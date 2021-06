El jugador del Submarino Amarillo ha conseguido marcar 29 goles en la que se confirma ya como su mejor temporada. Estos goles le han hecho no solo quedar segundo en la tabla de máximos anotadores de LaLiga, por detrás de Lionel Messi, sino también llevarse el que es su segundo trofeo Zarra, otorgado por el periódico deportivo Marca. Además, ha conseguido sobrepasar tanto a Rossi como a Diego Forlán como máximos anotadores del Villareal durante su estancia en la Primera División.



La conquista de Europa del Submarino Amarillo

El técnico vasco lo ha vuelto a hacer. El pasado miércoles 26 de mayo Emery volvió a hacerse con el título de la Europa League, siendo el entrenador que ha logrado ganar esta competición en más ocasiones. Cuatro son las ocasiones en las que se ha hecho con este título, tres con el Sevilla y una con el Villareal. Aunque no fue una victoria fácil, ya que tuvieron que llegar a penaltis después de 120 minutos de juego. Fue en el penalti número 22 (11 por parte de cada equipo) lanzado por De Guea, guardameta del Manchester United, el que falló su penalti que fue parado por el portero groguets, Gerónimo Rulli.

Se trata del primer título en esta competición que el club consigue obtener, siendo el trofeo internacional más importante que ha conseguido hasta el momento. Y es que el equipo de Emery lo merecía. Durante el partido pudimos ver como los amarillos comenzaron con ventaja tras encajar un gol Gerard Moreno en el minuto 29 de mostrando su potencial. Tanto que celebro primeramente con sus compañeros. Aunque no duró mucho la alegría, ya que Cavani marcó en el minuto 55. Un partido que se alargaría para el bien de la entidad española.



Aunque algunos tenían sus dudas de si Gerard Moreno iba a ser convocado por Luis Enrique para la Eurocopa, la lista de los 24 jugadores convocados por el mister las ha disipado completamente. A sus 29 años y con una temporada increíble a sus espaldas será el veterano de la Roja, junto a Pablo Sarabia, al no estar convocado ya Sergio Ramos; y tras la salida de otro Gerard, Gerard Pique. Jugador el que ha compartido selección y algún que otro roce.

La influencia de nuestros futbolistas en el mundo del entretenimiento

Hay jugadores que han pasado por nuestra selección que han influenciado el mundo del entretenimiento, ya sea con jugadores como Sergio Ramos y su documental en Amazon Prime, o Piqué con sus aficiones y su pareja. Este jugador es un defensa del fútbol club Barcelona, casado con Shakira, y aficionado al tenis y a los juegos de azar, entre otros hobbies. Y es que no solo los jugadores se interesan por estas formas de entretenimiento para pasar su tiempo libre, sino que también, la industria del entretenimiento los toma a ellos, y al mundo del fútbol como forma de inspiración, siendo una de las temáticas más repetidas no solo en servicios de streaming, con documentales y series basadas en la historia del fútbol o sus figuras. Si no también en otros sectores de la industria del entretenimiento como es el caso de la figura del casino en España, tanto presencialmente como online, que cuentan con máquinas basadas en el mundo del balón como Football rules, de Playtech, en la que puedes disfrutar de este deporte fuera del campo.

Y es que su influencia no se queda aquí, en el caso de Shakira, ella ha influenciado el mundo del fútbol desde antes de estar con Piqué. Esto se debe a que Shakira ha sido una de las artistas que ha producido dos canciones para los mundiales de fútbol: Waka Waka para el mundial de Sudáfrica en 2010 y La La La para el de Brasil en 2014. Por lo que podríamos decir que Piqué, junto a su pareja, fueron de los que más influenciaron al mundo del entretenimiento español, ya que siempre recordaremos con cariño la canción de Waka Waka y ese mundial que ganamos.