Petición de convocatoria de urgencia

Los populares denuncian los continuos despropósitos en la gestión del Gobierno e Ribó en el Palau de la Música, cerrado desde hace un año y con unas obras que no acabarán antes de 2023, y sin director al ser anulado por una sentencia del TSJ por irregularidades en el proceso de elección

Climent asegura que en un año el Gobierno de Ribó y PSOE han conseguido que el Palau la de Música, buque insignia de la cultura en Valencia, pierda su prestigió

Pedimos explicaciones de por qué se guardaban en el mes de agosto más de 5.000€ en el despacho del director cuando el Palau Música dispone de dos cajas fuertes custodiadas por videovigilancia. (según hemos conocido por los medios de comunicación)

Valencia. 24-09-2020. El Grupo Municipal Popular pedirá que se convoque un Consejo Rector del Palau de la Música de urgencia para que se informe tanto del robo de más de 5.000 euros de las taquillas (según hemos conocido por los medios de comunicación) en el mes de agosto, así como de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia al tiempo que pide el PP conocer cuando está previsto que comiencen las obras de reparación del edificio, que lleva más de un año cerrado y que las previsiones es que no abra sus puertas hasta el año 2023.

“El buque insignia de la cultura en Valencia va a permanecer cerrado casi cuatro años por la incapacidad en la gestión del Gobierno de Ribó y PSOE. Ha pasado más de un año desde que cayeron los techos por la falta de mantenimiento del actual equipo de Gobierno y aún no tenemos fecha concreta para iniciar las obras”, explicó la concejala Julia Climent.

La concejala del PP Julia Climent ha señalado hoy que la situación del Palau de la Música, cerrado desde julio de 2019 por desprendimientos de los techos de la sala Joaquín Rodrigo, “es la muestra más evidente de que el actual gobierno del alcalde Ribó y el PSPV actúa con descoordinación, lentitud e ineficacia”.

Climent hace pocos días el gobierno anunció, un año después de su cierre, la adjudicación de la redacción del proyecto y han admitido que las obras no comenzaran antes del último trimestre de 2021. Con estos plazos, ha lamentado, “se cumplen las peores previsiones posibles y el Palau de la Música no abrirá sus puertas, si no surgen nuevos impedimentos, hasta al menos principios de 2023”

Para los populares el Gobierno del Rialto ha conseguido en un año que el Palau de la Música, sin director, cerrado y ahora con un robo de 5.000 euros. Climent ha destacado que la reapertura del Palau de la Música, “no ha sido prioritaria para el Ayuntamiento, ni antes ni después del estado de alarma”, porque según ha insistido, “debería haber sido prioritaria porque está en juego el prestigio de un recinto cultural de primerísimo nivel en Europa”.

Recientemente, la Sala Contenciosa Admistrativa del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valencia dictó sentencia anulando el nombramiento del director del Palau de la Música, Vicent Ros, por irregularidades en el proceso de valoración de los candidatos.

Esta sentencia no ha sido recurrida por el Ayuntamiento, por lo que es firme, y se deberá retroceder el proceso hasta el momento en que se cometió esta irregularidad, “dejando, una vez más, sin una dirección musical y artística al Palau.”