20/08/2021

– Los análisis de laboratorio de la Conselleria de Transición Ecológica señalan “excelente” la calidad en todos los puntos de muestreo integrados en el entorno del humedal





El resultado de las analíticas que elabora semanalmente la Conselleria de Transición Ecológica corrobora la buena calidad de las aguas de las playas de l’Albufera de València.



Los últimos análisis de laboratorio confirman el estado de “excelencia” en todos los puntos de muestreo integrados en el humedal y que se corresponden con las playas del Saler, la Garrofera, la Devesa y el Recatí.



En este sentido, los técnicos del departamento que dirige Mireia Mollà han señalado que aunque las Golas de Pujol y del Perellonet no son zonas de baño, y por tanto no se rigen por los mismos parámetros de calidad, el programa de vigilancia de la Generalitat incluye el control de aquellos cauces que puedan influir en la calidad de las aguas de baño. En estos puntos de control ambiental no se ha detectado ninguna afección sobre la calidad de las aguas de baño.



Asimismo, han explicado que en el entorno de las golas pueden darse cambios de color por la presencia, en un ecosistema de algas, diatomeas, sedimentos o ácidos húmicos, entre otros fenómenos de origen natural ricos en nutrientes, cuya dilución se ve retrasada por la confluencia de aguas de diferente densidad, salinidad y temperatura.



La conselleria ha trasladado los datos al Ayuntamiento de València y han afirmado que los buenos resultados en estas playas están siendo una constante este año, al mismo iempo que descartan cualquier vertido de origen antrópico en el entorno del humedal.







260 puntos de muestreo



El programa de Control y Vigilancia de las Aguas de Baño comprende análisis semanales -una periodicidad que es el doble de lo exigido a nivel estatal- en 260 puntos de muestreo marítimo.



La campaña se desarrolla desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre para asegurar la calidad de las aguas y la seguridad de los bañistas, y los resultados pueden consultarse a través del siguiente enlace: consultar aquí