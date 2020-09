.

PROBLEMÁTICA POLICÍA DE BARRIO, BOTELLÓN Y FALTA DE PLANTILLA POLICÍA LOCAL

Los representantes del Sindicato de Policías y Bomberos (SPPLB) en el Ayuntamiento de València, se han reunido con la Federación de Asociaciones de Vecinos de València.

Se le ha trasladado a su presidenta, María José Broseta, nuestra preocupación por el estado de la plantilla de Policía Local, o mejor dicho la falta de plantilla, que está degenerando de manera gravísima el servicio, hasta tal punto que se han llegado a retirar servicios esenciales como la Policía de Barrio o Proximidad; la cual, afortunadamente y gracias a la respuesta social, política y sindical que se ha generado, se han visto obligados a restituir.

El motivo no es otro que la elevada demanda de agentes que se da en el Cuerpo de la Policía Local de València y la falta de interés por parte del Ayuntamiento en cubrirla, aunque sea temporalmente.

En la reunión hemos tratado la importancia no solo de la reincorporación de los policías de barrio, sino de su refuerzo efectivo, para que su retorno a los barrios de la ciudad no sea simplemente testimonial y sirva para dar un servicio efectivo y no para acallar las demandas vecinales. Hemos puesto en valor y en reconocimiento la función vital para el tejido social, cultural, comercial y asociativo de los barrios que estos policías desempeñan y, por lo tanto, la necesidad de volver a ponerlos de nuevo en el lugar que se merecen ellos y los vecinos a los que dan cobertura.

Asistimos a una demanda cada vez mayor no solo en intervenciones en seguridad ciudadana o actuaciones en vía pública sino a una mayor complejidad y aumento de conflictos de convivencia ante la actual situación de crisis sanitaria y económica donde la policía de barrio desempeña un papel fundamental.

Otras de las cuestiones derivadas de la situación y que hemos tratado en la reunión es el tema del botellón. Tras el cierre de locales de ocio nocturno y la reducción del horario de apertura, se ha trasladado dicho ocio, sin control y con gran riesgo sanitario, a los parques, donde se concentran los jóvenes y no tanto, con conductas de riesgo y molestias a los vecinos (basuras, orines, ruidos, peleas…) que hace necesario actuar con mayor intensidad si se quiere controlar. Más policías, un procedimiento de actuación más simple para la denuncia y una mayor implicación de otros cuerpos policiales, son medidas necesarias para abordarlo.

Por último y en una valoración final, les hemos expresado que nos parece incomprensible que siendo un ayuntamiento que alardea de superávit, que ha reforzado otros servicios de manera importante, en el servicio de policía que ha sufrido una reducción de plantilla de más de un 20% por jubilaciones en estos últimos años y teniendo ese presupuesto disponible y la posibilidad real y efectiva de poder nombrar interinos para sustentar mínimamente el servicio, esto no ocurra.

Es una irresponsabilidad total y de dejación de funciones hacia sus administrados, las vecinas y vecinos de esta ciudad, por parte de sus responsables políticos implicados, tanto el Concejal de Policía como el Sr Alcalde, mantener esta situación, por lo que esperamos que se solucione pronto.

Desde el Sindicato de Policías y Bomberos (SPPLB) le damos las gracias a la Federación de Asociaciones de Vecinos de València por la reunión para intercambiar puntos de vista y buscar soluciones que nos interesan a todos.