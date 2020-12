VALÈNCIA, 6 Dic. (EUROPA PRESS) –

El portavoz de Cs en el Ayuntamiento de València, Fernando Giner, ha afirmado que “los retos” que contempla la Constitución “siguen vigentes” y ha abogado por “estar unidos y no polarizados” para “sacar adelante a la ciudad de València de esta situación de crisis sanitaria, económica y social que ha traído la Covid-19”.

Así se ha manifestado Giner en el acto institucional celebrado este domingo en el hemiciclo del Ayuntamiento con motivo del Día de la Constitución Española. El responsable de Cs ha felicitado a “todos los españoles” por dicha celebración, que hoy, “a propuesta de Cs, hemos celebrado en el hemiciclo del Ayuntamiento de València”.

El responsable ha remarcado que la Constitución Española “nos habla de libertad, de igualdad y de justicia” y “no puede haberlas si sigue habiendo brecha salarial, sobre todo entre los más jóvenes y entre hombres y mujeres”.

“No podemos hablar de justicia si no hacemos frente al cambio climático, y no podemos hablar de igualdad, cuando no tenemos todos el mismo acceso a la vivienda”, ha aseverado.

Finalmente, ha subrayado que “los retos que contempla la Constitución siguen vigentes y tenemos que estar unidos y no polarizados para sacar adelante a la ciudad de València de esta situación de crisis sanitaria, económica y social que nos ha traído la Covid-19”.