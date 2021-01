La viabilidad y el futuro de miles de empresas y empleos dependen de la celeridad de la vacunación por lo que se exigen medidas extraordinarias.



Los hoteleros demandan que todo el personal sanitario, público, privado o incluso farmacéuticos y similares, estén preparados para administrar vacunas y proponen que las empresas hoteleras y turísticas se hagan cargo de la vacunación de sus trabajadores para evitar contagios en la planificación anticipada de la reapertura.

El sector turístico de la Comunidad Valenciana ha entrado con la tercera ola en la fase más crítica de la delicada situación que está sufriendo con motivo del coronavirus.



Y en esta fase crítica es esencial que las autoridades competentes, con un especial énfasis en la autoridad sanitaria sea consciente que la vacunación es nuestra única oportunidad de supervivencia y que de su proceso depende el futuro de miles de empresas y cientos de miles de trabajadores vinculados a este sector de actividad que está agonizando.



En opinión de Hosbec, ‘es necesario un cambio de mentalidad de 180 grados para este año 2021 y para luchar contra este virus: no es de recibo que el sector esté sufriendo un nuevo revés por las medidas restrictivas y no se vacune ni a una sola persona durante el día de Reyes por ser un día festivo o que se hayan retrasado vacunaciones por vacaciones’.

Según en presidente de Hosbec, “está claro que tenemos que recordarles cada minuto que estamos en una guerra. Y en las guerras no hay fiestas ni descanso: hay que planificar una actuación durante 24 horas, siete días a la semana durante todo el tiempo necesario hasta lograr la inmunidad de grupo necesaria para salir de esta. Nosotros somos un sector que trabaja 24/7/365 así que no vemos ninguna dificultad en ello más que la adecuada planificación y anticipación, que es lo mínimo que podemos exigir a los que nos gobiernan”.



Además, creemos que la vacunación tiene que ser una responsabilidad de todos: de la sanidad pública pero también tiene que tener la colaboración de la sanidad privada y de, incluso, todo el tejido empresarial. Las mutuas, por ejemplo, tienen personal formado para realizar vacunaciones que deben también integrarse en este entramado para acelerar todos los procesos.

Toni Mayor lo expresa claramente “Lo que tienen que sobrar ahora son manos para vacunar, es indignante que lo que sobren sean vacunas porque no se están poniendo”.



El sector ve con desesperación cómo la desidia de las autoridades y de la organización de la sanidad pública va dar al traste con las esperanzas de recuperar la actividad entre Semana Santa y el verano. “Con el ritmo actual no llegamos ni a las próximas navidades lo que supondrá la defunción de muchas de nuestras empresas”.



En el lado contrario, y a pesar de los problemas que también tienen, se sitúa el Reino Unido que ha puesto todo el motor sanitario en marcha y ha acelerado la vacunación para poder llegar a la inmunidad de grupo en el mes de marzo.

“Podríamos encontrarnos que los turistas británicos puedan viajar porque ya tengan el pasaporte sanitario al estar inmunizados y sin embargo, no puedan venir a la Comunidad Valenciana porque hemos perdido días preciosos comiendo polvorones y roscón de Reyes”.



La industria hotelera está planificando con muchas semanas y meses de antelación la reapertura y se ofrece a Sanidad para organizar y correr con los gastos de la vacunación de todo el personal, incluso todos los que están en ERTE: “si vacunamos a todos nuestros trabajadores con la antelación suficiente nos aseguramos que cuando abramos nuestros establecimientos lo estaremos haciendo en entornos tremendamente seguros para el turismo”