El barco rumano gana la clase Varadero Valencia ORC 1-2 mientras que el de José Coello triunfa en ORC 3 y es el vencedor absoluto de la general de ORC

Valencia, 4 julio

El Essentia44 del armador rumano Catalin Trandafir se proclamó vencedor de la clase Varadero Valencia ORC 1-2 de la XXII edición de Trofeo SM La Reina. Los otros ganadores de la competición que se ha disputado en el Real Club Náutico de Valencia son El Carmen Elite Sails de José Coello en la clase ORC 3, que además ganó la general absoluta de ORC, el Ardora III de Antonio Gadea en la clase Sportnautic ORC 4 y el Argentum en la clase Sailing Project Promoción.

Trandafir llegaba a Valencia con el barco más nuevo de una flota espectacular de la clase Varadero Valencia ORC 1-2. Y lo hacía con su tripulación habitual en la que destacan el medallista olímpico portugués Hugo Rocha y el navegante español Nacho Postigo. La única duda es si su Gran Soleil 44 estaba suficiente rodado para ganar. Y en estos tres días de competición han demostrado que sí. Si el barco respondía la tripulación no podía fallar y se han llevado la victoria sin haber hecho ni un triunfo parcial en las seis mangas disputadas. Sin ir más lejos, hoy en la única manga disputada con el viento de poniente hizo un tercero. El ganador de la regata del día fue el Pez de Abril del armador José María Meseguer.

La segunda posición final fue para el Maverta-Defcom Seguridad del armador Pedro Gil y con José Ballester a la caña mientras que tercero en el podio fue el barco del RCN Valencia el M8 Zas de los hermanos Francés. El barco que defendía el título en Valencia, Rats on Fire de Rafael Carbonell, quedó en cuarta posición final.

En la clasificación del mejor velero del astillero Swan el premio fue para el Rats On Fire, por delante del Porrón IX, el Pez de Abril y el Brujo.

Catalin Trandafir, armador y caña del Essentia44, explicaba: “Ha sido un gran fin de semana con una gran regata en el agua. La competición ha sido muy dura con grandes equipos frente a nosotros. Estamos contentos con haber ganado. Soñábamos con ganar, pero no sabíamos si podíamos hacerlo. Ahora tras este resultado vamos al Mundial de Estonia con mucha confianza. Este barco se ha construido para ganar esa cita. Nacho Postigo y Hugo Rocha son amigos míos y navegamos juntos desde hace tiempo en mis barcos anteriores. Siempre aprendes de ellos y es una gran experiencia poder navegar con grandes profesionales. Espero estar aquí en 2022, Valencia en un lugar excelente con unos anfitriones fantásticos en el RCN Valencia. Es un gran lugar para estar, disfrutar y competir”.

El Carmen Elite Sails, de récord en ORC 3

El otro gran triunfador de la regata ha sido El Carmen Elite Sails de José Coello. Sin duda su actuación ha sido rutilante tras ganar las seis mangas en la clase ORC 3 sin dar margen de victoria a ningún otro barco. El idilio del armador cartagenero con el Trofeo SM La Reina no hace más que crecer. En las dos últimas ediciones de la regata su barco no sabe lo que es perder una manga. Lleva once triunfos seguidos en el campo de regatas Manel Casanova, algo que será muy complicado que nadie pueda repetir. El Carmen ha repetido triunfo en la clasificación absoluta al como ya hizo en 2019 cuando competía en la clase ORC 2. En el podio de Valencia han estado, junto al Sinergia 40, el Lady de Nicolás González y el Tanit-IV Medilevel patroneado por Nacho Campos de la armadora María José Vila.

En la clasificación del mejor 40.7 el premio fue para el barco Genio 4 de la familia De Tomás del RCN Valencia que competía en la clase ORC 3.

José Coello, armador y caña del El Carmen Elite Sails, manifestaba tras barrer en ORC 3: “No es tan fácil como puede parecer. Cuando estás compitiendo y defendiendo el puesto los rivales son muy duros y tienes que navegar cada momento, por eso no es fácil. Pero al final si trabajas bien consigues el éxito. El barco es del 2001 y aún sigue dando mucha guerra. El secreto es que por la forma del casco y por su antigüedad le favorece el rating. Gracias a eso consigues un barco rápido y que se defiende muy bien. La otra razón del éxito es la tripulación que llevamos mucho tiempo navegando juntos y tenemos muy controlado el barco. No hemos sido los más rápidos, pero hemos sabido estar en el campo y hemos ido estirando. El próximo objetivo es la Copa del Rey. Vamos a ver si rompemos la maldición de que si ganas aquí no ganas en Palma, aunque en 2019 ya hicimos el doblete”.

