque las investigaciones no hayan, por el momento, conexión entre ambos crímenes más allá de la coincidencia geográfica y temporal.