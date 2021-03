Las candidaturas se pueden presentar hasta el próximo 25 de marzo

Everycode es un caso de éxito ‘Scale Up’ y aumenta en un 70% su facturación en los 3 últimos años

El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) en colaboración con el Centro Europeo de Empresas Innovadoras (CEEI) de València pondrán en marcha el próximo mes de abril la cuarta edición del programa Europeo ‘Scale Up’ dirigido a ‘startups’ y pequeñas y medianas empresas innovadoras menores de seis años con potencial de escalabilidad.

‘Scale Up’ se ha convertido en un referente para este colectivo de empresas, quienes para dar el salto y competir a nivel global encuentran un vacío tanto de acompañamiento como de formación e información. Más de un centenar de empresas de la Comunitat se han presentado a las 3 convocatorias.

Esta iniciativa de la Comisión Europea ofrece a las empresas un programa de escalabilidad empresarial de 9 meses que incluye un plan de ‘mentoring’ para diseñar e implementar su estrategia de crecimiento ‘Scale Up’ y más de 50 horas de ‘training’ y ‘coaching’ con destacadas personas expertas y profesionales de reconocido prestigio en el ámbito empresarial, como Jaime Esteban, Roberto Touza, Tomás Guillén, Maribel Vilaplana, entre otros.

Las empresas beneficiadas tendrán la posibilidad de presentar su proyecto a inversores, acceder a una exclusiva red de contactos con expertos y profesionales de alto prestigio que les ayudarán a definir y planificar su estrategia para los próximos años y en la última fase del programa se premiará con 5.000 euros para servicios de consultoría estratégica de crecimiento empresarial a la empresa con mayor potencial de crecimiento.

Las empresas interesadas en beneficiarse de este asesoramiento especializado y formación personalizada, tienen de plazo hasta el próximo 25 de marzo para presentar sus candidaturas a través del portal emprenemjunts. De todas las empresas presentadas se seleccionará a las 10 que cumplan las condiciones de la convocatoria. (consultar aquí).

Everycode, caso de éxito ‘Scale Up’

La empresa Everycode se dedica al desarrollo de soluciones que faciliten y permitan el acceso a internet a personas con diferentes discapacidades. Para ello ha desarrollado la herramienta inSuit que le valió el premio ‘Scale Up’.

La historia de Everycode con este programa europeo empieza cuando pide ayuda al CEEI de València para aumentar su competitividad y tras varias reuniones se detectó la necesidad de que la empresa buscara financiación para el desarrollo de proyectos innovadores si no quería quedarse estancada en su crecimiento.

Con esta premisa decide presentarse al programa ScaleUp con un Plan de Acción centrado en su internacionalización que le valió el primer premio en la edición de 2019 y que, gracias a la actividad innovadora y al desarrollo del completo Plan de Acción, su facturación ha aumentado en los 3 últimos años una media de un 70%, y su proyecto se ha consolidado como una tecnología imprescindible para la accesibilidad, sencilla de implantar, asequible, y que realmente llega a las personas con discapacidad.

Como Ecerycode, otras empresas que han triunfado con ScaleUp son Casfid Caponnetto Hueber, Darwin Bioprospecting Excellence, Navlandis, Next Electric Motors, Nexum Global IOT Services, SingularGreen, Smart Fan, Smart Induction Converter Technologies, Skroller y Super Squad Interactive SL, 3D Concrete, Applynano Solutions, Everycode -in Suit, Live4life Community, Nude Label, Tecment – Nightway y Utopick Chocolate; Aquareturn, Bionline, Bionos Biotech, Code Prisma, FruitsApp, Play and Go Experience, Koibox, Cronoshare y uncovercity.