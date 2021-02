El último lanzamiento de Ediciones Babylon es el manga japonés Cells at work!, que trata con mucho humor y de forma cómica el funcionamiento del cuerpo humano en su interior. Javier Bolado, editor de la editorial castellonense nos da unas pinceladas del mundillo en la actualidad y de su experiencia como editor. València, 29 de enero de 20211) Durante el 2020 han surgido nuevas editoriales de cómics y manga en el mercado español, Ediciones Babylon lleva un tiempo en funcionamiento y sacando obras sin parar, eso es buena señal, pero, ¿cómo crees que funciona realmente el mercado editorial en España? Hemos sido de los más sorprendidos que, en este año que dejamos atrás tan complicado, tantas editoriales nuevas hayan decidido lanzarse a este mercado. Es algo que nos alegra, pues es un claro síntoma del interés por el manga y el cómic.

También ha habido algunas bajas de años anteriores, así que es un ciclo y, que surjan nuevos sellos es un buen indicativo de que este mercado aguanta con energía. Siempre gracias a la cantidad de lectores que están dispuestos a apoyarnos, ¡claro está!

2) ¿Cómo se consigue destacar y aportar un granito de arena en este amplio mundillo?Tenemos la fortuna de, mes a mes, tener una oferta de títulos como pocas veces se ha visto. El consumidor puede elegir en un catálogo que crece día a día. ¡Es fantástico!, pero a la vez nos lo pone más difícil 😉

Lo importante es tener una línea editorial clara y saber cuál va a ser el carisma de la editorial. Qué tipo de obras espera el consumidor cuando se acerca a ti. En nuestro caso decidimos apostar por una calidad de edición lo más cuidada posible, hasta el punto de elegir el papel o los acabados que más se acerquen a la edición original y, si podemos, superarla. Son pequeños detalles que hacen a nuestras obras diferentes.

Así mismo, decidimos apostar por pocos títulos pero con el mayor peso posible. Es decir, calidad frente a cantidad. Desde obras originales como “Con mi Gaucho” o “Regreso al futón“, que nos den una oferta diferente, hasta obras más populares como “Still Sick“, “Fate” o “Cells at Work!“, que nos ayuden a destacar en este mercado.

3) Sabemos que las obras manga japonesas llaman mucho la atención del público, pero también hay un hueco para los artistas nacionales, que cada vez destacan más por su talento. En el caso de Ediciones Babylon, tenéis un catálogo que acoge a muchos artistas españoles desde hace años, ¿en qué os fijáis a la hora de publicar nuevos cómics o descubrir autores? ¿qué es lo que buscáis concretamente?

Babylon empezó con una fuerte apuesta por autores nacionales como su motor de arranque. Es un carisma que no hemos perdido, aunque con el tiempo hemos ido ampliando nuestro mercado a obras extranjeras también. Creemos que hay mucho potencial y nos gustaría que se profesionalizara antes de tener que recurrir a publicar fuera. Es difícil, pues nuestro mercado no es lo suficientemente grande todavía, pero las nuevas tecnologías y el acceso al contenido, estamos convencidos que con el tiempo alcanzaremos ese objetivo.En estos momentos lo que más nos importa es la narrativa, que sea una historia interesante. Un buen cómic tiene que ser tan bueno aquí como fuera de nuestras fronteras. Así que analizamos su potencial a medio y largo plazo. Es más, podemos decir con orgullo que algunos de nuestros títulos de autores españoles han cruzado de nuestra mano a otros mercados, como “La radio de Delley” o “Hijos de Aramar” al estadounidense.4) En cuanto a las obras de la editorial, ¿cómo selecciona Ediciones Babylon su catálogo? ¿Cómo se decide qué obras entran dentro de la editorial y cuáles se quedan fuera? Analizamos cientos de obras al mes y vamos haciendo un ranking, seleccionando lo que más nos interesa, no solo por el potencial que le vemos en ventas, sino por el estilo y cómo casa en nuestro catálogo. Es un proceso que lleva su tiempo y, a veces, algunas obras han tardado un año hasta que hemos visto que era su momento para mostrar interés por ellas. Es un proceso que hacemos con cualquier tipo de cómic o manga.Obviamente, las ventas mandan y cuando una obra o autor responde bien ante el público reforzamos nuestro esfuerzo por buscar obras del mismo autor o similares.5) ¿A qué personas recomiendas leer las obras del catálogo de Ediciones Babylon? ¿Son para todos los públicos? ¿Sería interesante fomentar la lectura de cómics y mangas en el ámbito escolar?

Gran parte de nuestras obras se decantan hacia un público joven-adulto, pero creemos que son disfrutables para muchas edades. Si buscas aventura, algo de fantasía, un poco de slice-of-life… y tomarte un respiro de estos tiempos tan locos que nos han tocado vivir. Estás en tu casa, se bienvenido ;)Fomentar la lectura en el ámbito escolar lo veo indispensable. Es una apuesta por el futuro del sector y, el fiel reflejo, lo tenemos en nuestro vecino Francia. Además, a día de hoy, muchos de los que crecimos con el cómic o el manga tienen familias y ya no es un elemento exótico en muchas casas.Sin duda es un momento crucial para apostar por ello y que nos beneficiará a todos, desde editores, distribuidores, autores y lectores.6) Cells at Work! es una obra bastante conocida debido al éxito cosechado por el anime. No solo eso, en España se puede comprar en formato Blu-ray y DVD gracias a Coalise Studio, o por el contrario, disfrutar a través de vídeo bajo demanda en Amazon Prime. ¿Esto ha favorecido que la gente conozca más esta obra en España? ¿Y se ha visto cierta repercusión en las ventas del manga?

Si, por supuesto. La gente ya la conocía incluso antes de la edición del anime, pero el gran trabajo que han hecho en Coalise ha ayudado mucho a que su popularidad aumente en España. El manga o el cómic no es un mercado estanco y tanto el anime como los videojuegos relacionados ayudan a expandirse. Más material de una obra siempre atrae a más publico. Además si es editado en muy buenas condiciones es una fórmula ganadora.

En el caso de Cells at Work así ha pasado y hemos colaborado estrechamente con Coalise para que la edición del manga y el anime sean lo más fieles posible en su localización a nuestro mercado. Sin duda un lujo de cooperación que esperamos repetir no solo con esta obra.

Estamos muy orgullosos de haber podido editarla y la confianza que Kodansha ha depositado sobre nosotros.

7) Ahora, de cara a principios del 2021, Cells at Work! toca un tema bastante interesante y curioso que está a la orden del día: ¿Cómo funciona el cuerpo humano por dentro? En este caso, ¿crees que resulta interesante para los lectores debido a la gran pandemia del covid-19 que estamos viviendo hoy en día? ¿Podríamos aprender mejor el funcionamiento del cuerpo humano?

El tema que trata es siempre interesante porque ayuda a conocernos a nosotros mismos, pero como bien dices, en estos tiempos está más de actualidad que nunca, por desgracia. Cuando anunciamos la licencia hacía apenas un mes que había empezado el confinamiento y el interés que suscitó nos desbordó por completo. Sin duda es el momento ideal para traer esta obra y que los lectores sean más conscientes de lo que está pasando. ¡Eso sin olvidarnos de pasar un buen rato! Nadie puede resistirse a las aventuras de las células.

Un poco de entretenimiento y algo de difusión científica. Es nuestro modesto grano de arena al mundo en el que vivimos actualmente. Es algo de lo que nos alegra formar parte, pese a las circunstancias.