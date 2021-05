Tras saber que la Fiscalía no se oponía a la prórroga del toque de queda, el Gobierno valenciano estaba pendiente del aval definitivo por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Sin embargo, aunque su pronunciamiento se esperaba para este pasado viernes, no ha sido hasta este sábado cuando finalmente el Alto Tribunal se ha pronunciado. Y lo ha hecho a favor de continuar con las restricciones frente a la Covid en la Comunidad Valenciana, que han sido acordadas por el Ejecutivo de Ximo Puig este mismo sábado. En la práctica, esto significa que desde el próximo 24 de mayo al 7 de junio, el toque de queda o limitación de la movilidad nocturna continúa, aunque con cambios. El toque de queda se relaja y se reduce de 1 a 6 de la mañana, de manera que la hostelería podrá abrir hasta las 0.30 horas. Además, el 7 de junio puede ser el último día con toque de queda en la Comunidad Valenciana, porque la idea del Consell es no prorrogar esta medida si la situación epidemiológica se mantiene estable, con una incidencia acumulada mínima de casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes (en la última semana no se ha rebasado la barrera de los 30). “La decisión de reducir la movilidad ha sido un instrumento decisivo para salvar vidas y contener la pandemia. Pero el 7 de junio, si la situación continúa como ahora, los valencianos dejaremos atrás el toque de queda”, ha señalado Ximo Puig. Por otro lado, se amplía el aforo al 75% de las actividades relativas a celebraciones, eventos o concentraciones de personas (deportivas, culturales o sociales). En el caso de espacios cerrados el máximo será de 3.000 personas y en espacios abiertos hasta 4.000 (en ambos casos en sectores diferenciados de 1.000 personas). La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha autorizado las medidas, aunque el auto cuenta con un voto particular. La Sala determina que las medidas propuestas cumplen “los juicios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad y encuentran suficiente cobertura normativa en la Ley Orgánica 3/1986, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública”. Entiende, por tanto, que no hay contradicción alguna con el pronunciamiento del Tribunal Supremo este viernes en relación al recurso de casación interpuesto por el Gobierno de Canarias contra el auto del TSJ canario que denegaba la ratificación de confinamientos perimetrales en las islas. Es más, la Sección Cuarta del TSJCV argumenta que el llamado ‘toque de queda’ presenta una eficacia mucho mayor que las demás medidas existentes para “intentar impedir la actividad de ocio nocturno conocida como botellón”, y así se refleja en un informe de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Comunidad Valenciana aportado a los autos. No obstante, el auto matiza que la autorización concedida en esta resolución, que puede ser recurrida en casación ante el Supremo, no anticipa la valoración que la Sala pueda hacer en el futuro sobre situaciones posteriores, “sobre todo si se consolida la buena situación de los datos de incidencia acumulada, y máxime teniendo en cuenta el buen ritmo de vacunación que llevamos”.