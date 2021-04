El próximo domingo, Julia Janeiro cumplirá 18 años. Será entonces cuando los medios puedan despixelar su rostro sin temer repercusiones legales. Sin embargo, este mismo miércoles, cuatro días antes de su cumpleaños, la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario muestra su cara en portada de una conocida publicación.

Juls, como se hace llamar en Instagram para sus más de 60.000 seguidores, aparece en primera plana de la revista Hola, que rescata una de las instantáneas que adornan el perfil de la joven en la red social. La revista no despixela su rostro, quizás por autorización de sus padres, quienes mantienen una gran relación con la publicación.

Desde el medio cuentan que Julia reside en Madrid y que, por ello, no podrá celebrar su cumpleaños junto a sus progenitores, que viven en Arcos de la Frontera (Cádiz). El hueco de su familia en un día tan especial será cubierto por su novio, el futbolista del Aranjuez Brayan Mejía. El joven apoya en todo a su chica y no descarta participar con ella en una exclusiva en la que la hija de Jesulín se presente en sociedad, seguramente en la misma publicación que este miércoles muestra su cara.

Tanto Julia como su novio están muy ilusionados con esta nueva etapa que comenzará en unos días. Ambos llevan muy bien la fama. De hecho, ella está encantada con su éxito en Instagram, donde ha pasado de 6.000 seguidores a más de 60.000 en tan solo unos meses. La cifra aumenta de forma exponencial cada día que pasa.

“A Brayan no le molesta ser famoso y conocido. Verse en revistas no es algo que le quite el sueño ni que le enfade. De hecho, vive con normalidad verse en algunos medios ya. Ellos no comentan con nosotros sus planes ni lo que vayan a hacer, pero no sería nada raro, conociéndolo, que se hiciera una portada con Julia”, ha asegurado alguien cercano al jugador del Aranjuez a El Español.

Aunque Campanario dejó claro que el objetivo de su hija es “centrarse en sus estudios”, dado que comenzará en septiembre la carrera de Administración y Dirección de Empresas, lo cierto es que también ha reconocido que le atrae el mundo de la moda, por lo que no descarta trabajar como influencer en Instagram. Por si acaso, la adolescente ya coge ideas de otras famosas que triunfan en la red como Sofía Suescun, curiosamente, enemiga de Belén Esteban, madre de su hermana Andreita Janeiro.