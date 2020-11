Informe semestral de precios de venta – Octubre 2020







Según pisos.com, la vivienda en la Comunidad Valenciana en octubre de 2020 tuvo un precio medio de 1.454 euros por metro cuadrado, subiendo un 0,99% frente a septiembre.



Alicante (0,89%) y Castellón de la Plana (0,73%) arrojaron repuntes leves frente al año pasado, mientras que Valencia (-1,05%) fue la quinta que menos cayó de España.





3 de noviembre de 2020 – Según el informe mensual de precios de venta de pisos.com, la vivienda de segunda mano en la Comunidad Valenciana en octubre de 2020 tuvo un precio medio de 1.454 euros por metro cuadrado. Esta cifra registró un ascenso del 0,99% frente a septiembre, la cuarta subida más intensa del país. Interanualmente, se produjo un incremento del 1,51%.



Comunidad Valenciana fue la octava autonomía más barata, por detrás de Castilla-La Mancha (897 €/m²), entre otras. En cuanto a la vivienda de segunda mano en España, en octubre de 2020 registró un precio medio de 1.730 euros por metro cuadrado, arrojando un ascenso mensual del 0,61%. De un año a otro, la cifra registrada marcó una subida del 1,16%.



“Los precios siguen sin acusar los grandes descalabros que muchos vaticinaban tras la irrupción de la pandemia”, señala Ferran Font, director de Estudios de pisos.com. En cualquier caso, el experto admite que “en un contexto de crisis, es obvio que se vayan a producir ajustes, dado que la capacidad de la demanda no invita al optimismo, pero estos están siendo suaves”. El portavoz del portal inmobiliario alude a que “no podemos olvidar que hablamos de un sector económico fuerte y consolidado, que ha sido capaz de regenerarse, por lo que la recuperación será rápida”. Asimismo, Font explica que, “si algo ha logrado el coronavirus, es apuntalar más aún si cabe el rol de activo refugio de la vivienda, dado que es un producto estable a largo plazo”.



Font expone que esta situación excepcional ha servido también para acelerar la transformación digital en las empresas inmobiliarias. “Actualmente, el proceso de compra de un inmueble pasa obligatoriamente por el uso de la tecnología. Estos meses han subrayado la importancia de contar con herramientas online que permitan cubrir toda la comercialización hasta la firma evitando desplazamientos”. En este sentido, Font asegura que “esta necesidad parte del propio comprador, que es más digital que nunca”. Algo similar ocurre con la preocupación por la sostenibilidad: “A aquellos que todavía no lo hayan hecho, no le va a quedar más remido que apostar por la construcción eficiente tarde o temprano, ya que es el propio ciudadano el que lo está exigiendo”, concluye.



Castellón de la Plana fue la octava capital más asequible de España



Mensualmente, las provincias de Alicante (1,02%) y Valencia (0,78%) arrojaron subidas intermedias. Por su parte, Castellón (-0,34%) registró un leve recorte. Respecto al año pasado, Castellón (1,87%) y Alicante (1,84%) subieron moderadamente, y Valencia (-0,27%) registró el segundo recorte más contenido del país. En cuestión de precios, Alicante (1.711 €/m²) fue la undécima provincia más cara de España, mientras que Valencia (1.285 €/m²) y Castellón (1.170 €/m²) fueron algo más baratas.



Respecto a las capitales valencianas, Valencia (2,73%) ocupó la tercera posición en el listado de mayores subidas mensuales del país. Alicante (0,13%) fue la cuarta que menos creció, y Castellón de la Plana (-0,46%) arrojó un recorte poco significativo. Alicante (0,89%) y Castellón de la Plana (0,73%) arrojaron repuntes leves frente al año pasado, mientras que Valencia (-1,05%) fue la quinta que menos cayó de España. Con 1.174 euros por metro cuadrado en octubre de 2020, Castellón de la Plana fue la octava capital de provincia más asequible de España. Alicante (1.688 €/m²) y Valencia (1.942 €/m²) fueron algo más caras.