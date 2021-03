Ballester pide en el Pleno la retirada del punto por defecto de forma que aprueba cuatro tiras de contar en Castellar, Malilla, Mercado Colón y Benimaclet

Valencia, 25-03-2021. – El PP se opone y pide la retirada del punto de las tiras de contar que quieren instalarse en cuatro mercados no sedentarios de tipología alimentaria, conocidas como tiras de contar, en cuatro barrios de la ciudad.

El concejal del Grupo Popular, Santiago Ballester, ha mostrado su oposición y pide su retirada por defectos de forma. El PP se opone “porque generarán una competencia desleal con los comercios de proximidad y mercados municipales, que están teniendo una serie de gastos para mantener sus comercios y sin embargo a los nuevos puestos no se les exige nada absolutamente”.

Y ha recordado el concejal Popular que “en medio de una pandemia sanitaria, ustedes quieren implantar un mercado de venta directa de alimentación en la vía pública y por tanto es cuanto menos cuestionable en lo que concierne a lo sanitario”. Ballester pidió que “se utilicen los puestos vacíos en los mercados municipales para apoyar a los agricultores que quieran implantar la tira de contar, pero no genere una competencia desleal a los comercios de los barrios donde se implante”.

Ballester también ha señalado que según consta en la bases, “no se garantiza la trazabilidad de los productos alimentarios. No se les está pidiendo un documento que acredite de donde vienen los productos o si vienen del término municipal de Valencia. Y le voy a poner un ejemplo: En la zona de acceso restringido de Ciutat Vella para poderse registrar hay que acreditar ser propietario o inquilino de una vivienda y a su vez acreditar ser propietario del vehículo y matricula aportada. Sin embargo, aquí se nos quiere hacer ver que solo lo podrán vender aquellos labradores con huerta propia, y sin embargo no se les exige acreditar absolutamente nada”.

Y por último Ballester ha recordado que estas tiras de contar pueden abrir la puerta a la venta de otros productos que no son del campo y que ejercerán una competencia desleal al pequeño comercio. “Sólo se ha expedido el Consell Agrari 8 certificados para para la venta de producto local, siete de ellos en el Perellonet, y quienes implantar más de 60 puestos de neta directa. En la disposición adicional quinta de la ordenanza municipal de venta no sedentaria, si no se cubren los puestos de venta directa (cosa muy probable) se podrán autorizar la venta de utillaje de cocina, comercio justo, cosmética natural etc. Es decir que con la excusa de la venta directa, esto terminará siendo una especie de mercadillo que desvirtúa el fin principal, cuando para eso ya existen los mercados extraordinarios en la ciudad”, añadió Ballester.

En cuanto a los defectos de forma Ballester ha cuestionado de los emplazamientos, por lo menos tres de los cuatro. El del Mercado de Colón, “el propio informe de ocupación del dominio público municipal apunta que el emplazamiento de la calle Martínez Ferrando, está afectado por el PEP-1, (Pla del Remei-Russafa nord), al ubicarse en el entorno de protección del BIC mercado colón, resultando de aplicación el artículo 24 de las normas urbanísticas de dicho planeamiento de especial protección”.