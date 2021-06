El Gobierno de Ximo Puig se ha encontrado en toda la pandemia con un ‘aliado’ en el control de la pandemia de coronavirus con el que no han contado otros presidentes autonómicos: el Tribunal Superior de Justicia.

Todas las restricciones impuestas por el Consell han sido avaladas por el Alto Tribunal valenciano, que ha vuelto a respaldar las medidas que limitan el horario de los locales de ocio nocturno, la limitación de personas en las mesas y los aforos interiores en la hostelería.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado la suspensión cautelar pedida por las patronales del sector, al no apreciar que afecte al derecho fundamental de reunión y considera que las medidas aplicadas por Sanidad cumplen las condiciones de “necesidad, idoneidad y proporcionalidad”.

En su auto, los magistrados recogen que la “experiencia práctica que ahora tenemos es que medidas más laxas no han funcionado correctamente al objetivo evidente que se persigue. Entendemos también, por tanto, que las medidas son indispensables si se quiere obtener el objetivo de reducir o -al menos- minimizar el incremento de la transmisión del virus”. “Lo que pretenden los recurrentes se acerca a una vuelta a la completa normalidad, lo que -todavía- no parece razonable, dado que no se ha alcanzado la llamada inmunidad de rebaño o completa normalidad”, precisan los magistrados en su auto.

Además, estiman que aceptar las pretensiones de las patronales “podría suponer la perturbación grave de los intereses generales”. Hace referencia la Sala a que la mejora en el nivel de contagios ya ha provocado que la administración autonómica haya dejado ya “sin efecto el denominado “toque de queda” y las limitaciones de las reuniones. Además, téngase en cuenta que se eleva el horario del cierre de la hostelería hasta la 1:00 y se posibilita la apertura del ocio nocturno (aunque en este primer estadio sea solo hasta las 2:00). Esto parece congruente con un avance progresivo en la desescalada“, asegura.

No obstante, recuerda los datos aportados por la Abogacía de la Generalitat en ese procedimiento: los indicadores de nivel de transmisión presentan una tendencia creciente”, tanto en la variante británica, mayoritaria, como en las cepas sudafricana y brasileña, cuya presencia “es ascendiente”. Además, recoge que el impacto de la pandemia ha virado con el proceso de vacunación: el grupo más afectado son los menores de 60 años, “especialmente el grupo comprendido entre 15 y 29 años“. Por tanto, en la Comunidad Valenciana se mantendrá hasta el próximo 30 de junio la obligación de cerrar los locales de ocio nocturno a las dos de la madrugada y los de restauración a la una, además de la limitación de seis personas por mesa y el aforo de al 50% en interiores.

Solo un recurso admitido

En los 15 meses de pandemia, el Consell solo ha recibido un revés del TSJ. Fue el pasado 15 de abril, cuando a raíz de un recurso de la patronal del juego, la misma Sección Cuarta consideró que la situación epidemiológica (situada en riesgo bajo) no justificaba mantener el cierre total de casinos y bingos que la Generalitat había decretado a finales de enero y que no había sufrido ninguna medida de alivio. El resto de recursos que han ido presentando distintos sectores han ido siendo desestimados uno tras otro, a diferencia de lo ocurrido en País Vasco, Navarra o Castilla y León.