La diputada y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, afirma que “se deben asumir responsabilidades por esta imprudencia”

“Es lamentable que Generalitat y Ayuntamiento se pasen la pelota. Es un síntoma del desgobierno y de la incapacidad de la izquierda para gestionar esta pandemia”

El PP solicitará la reprobación de Ribó y del concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Valencia: “Lo de ayer fue un temeridad y una falta de respeto a los miles de hosteleros y comerciantes de la ciudad a quienes horas antes les dieron la estocada final”

También pondrá en conocimiento de la Delegación del Gobierno el acto para que se pronuncie sobre la organización de esta Cabalgata que incumplió las recomendaciones sanitarias

Exige a Compromis y PSPV “que se dejen de discutir en las Redes Sociales, que se dejen de pasarse el balón y que alguien asuma responsabilidades”.

06, enero 2021.- La diputada y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, ha anunciado que el Partido Popular pedirá en les Corts la comparecencia de la consellera de Sanidad, Ana Barceló, por la celebración ayer de la Cabalgata de Reyes en la ciudad de Valencia. “Nos parece de una irresponsabilidad absoluta que el Consell no levantara el teléfono y prohibiera a Ribó esta cabalgata cuando teníamos 83 muertos y más de 3.900 contagios. Por ello, además de pedir explicaciones en les Corts también vamos a exigir a Ribó que dé explicaciones”, ha señalado Catalá.

“Lo que vimos ayer fue una absoluta irresponsabilidad que no puede quedar impune, mientras a miles de hosteleros y comerciantes horas antes les dieron la estocada final, después vieron como el Ayuntamiento de Valencia, con la vista gorda de la Generalitat, celebró una cabalgata que provocó aglomeraciones en la Plaza el peor día de la pandemia”, ha subrayado.

“Esta irresponsabilidad no puede quedar impune. Tanto el organizador, el Ayuntamiento, como desde Sanitat de la Generalitat, que tenía que haber desautorizado esta cabalgata, van a tener que dar la cara y asumir responsabilidades. Por ello, vamos también a interpelar en Les Corts al president Puig para que dé explicaciones, porque desde Salut pública se debió evitar esta organización que incumplió la normativa autonómica vigente por el COVID en el día en que más fallecidos se registraron, 83 muertos, y casi 4.000 personas contagiadas”, ha destacado.

“Las alarmantes cifras de la pandemia pueden justificar las restricciones que afectan a sectores como el de la hostelería, pero lamentablemente parece que no fueran suficientes para que la Generalitat Valenciana no impidiera la cabalgata que incumplía la normativa de salud pública”, ha advertido Catalá.

“También vamos a pedir en el Ayuntamiento la reprobación del acalde y de los organizadores, ya que hay una doble responsabilidad, de los organizadores y de quienes consistieron este acto, el señor Ribó y el señor Puig, PSPV y Compromís, que aunque en este momento se están echando las culpas unos a otros, ambos deben asumir su responsabilidad”, ha afirmado.

“La cabalgata no era para nada secreta, Se contrataron a dedo tres autobuses de dos pisos. Se sabía que los Reyes llegaban al Ayuntamiento, por lo que era previsible que se produjera una aglomeración de gente. No parece también curioso que el gobierno de Ribó impidió que se bajara la Real Senyera para evitar concentraciones, no ha tenido ningún problema en celebrar un sarao absolutamente innecesario que puso en riesgo a muchas personas”, ha declarado.

Al mismo tiempo, ha concluido Catalá, “vamos a requerir a la Delegada del Gobierno para que nos explique de quién es la responsabilidad, porque esto no puede quedar impune. Es una irresponsabilidad muy grave, el en día más triste y negro para la Comunitat, por lo que el Partido Popular va a llegar hasta el final. No sirve que se echan la culpa mutuamente Compromís y PSPV, ambos tienen la culpa, porque en el Ayuntamiento gobierna Ribó y en la Generlitat Puig, que se dejen de discutir en las Redes Sociales, que se dejen de pasarse el balón y que alguien asuma responsabilidades”.