Este viernes 13 de noviembre se estrena en cines la internacionalmente multipremiada “Para Sama” (For Sama), coproducción entre Reino Unido y Siria nominada al Oscar a la Mejor Película Documental y ganadora del BAFTA y del Festival de Cannes en la misma categoría, entre otras muchas distinciones recibidas por todo el mundo. La película, distribuida en España por Surtsey Films, podrá verse de estreno en Valencia en los Cines Lys en VOSE (versión original subtitulada en español).



Sinopsis



“Para Sama” es una carta de amor de una joven madre a su hija. La película cuenta la historia real de la vida de Waad Al-Kateab a lo largo de cinco años de guerra en Alepo, Siria. Durante ese tiempo se enamora, se casa y da a luz a Sama, mientras un conflicto catastrófico se libra a su alrededor. Su cámara captura historias increíbles de pérdida, esperanza y supervivencia mientras Waad decide si huir o no de la ciudad para proteger la vida de su hija, cuando irse significa abandonar la lucha por la libertad por la que ya se ha sacrificado tanto.



Premios internacionales



Nominada en la categoría de Mejor Película Documental en los Oscar, Satellite Awards e Independent Spirit Awards, así como ganadora en los premios BAFTA, European Film Awards, British Independent Film Awards y Festival de Cannes en la misma categoría, “Para Sama” ha sido seleccionada, nominada y premiada en muchos más certámenes internacionales. Más información en el dossier adjunto.



Críticas



“Duele y agita las conciencias” (Caimán Cuadernos de Cine)

“Un documental impresionante” (Cineuropa)

“Extraordinaria” (Variety)

“Una desgarradora historia” (The Hollywood Reporter)

“No ha habido una película como esta antes” (The Times)

“Profundamente conmovedor” (The Guardian)

“Una valentía y determinación increíbles” (The Independent)

“Abrumadoramente humana” (La Croix)

“Un relato íntimo e injustamente olvidado” (Libération)

“Un testimonio poderoso y necesario” (Voici)



Estreno en Valencia



Esta imprescindible película documental podrá verse en Valencia a partir de este viernes 13 de noviembre en los Cines Lys con todos los pases en VOSE (versión original subtitulada en español) y en los siguientes horarios de sesiones:

Viernes, sábado, domingo, miércoles y jueves:

17:30 – 19:35

https://www.cineslys.com/peliculas/para-sama



Duración

96 min.