Giner: “Para nosotros la EMT es más importante que Grezzi”

El portavoz de Cs insiste en que“Valencia no puede retroceder en sosteniblidad”, aunque “para garantizar la continuidad de la empresa, el gerente no puede continuar”

Valencia, viernes 24 de julio de 2020. “Vamos a evitar el colapso de la EMT por responsabilidad. Valencia no puede retroceder en sosteniblidad y debe tener un transporte público de calidad, es la única manera de que los valencianos opten por dejar el coche en casa”, ha declarado el portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, durante el pleno extraordinario, celebrado hoy, para autorizar el préstamo de 27 millones de la EMT.

“Pienso que es mucho más responsable para los intereses de los valencianos apoyar hoy el aval. Para nosotros la EMT es más importante que Grezzi”, ha declarado Giner, quien ha incidido en que “queremos que Valencia llegue a la Agenda 2030 y que la EMT que funcione, y ahora mismo si en agosto no se pagasen las nóminas, que es lo que puede llegar a pasar, seria retroceder en todo lo que hemos avanzado en sosteniblidad”.

Giner, ha insistido en “la misma exigencia le pusimos a Ribó para los autónomos y pymes, celeridad en el cobro de las ayudas, igual que hoy estamos defendiendo a los trabajadores”.

El portavoz de Cs ha hecho hincapié en que “nuestro apoyo tiene condiciones”: “El gerente no puede continuar, porque aunque el COVID-19 ha provocado pérdida de ingresos, la gerencia es la responsable de la pérdida de competitividad de la empresa”. “Además, Ribó debe esforzarse por hacer funcionar el área metropolitana de Valencia en el transporte público. No tienen ningún sentido que Ribó, con 5 consejeros de 14 en la Autoridad de Transporte Metropolitana no ejerza y no la ponga en marcha”, ha añadido.

“Cs hace tres años ya consiguió diez millones y en estos momentos, la autoridad metropolitana ni siquiera tiene gerente”, ha concluido el portavoz naranja.

