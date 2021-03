– Destinará 2 millones de euros y el plazo para presentar solicitudes estará abierto desde el 22 de marzo hasta el próximo 21 de mayo

– El objetivo de estas ayudas es avanzar en la construcción de un nuevo modelo energético más respetuosos con el entorno

(09/03/2021) – Destinará 2 millones de euros y el plazo para presentar solicitudes estará abierto desde el 22 de marzo hasta el próximo 21 de mayo

– El objetivo de estas ayudas es avanzar en la construcción de un nuevo modelo energético más respetuosos con el entorno

El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), dependiente de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, destinará este año un total de 2 millones de euros para impulsar las energías renovables y biocarburantes en las empresas y entidades de nuestro territorio.

Tal y como publica este martes el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), Ivace Energía abrirá el próximo 22 de marzo la convocatoria de ayudas, a través del cual se dará apoyo económico mediante subvenciones a fondo perdido a la inversión en proyectos que supongan la utilización de fuentes de energía no contaminantes para aplicaciones térmicas o eléctricas aisladas de la red. Las solicitudes se podrán presentar hasta el 21 de mayo de 2021.

Esta línea de ayudas contempla, con carácter general, ayudas de hasta el 45% del coste de los proyectos que supongan la utilización de fuentes de energía limpia. Además en el caso de las medianas empresas este porcentaje puede aumentarse en 10 puntos y para las pequeñas empresas y entidades hasta 20 puntos.

Actuaciones apoyables

El Programa de Energías Renovables prevé apoyar iniciativas que contemplen la aplicación de paneles solares para usos térmicos como la calefacción y el agua caliente, el calentamiento de piscinas cubiertas y para la producción de energía térmica para aplicaciones en empresas o procesos industriales.

En el caso de la biomasa, serán susceptibles de ser subvencionadas las iniciativas que contemplen equipos para el aprovechamiento de residuos forestales, agrícolas, orgánicos urbanos, orgánicos industriales o materia prima procedente de cultivos energéticos para aplicaciones térmicas industriales.

En el caso de las aplicaciones térmicas para uso en edificios, se respaldarán aquellos proyectos que utilicen la biomasa para la producción de energía térmica para calefacción, agua caliente, calentamiento de piscinas, sistemas de ‘district heating’, redes de calor e instalaciones centralizadas de producción de calor, así como sistemas de generación de frío asociados a la generación de calor.

También se apoyarán las instalaciones híbridas solar-biomasa térmica y para equipos de tratamiento en campo de la biomasa para astillado, la adaptación de camiones cisterna para la distribución de biomasa y las instalaciones para la fabricación de pellets, briquetas cuyo origen sea la biomasa.

Además, podrán optar a estas ayudas los proyectos de aprovechamiento de los yacimientos geotérmicos, y el biogás de uso térmico.

Por lo que se refiere a los biocarburantes, se apoyará la instalación de surtidores en estaciones de servicio o para abastecimiento de flotas, para su consumo en el sector transporte, las plantas de producción de biodiesel o bioetanol y también los parques de almacenamiento para su distribución.

En cuanto a las aplicaciones eléctricas, se apoyarán las actuaciones de energía solar fotovoltaica , energía eólica (aislada de la red) y las instalaciones mixtas eólica+fotovoltaica que estén aisladas de la red.

Hay que destacar que todas estas líneas de incentivos cuentan con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) a cargo del Programa Operativo de la Comunitat Valenciana 2014-2020 o del Programa Operativo de la Comunitat Valenciana 2021-2027, en ambos casos con el porcentaje de cofinanciación que en cada momento se determine.

Ivace Energia secundarà fins a un 65% del cost els projectes d’energies renovables d’empreses i entitats09/03/2021

– Destinarà 2 milions d’euros i el termini per a presentar sol·licituds estarà obert des del 22 de març fins al pròxim 21 de maig

– L’objectiu d’aquestes ajudes és avançar en la construcció d’un nou model energètic més respectuosos amb l’entorn





L’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace), dependent de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, destinarà enguany un total de 2 milions d’euros per a impulsar les energies renovables i biocarburants en les empreses i entitats del nostre territori.



Tal com publica aquest dimarts el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), Ivace Energia obrirà el pròxim 22 de març la convocatòria d’ajudes, a través del qual es donarà suport econòmic mitjançant subvencions a fons perdut a la inversió en projectes que suposen la utilització de fonts d’energia no contaminants per a aplicacions tèrmiques o elèctriques aïllades de la xarxa . Les sol·licituds es podran presentar fins al 21 de maig de 2021.



Aquesta línia d’ajudes contempla, amb caràcter general, ajudes de fins al 45% del cost dels projectes que suposen la utilització de fonts d’energia neta. A més en el cas de les mitjanes empreses aquest percentatge pot augmentar-se en 10 punts i per a les xicotetes empreses i entitats fins a 20 punts.



Actuacions susceptibles de suport



El Programa d’Energies Renovables preveu donar suport a iniciatives que contemplen l’aplicació de panells solars per a usos tèrmics com la calefacció i l’aigua calenta, el calfament de piscines cobertes i per a la producció d’energia tèrmica per a aplicacions en empreses o processos industrials.



En el cas de la biomassa, seran susceptibles de ser subvencionades les iniciatives que contemplen equips per a l’aprofitament de residus forestals, agrícoles, orgànics urbans, orgànics industrials o matèria primera procedent de cultius energètics per a aplicacions tèrmiques industrials.



En el cas de les aplicacions tèrmiques per a ús en edificis, es donarà suport a aquells projectes que utilitzen la biomassa per a la producció d’energia tèrmica per a calefacció, aigua calenta, calfament de piscines, sistemes de district heating, xarxes de calor i instal·lacions centralitzades de producció de calor, així com sistemes de generació de fred associats a la generació de calor.



També a les instal·lacions híbrides solar-biomassa tèrmica i per a equips de tractament en camp de la biomassa per a astellat, l’adaptació de camions cisterna per a la distribució de biomassa i les instal·lacions per a la fabricació de pèl·lets, briquetes l’origen de les quals siga la biomassa.



A més, podran optar a aquestes ajudes els projectes d’aprofitament dels jaciments geotèrmics, i el biogàs d’ús tèrmic.



Pel que fa als biocarburants, es donarà suport a la instal·lació d’assortidors en estacions de servei o per a proveïment de flotes, per al seu consum en el sector transporte, les plantes de producció de biodièsel o bioetanol i també els parcs d’emmagatzematge per a la seua distribució.



Quant a les aplicacions elèctriques, es subvencionaran les actuacions d’energia solar fotovoltaica, energia eòlica (aïllada de la xarxa) i les instal·lacions mixtes eòlica+fotovoltaica que estiguen aïllades de la xarxa



Cal destacar que totes aquestes línies d’incentius compten amb el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) a càrrec del Programa Operatiu de la Comunitat Valenciana 2014-2020 o del Programa Operatiu de la Comunitat Valenciana 2021-2027, en tots dos casos amb el percentatge de cofinançament que a cada moment es determine.