· El portavoz de Cs pide que no haya límite presupuestario para ayudar a los comercios de barrio y ampliar las ayudas a la hostelería “dada la gravedad de la crisis económica”

Valencia, miércoles 24 de febrero de 2021. El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha exigido al alcalde, Joan Ribó, no dejar fuera de las ayudas municipales a ningún comercio minorista de la ciudad. “Los comercios de barrio, ya sean tintorerías, peluquerías, tiendas de ropa… no se pueden quedar fuera de las ayudas por las restricciones presupuestarias. Exigimos que no haya límite a las ayudas al pequeño comercio”, ha dicho Giner.

“También queremos que el Ayuntamiento convoque ayudas directas dirigidas al sector del taxi. Aunque existen unas ayudas por parte de la Generalitat, queremos que el Ayuntamiento abra otra línea de ayudas distintas y complementarias para apoyar a un sector que está en una situación de auténtica gravedad económica”, ha detallado Giner.

Por otra parte, el portavoz naranja se ha referido a las ayudas directas para todos los sectores implicados en el reconocimiento de las Fallas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO y que están relacionadas con los oficios artesanos, “como los indumentaristas, los orfebres, los pirotécnicos, los floristas, las bandas de música y todos aquellos colectivos que ha permitido que las Fallas sean UNESCO”.

Para concluir, el portavoz de Cs ha recordado que mañana su grupo llevará una moción al pleno “para que se ejecuten los 15 millones de euros en ayudas directas a los que se comprometió el equipo de gobierno con nuestro grupo municipal”. “Agradecemos las ayudas a la hostelería, pero se están quedado cortas por lo grave que es la situación, por lo que habrá que replantearse ampliarlas cuando lleguen los remanentes este mes de marzo”, ha insistido.