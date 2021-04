Según EL Pais, El PSOE ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra la decisión de la Junta Electoral Provincial de Madrid que avala la inclusión de Toni Cantó en la lista electoral de Isabel Díaz Ayuso (PP) para las elecciones del 4 de mayo. El ente que fiscaliza las elecciones dio su visto bueno al comprobar que el exactor, igual que Agustín Conde, exalcalde de Toledo, tenía una dirección de Madrid en su DNI. ¿El problema, según el PSOE? Que la ley exige que los dos políticos estuvieran empadronados en la región a 1 de enero de 2021, y sus dos documentos fueron expedidos el 26 y el 29 de marzo de 2021, según los socialistas.

“Un DNI expedido en marzo de 2021, con vigencia hasta marzo de 2031, no acredita fehacientemente de ninguna manera que el domicilio que consta en el mismo sea el que el titular tenía de empadronamiento a 1 de enero de 2021, fecha en la que se debía acreditar el mismo para ser elector y elegible y formar parte del censo electoral para las elecciones a la Asamblea de la Comunidad de Madrid de 4 de mayo de 2020, y por tanto, para no incurrir en causa de ilegibilidad por ello”, argumenta el PSOE en su escrito. Y se subraya una aparente contradicción: “Igualmente, se nos informa del contenido del Acuerdo de 3 de abril de subsanación de la candidatura del Partido Popular en la que únicamente se hacía el requerimiento de certificación censal o empadronamiento a la candidata Nº 15, Dña. Alicia García Camacho, por haber presentado un DNI donde no constaba un domicilio en Madrid”.

Petición a la Oficina del Censo Electoral

Así, el PSOE solicita que se reclame a la Oficina del Censo electoral que certifique si Cantó y Conde estaban en el censo de la Comunidad de Madrid a fecha 1 de enero de 2021, que es cuando se cerró el censo electoral de las elecciones del 4 de mayo. También, que el Instituto Nacional de Estadística certifique dónde están empadronados, y desde cuándo, los dos políticos. Además, que los municipios en los que constan empadronados los candidatos en sus DNI aclaren desde qué fecha figuran empadronados en la región.

El juzgado deberá decidir ahora si admite a trámite el recurso contra la proclamación de la candidatura del Partido Popular para las Elecciones a la Asamblea de Madrid del próximo día 4 de mayo de 2021, presentado el viernes. El objetivo de los socialistas es que se excluya de la lista a Cantó y Conde.