Valencia. 27-05-2021. El Grupo Municipal Popular ha advertido hoy que la modificación de créditos que hoy ha aprobado el gobierno municipal acabará en el Tribunal de Cuentas y en la Agencia Antifraude por llevar un informe del Interventor que informa de “disconformidad”.

El Interventor advierte que “no se puede destinar el Remante de Tesorería para gastos corrientes por no corresponder a ningún destino previsto en la legislación vigente”. “Lamentamos que Compromís y PSPV no hagan las cosas bien y conforme a ley, para despejar cualquier duda sobre las ayudas y que no corran ningún tipo de peligro”, por eso desde el Grupo Municipal nos hemos visto abocados a votar en contra de esta modificación de crédito

En la modificación de crédito se han destinado 35,5M a amortizar deuda, otros 12M€ a gasto corriente y 14M€ a tapar agujeros del sector público local como la ampliación de capital a la EMT de 10 millones de euros: “Un fondo sin pozo que no se traduce en ninguna mejora para los vecinos de Valencia”

Por otra parte, la viceportavoz, María José Ferrer San Segundo, ha advertido que según se desprende del Informe de Cuentas Anuales- respecto al pasivo corriente – concretamente respecto a la deuda con Acreedores y otras Cuentas a pagar a Corto plazo- ahora se debe más dinero a los proveedores. Concretamente se debe 6 M€ más que en 2019 y si nos comparamos con 2015. concluimos que ahora, en 2020, se debe 13 M€ más que se debía en 2015..