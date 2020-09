El Ministerio de Igualdad ha presentado la Macroencuesta de Violencia contra la mujer 2019, el informe más completo estadísticamente y más relevante que se realiza en España sobre este tipo de violencia. Los datos ofrecidos por el departamento que dirige Irene Montero exponen que una de cada dos mujeres (57,3%) declara haber sufrido violencia por ser mujer, lo que suponen 11.688.411 mujeres de 16 o más años. Esta cifra incluye todas las violencias medidas en la encuesta, desde una mirada lasciva a una violación.Una de las novedades introducidas en esta edición -el macroinforme se elabora cada cuatro años- es que se miden por primera vez en España el acoso sexual y el acoso reiterado (stalking), para lo que se han introducido preguntas específicas al respecto. El estudio se ha realizado en base a 9.568 entrevistas presenciales a mujeres representativas de la población femenina de 16 o más años residentes en España.En concreto, el desglose de los datos permite apreciar que un 21,5% de las mujeres ha sufrido violencia física a lo largo de su vida (4.387.480 mujeres); un 13,7% ha sido víctima de violencia sexual (2.802.914 mujeres) y un 40,4% ha declarado haber sufrido acoso sexual (8.240.537 mujeres). Éste último apartado es el que registran un mayor volumen, con datos como que tres de cada cuatro mujeres mayores de 16 años (75,2%) afirman que el acoso sexual ha ocurrido más de una vez.Del total de mujeres de 16 o más años residentes en España, el 15,2% (3.095.357) han sufrido stalking en algún momento de sus vidas. De ellas, el 47,2% refieren haber sufrido llamadas telefónicas obscenas, amenazantes, molestas o silenciosas, y al 40,6% les han seguido o espiado.En este informe, los tipos de violencia medidos son: violencia de la pareja actual y violencia de parejas pasadas (física, sexual, psicológica: comportamientos de control y violencia emocional, o económica); violencia fuera de la pareja (física, sexual); acoso sexual y acoso reiterado (stalking).

Qué es acoso sexual

El Ministerio de Igualdad, a la hora de establecer la metodología de este informe engloba en la categoría de acoso sexual “una serie de comportamientos no deseados y con una connotación sexual” como son las miradas insistentes o lascivas; el contacto físico no deseado; el exhibicionismo; el envío de imágenes o fotos sexualmente explícitas que le hayan hecho sentirse ofendida, humillada, o intimidada a la mujer; bromas sexuales o comentarios ofensivos sobre su cuerpo o su vida privada; insinuaciones inapropiadas, humillantes, intimidatorias, u ofensivas en las redes sociales; o correos electrónicos, mensajes de Whatsapp, o mensajes de texto sexualmente explícitos inapropiados, que le hayan hecho sentir ofendida, humillada, o intimidada, entre otras cosas.”Los datos revelan que la violencia que sufren las mujeres no es una violencia episódica, sino estructural. No son episodios violentos, son relaciones violentas o violencia reiterada producida principalmente por hombres cercanos, lo que incluye a las violencias sexuales fuera de la pareja”, ha expuesto la ministra Irene Montero en la presentación del informe. “Se trata de un problema estructural y oculto. Conocemos sólo la punta del iceberg. Hay una violencia estructural que no está contemplada en la cifras”, ha reflexionado la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell.Tanto Montero como Rosell han querido poner el acento en “las violencias cotidianas que las mujeres experimentan”. Desde el Ministerio exponen que los datos de esta macroencuesta “han de servir para darles visibilidad y para desarrollar políticas públicas encaminadas a su erradicación”.

Sólo un 8% denuncian

Si preocupante es el número de mujeres que ha sufrido violencia por ser mujer, más aún lo es, si cabe, que sólo el 8% de las que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja ha denunciado alguna de estas agresiones en la Policía, la Guardia Civil o el Juzgado. Este porcentaje se eleva al 11,1% si se tienen en cuenta también las denuncias interpuestas por otra persona o institución. Un porcentaje ínfimo, que interpela tanto a la sociedad como a las instituciones.Un 40% de mujeres víctimas de violación relatan que no denunciaron por “vergüenza”; el 36,5% cita el temor a no ser creída y el 23,5% el miedo al agresor. En cuanto a quienes han sufrido violencia sexual fuera de la pareja, el motivo más citado es que “era menor, era una niña”, que es mencionado por el 35,4% de las mujeres. Le siguen no conceder importancia a lo sucedido (30,5%), la vergüenza (25,9%), que la agresión haya sucedido “en otros tiempos en los que no se hablaba de estas cosas” (22,1%) y el temor a no ser creída (20,8%).”Es una violencia oculta, no suficientemente atendida y denunciada”, admitió Montero. “Es inasumible como país que víctimas no denuncien porque tienen la convicción de que no se les va a creer”. “Las bajas tasas de denuncia nos interpelan a nuestra responsabilidad institucional y social. Resulta letal hablar de denuncias falsas”, zanjó la Delegada del Gobierno para la Violencia de Género.