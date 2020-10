A L’ATENCIÓ DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ VALENCIANS / NOU D’OCTUBRE 2020

Demòcrates Valencians (DV) convida al Dia del Poble Valencià al Partit Demòcrata (PDeCat) i a Proposta per les Illes Balears (El Pi)

València/Castelló – 8/9 d’Octubre 2020

Demòcratres Valencians, l’opció representativa del valencianisme de construcció i conciliació, moderat i pactista, ha establit este Nou d’Octubre, efemèride commemorativa del naixement del Poble Valencià, unes estretes aliances amb els projectes polítics representats pel PDeCat i El Pi tant a Catalunya com a les Balears, inserits dins la plataforma conjunta electoral de la Coalició per una Europa Solidària encapçalada pel Partit Nacionalista Basc (EAJ-PNV).

La prèvia a la diada nacional valenciana, el dijous 8 d’octubre, mantinguérem una reunió de treball amb el comissionat del govern central pel Corredor Mediterrani Josep Vicent Boira junt els representants de Proposta per les Illes (El Pi) Tolo Gili (secretari gral.) i Sebastià Salas (secretari de Programes), juntament amb Lluís Bertomeu i Alfredo García-Petit, membres de l’Executiva de DV. Apostant així tant DV com El Pi en aprofundir i espentar dit projecte capdal pel futur econòmic mediterrani, com també establint les eines adequades per possibilitar l’incorporació de les Balears al magne projecte, amb especial atenció al ports i aeroports insulars.

Ja a la jornada del divendres Nou d’Octubre, DV convocà un acte reivindicatiu al Casino Antic de la ciutat de Castelló, on es va fer pública la seua Crida Patriòtica per l’Autogovern Valencià. A dit acte comptàrem amb la presència del president del PDeCat David Bonvehí i la seua secretària de Relacions Institucional Susanna Rivero. Aprofitant l’efemèride signàrem conjuntament tots dos partits un conveni de col·laboració per promoure l’autogovern i la llibertat d’ambdós territoris. Centrar-se en les necessitats de les nostres societats i defensar la pluralitat de les nostres identitats pròpies són els nostres objectius fonamentals.