· El portavoz de Cs: “Es lamentable que se hoy se abran las playas pero las personas con discapacidad tengan que esperar hasta mediados de junio o hasta julio para disfrutarlas y, además, con cita previa”

Valencia, martes 1 de junio de 2021. El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, ha exigido habilitar de forma urgente los puntos de ayuda al baño para las personas con discapacidad.

“Hoy se abren las playas pero no para las personas con movilidad reducida”, ha criticado Giner. “Según el Plan de Contingencia de este año, que todavía no se ha aprobado en la Junta de Gobierno, se reducen por segundo año consecutivo los puntos de acceso a las playas que hasta 2019 eran 4. Sólo habrá 3 playas accesibles de las 9 que tiene la ciudad”, ha lamentado el portavoz de Cs, que ha criticado que “en Valencia haya dinero para un monolito, dedicado a la ideología del alcalde, pero no para facilitar el acceso al derecho al baño a las personas con movilidad reducida”.

Sobre este asunto, el portavoz de Cs ha recordado que “la mejora de la accesibilidad en la ciudad y en las playas es un compromiso del gobierno municipal adoptado, tanto en el Acuerdo de Reconstrucción, como en el Marco Estratégico 2030”. “Grezzi lo está incumpliendo claramente, ya que este año el servicio de ayuda al baño se inicia el 15 de junio en la playa del Cabanyal, de 11.00 a 15.00 horas, y en el mes de julio en Malvarrosa y Pinedo, a esto se une que se debe pedir cita previa para ejercer un derecho que es el del baño”, ha detallado.

Por su parte, el concejal de Ciudadanos, Javier Copoví, ha lamentado que “estas restricciones y la falta de puntos accesibles hacen que para 19,5 kilómetros de litoral tengamos aforo para sólo 50 personas que necesiten ayuda al baño” y ha recordado que “en Valencia hay 800.000 habitantes y casi un 12% tienen el certificado de discapacidad. Hay más de 90.000 personas que pueden precisar de puntos accesibles para bañarse”.

Para concluir, Copoví ha calificado de “incomprensible” que una persona que necesite ayuda para bañarse en playas con núcleos de población cercanos como la de El Saler o El Perellonet tenga que desplazarse hasta Pinedo para poder bañarse. “Es una merma de derechos para ellos y para los familiares que les acompañan y hace que en Valencia haya ciudadanos de primera y de segunda”, ha añadido.