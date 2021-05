La vicealcaldesa de València y portavoz socialista en el Ayuntamiento, Sandra Gómez, ha señalado este viernes respecto a la detención del exsubdelegado del Gobierno en Valencia y exedil y exdiputado provincial y autonómico del PSPV-PSOE, Rafael Rubio, que a esta formación “no le tiembla la mano a la hora de dirimir responsabilidades internas”.

“El Partido Socialista, una vez más, ha sido ejemplar en las medidas que ha tomado”, ha asegurado Gómez, que se ha referido así a la decisión de cesar a Rubio como subdelegado del Gobierno y a la de suspenderle de militancia en el PSPV-PSOE y abrir un expediente tras conocerse su detención en la operación Azud.

La también secretaria general del PSPV en València y edil de la Delegación de Desarrollo y Renovación Urbana se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa que ha ofrecido para presentar la ‘Ruta Berlanga’ dentro de las acciones vinculadas al Año García Berlanga, preguntada por la detención de Rafael Rubio. Este último fue hasta su nombramiento como subdelegado del Gobierno coordinador de Urbanismo en el consistorio valenciano.

En el marco del caso Azud, el Juzgado de Instrucción número 13 de València investiga presuntas mordidas con facturas supuestamente ficticias que varias empresas adjudicatarias de obra pública del Ayuntamiento de València habrían realizado. La causa, que arrancó en 2017 y permanece secreta, está abierta por delitos de cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.

Este jueves, en una segunda fase de este caso se llevó a cabo la detención de diversas personas, entre ellas la de Rafael Rubio y la del exvicealcalde de la capital valenciana con el PP, Alfonso Grau.

Sandra Gómez ha resaltado que Rafael Rubio “ha sido cesado de sus responsabilidades institucionales” y que “se ha abierto un expediente dentro del Partido Socialista”. “Creo que somos el partido que, una vez más, ha demostrado que llega más lejos a la hora de buscar y depurar responsabilidades”, ha insistido.

La vicealcaldesa ha considerado que este es “un ejemplo que día de hoy” no ha visto “en ningún otro partido político, tanto de izquierdas como de derechas”. “Creo que desde ese punto de vista, que eso es lo que importa y lo que cuenta. Al Partido Socialista no le tiembla el pulso, no le tiembla la mano, como a otros partidos, a la hora de dirimir responsabilidades internas”, ha subrayado Gómez.

Por su parte, el portavoz del PSPV en la ciudad de València y edil de Hacienda en su ayuntamiento, Borja Sanjuán, ha manifestado este viernes, también preguntado por la detención de Rubio y el caso Azud, la idea apuntada por Sandra Gómez y ha valorado “la contundencia” de los socialistas frente a la corrupción.

“Este partido ha sido contundente como ningún otro con los casos de corrupción y ha sido especialmente contundente cuando se ha puesto en tela de juicio a alguna persona que formaba parte de este partido”, ha expuesto, al tiempo que ha dicho que “ya le gustaría” a cualquier otra formación “tener la hoja de servicio y la contundencia que ha mostrado el Partido Socialista en estas ocasiones”.

“MUCHA CARRERA PERSONAL Y MUCHA VIDA”

“Eso es incuestionable. Precisamente, el PSPV en esta ciudad y en esta comunidad, durante los años más duros de la corrupción, luchó y mucho para acabar” con ella, “incluso, acudiendo a los tribunales y poniendo su propio patrimonio al servicio de los valencianos” en esa lucha, ha añadido Sanjuán.

“Mucha gente se dejó mucha carrera personal y mucha vida en acabar con la corrupción en esta comunidad. Afortunadamente, si hoy hablamos de la corrupción en esta comunidad como de un hecho pasado es, entre otras cosas, porque muchísimos compañeros que nos antecedieron lo dieron todo para acabar con la corrupción”, ha insistido el portavoz socialista.