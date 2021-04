Joan Ribó ha visitat este matí les mostres «El somriure dels Falles», dels artistes fallers Ceballos & Sanabria, i «Rondalla del Fang», de l’artista Dulk, les dos al Centre del Carme

L’ALCALDE VALORA L’AFECTE DE LA CIUTADANIA PER LES FALLES A VALÈNCIA I LA IMPORTÀNCIA DEL MISSATGE QUE TRANSMETEN AMB LES SEUES OBRES ELS ARTISTES FALLERS

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha visitat este divendres les exposicions «El somriure de les Falles», una mostra de les creacions dels artistes fallers Ceballos&Sanabria; i «Rondalla del Fang», dedicada a l’obra artística d’Antonio Segura (Dulk), dos mostres plàstiques que ofereix el Centre del Carme, a través del Consorci de Museus, amb la col·laboració de l’Ajuntament de València.

L’alcalde ja va visitar les exposicions dies arrere com a ciutadà anònim, i hui ha tornat com a representant del municipi. Ribó ha destacat «l’altíssima qualitat» de les dos mostres», i ha destacat la importància del missatge de cadascuna d’elles. En el primer cas, l’exposició «El somriure dels Falles», comissariada per Néstor Morente, que podrà visitar-se fins al pròxim 23 de maig; i fins al 17 de novembre, «Rondalla del Fang», que té com a comissari a Fran Picazo, amb la col·laboració de l’Ajuntament.

En el primer cas, l’alcalde ha subratllat la importància que, malgrat la situació al fet que obliga la pandèmia, «la gent celebre les Falles com es pot comprovar en les cues que es registren». Esta afluència de públic reflecteix, tal com ha subratllat l’alcalde, l’afecte i la nostàlgia de la ciutadania per les festes de València.

Tal com han explicat els organitzadors de l’exposició, «El somriure dels Falles constitueix una mostra antològica que exhibeix tot tipus de material faller com el que és: obres d’art; dignificant al sector que produeix l’obra d’esta festa Patrimoni Immaterial de la Humanitat, la qual cosa fa que els artistes fallers siguen els artistes contemporanis més internacionals així com ambaixadors de la cultura valenciana». La mostra és un recorregut temàtic i cronològic per la trajectòria dels artistes fallers Ceballos&Sanabria, seleccionats fins a onze vegades per l’Ajuntament de València per a realitzar la Falla Municipal Infantil, inclòs enguany, 2021.

L’exposició està dividida en tres blocs: ‘La Casa de Correcher’: Una mostra de material faller, des d’esbossos de falla a ninots salvats de les flames; ‘Un espectacle de varietats’, centrada en el disseny gràfic faller que és suport indispensable per a il·lustrar i difondre la festa; i ‘I ens van donar les 10 i les 11’, sobre la Falla Municipal Infantil de València 2020-2021, així com sobre la trajectòria de Ceballos&Sanabria en els seus onze treballs destinats a la plaça de l’Ajuntament.

RONDALLA DEL FANG

Per part seua, la mostra de Dulk constitueix, en paraules de Joan Ribó, «una crida a la necessitat de protegir la natura , en general, i sobretot la natura més pròxima, en què tenim a casa nostra i dins del nostre municipi, l’Albufera».

«Rondalla del Fang» es presenta amb el format típic de conte valencià, com «un metarrelat sumit en un ambient immersiu que converteix la visita en un viatge inoblidable a l’Albufera de València sota la visió crítica, compromesa i actual de l’artista», segons expliquen els organitzadors. Es tracta d’una obra accessible i perceptible per a tota mena de públic que crida a «sentir i reflexionar juntament amb l’art sobre una realitat que aborda un dels nostres tresors més preuats, l’Albufera de València, convertida en una batalla entre l’oblit, la supervivència i l’esperança».