Gadea triunfa en Sportnautic ORC 4

Antonio Gadea ganó con su Ardora III en la clase Sportnautic ORC 4. El patrón afincado en Denia se hizo con su segundo trofeo en Valencia con un barco construido en 1974. Su Contention 33 ha sido capaz de batir a todos los rivales gracias al buen hacer del patrón y su tripulación y a que los años no pasan por este velero que defiende a las mil maravillas su rating tras 47 años navegando. Hoy en la única manga disputada le bastó para alzarse con el trofeo con hacer un segundo puesto marcando al Potxin de Rubén Vallés, que ha finalizado en la posición de plata. Tercero ha sido el Hang Loose de Fernando Muro de Zaro.

Antonio Gadea, armador del Ardora III, explicaba: “El barco tiene 47 años. Y gana porque es una maravilla. Hay diseños únicos que salen muy de vez en cuando y si los afinas y los pones a punto navegan muchos años dando un buen rendimiento. Es un diseño único que en su día lo ganaba todo. Además del barco tengo una tripulación maravillosa y que llevamos casi tres años navegando y entrenando, sacando partido al barco poco a poco. El Trofeo SM La Reina era el objetivo principal de la temporada, pero nos apetece mucho hacer la Copa del Rey de Clásicos. Ir a Menorca no hace ilusión porque es una regata que no hemos hecho nunca, pero el problema es que llegar a Mahón es un poco pesado para este barco. Este es mi segundo triunfo en el Trofeo SM La Reina después de ganarla con el Grefusa, pero de eso hace ya muchos años”.

Argentum, vencedor en Sailing Project Promoción

Por lo que hace referencia a la clase Sailing Project Promoción el vencedor ha sido el Argentum de María Dolores Trujillo. Este A-35 ha ganado las tres mangas costeras que se han dado este fin de semana y, sin duda, su ascenso al primer cajón del podio ha sido más que merecido. Los barcos hicieron hoy un recorrido de once millas por las costas de El Saler. La segunda plaza fue para el November de Alfonso Sabater mientras que tercero terminó el Newkote de Óscar Chulvi.

María Dolores Trujillo explicaba: “Ha sido maravilloso ganar. Para nosotros era algo impensable antes de comenzar la regata puesto que es la primera competición en la que participamos. No nos imaginábamos que podíamos ganar. Ha sido increíble. Hoy hemos tenido mucha presión porque veíamos que el November estaba muy cerca y nos jugábamos el campeonato. Estamos muy contentos con la tripulación y con el trabajo a la caña de Walter Besteiro”.

Clasificaciones finales del XXII Trofeo SM La Reina

Varadero Valencia ORC 1-2

Essentia44 (Catalin Trandafir) (3,3,2,3,2,3) 16 puntos.

Maverta Defcom Seguridad (Pedro Rebollo) (2,9,2,3,1,5) 22 p.

M8 (Hermanos Francés), (1,4,DSQ13,1,3,7) 29 p.

Rats On Fire (Rafael Carbonell) (5,5,7,5,4,4) 30 p.

Porrón IX (Luis Senís) (4,6.5,5,8,5,2) 30.5 p.

Orc 3

El Carmen Elite Sails (José Coello) (1,1,1,1,1,1) 6 puntos.

Lady (Nicolás González) (2,2,3,2,2,2), 13 p.

Tanit-IV Medilevel (Nacho Campos) (3,4,5,4,3,3) 22 p.

Sportnautic ORC 4

Ardora III (Antonio Gadea) (4,3,1,1,1,2) 12 puntos.

Potxin (Rubén Vallés) (1,2,2,5,2,3) 15 p.

Hang Loose (Fernando Muro de Zaro) (2,11DSQ,3,3,3,4) 26 p.

Sailing Project Promoción

Argentum (María Dolores Trujillo) (1,1,1) 3 puntos.

November (Alfonso Sabater) (2,2,2) 6 p.

Newkote (Óscar Chulvi) (3,3,3) 9 p.