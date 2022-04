El presunto parricida de Sueca ya había amenazado con matar a su hijo

El asesinato del padre a su hijo sería el primer caso de violencia vicaria este 2022 en España

El padre que ha matado a su hijo en Sueca lo asesinó horas después del cumpleaños del menor

El menor cumplió 11 años horas antes de su asesinato

El terrible caso de violencia vicaria se ha producido justo tan solo unas horas después de que el menor asesinado a manos de su padre cumpliese 11 años. Fue por ese mismo motivo por el que la madre del niño accedió a que su hijo visitase a su expareja. Era la mujer de 44 años la que tenía la guardia y custodia del pequeño. No obstante, la madre cedió y dejó que su expareja pasase el día de su cumpleaños con su propio hijo.

Esta mañana al ir a recoger a su hijo y al ver que su expareja no le respondía a las llamadas telefónicas y tampoco abría la puerta, la mujer de 44 años decidía llamar al 112. Rápidamente, una patrulla de la Guardia Civil se personaba en el lugar y accedía a abrir la puerta del domicilio del hombre de 47 años donde se encontraba la terrible escena.

Según apuntan las primeras informaciones, el padre del menor de 11 años decidió asesinar a su propio hijo propinándole varias cuchilladas con un cuchillo de cocina. El detenido se encuentra en el cuartel de la Guardia Civil de Sueca a la espera de pasar a disposición judicial.

“Últimamente bebía”, apuntan varias vecinas

Un equipo de ‘Informativos Telecinco’ ha logrado ponerse en contacto con varios vecinos de la localidad valenciana de Sueca donde vivía el hombre de 47 años. Los testimonios aseguran que el presunto asesino “últimamente bebía“, según apunta una de las vecinas.

Otra de las vecinas que ha accedido a hablar con ‘Informativos Telecinco’ ha sido una de las camareras de un bar de la zona que le atendió durante la noche del sábado 02 de abril, antes de que se produjese el asesinato del niño de 11 años.

El asesinato de un niño de 11 años a manos, presuntamente, de su padre en Sueca (Valencia) sería el primer caso de violencia vicaria este 2022 en España. El presunto parricida se encuentra en el cuartel de la Guardia Civil de Sueca a la espera de pasar a disposición judicial, y según una mujer que conocía al padre del niño asesinado ya había amenazado con matarlo: “Dijo que lo iba a matar y lo ha cumplido”. La policía ha confirmado que el padre mató a su hijo con un cuchillo de cocina.

La madre llamó al 112 después de que el padre no le dejase entrar en la vivienda. Tras llamar al timbre y el padre negarse a abrir la puerta, es cuando llamó a la policía: “Ella algo se imaginaría y es cuando ha llamado a la policía. Han llegado y han abierto”, dice una vecina de Sueca. La localidad valenciana está onmocionada y todos los partidos políticos han mostrado su repulsa.

Una mujer que conocía al presunto parricida ha señalado que ya había amenazado con matar a su hijo: “Dijo que lo iba a matar y lo ha cumplido”, explica la mujer en el Diario de Levante. El padre del niño asesinado llevaba tiempo bebiendo grandes cantidades de alcohol y habría cometido el asesinato después de que la madre le dejase estar con el niño el fin de semana. PUBLICIDAD

El presunto parricida de Sueca está a la espera de pasar a disposición judicial

El hombre tenía una orden de alejamiento y tras confirmarse la muerte del niño, el padre fue inmediatamente detenido. El presunto parricida se encuentra detenido en el cuartel de la Guardia Civil de Sueca y se desconoce cuándo pasará a estar a disposición judicial.

Una camarera de la zona se excedió con el alcohol y explica así como fue su conversación con el presunto parricida: “Bebía un quinto tras otro. Decía que estaba muy bien, que no le había pasado Y se puso tan pesado y tan imposible que me puse con el teléfono y le dije que o se iba o llamaba a la Guardia Civil. ‘No no, a la Guardia Civil, no’, me decía”.

El asesinato del niño de 10 años, que cumplía 11 este fin de semana, sería el primer caso de violencia vicaria en este 2022. La violencia vicaria se considera violencia de género y la sufren casi dos millones de menores en España. El código penal recoge para sus asesinos la prisión permanente revisable.