En un mensaje en su perfil oficial de Twitter, Pedro Sánchez ha deseado “suerte” a la nueva Administración norteamericana y se ha mostrado “preparado” para cooperar con Estados Unidos y hacer frente “juntos” a los grandes retos globales.

“El pueblo americano ha elegido a su 46 presidente. Felicidades Joe Biden y Kamala Harris. Os deseamos suerte. Estamos preparados para cooperar con los EE.UU. y hacer frente juntos a los grandes retos globales”, ha dicho Sánchez a través de Twitter.

a tragicomedia de los últimos cuatro años ya es historia. Estados Unidos tendrá nuevo presidente. Tras cinco días de recuento infinito, Pensilvania ha decantado finalmente su escrutinio para darle a Joe Biden las llaves de la Casa Blanca y escribir el principio del fin de una de las épocas más convulsas de la historia reciente del país, una época que ha servido para devaluar su democracia y desplomar su prestigio internacional. Ha sido precisamente el estado donde Biden nació hace 77 años, en el pueblo minero de Scranton, el que acabado inclinando una victoria que Donald Trump tratará de impugnar en los tribunales, una misión como mínimo complicada dada la nula credibilidad de sus acusaciones de fraude masivo, que han servido para retratar a un hombre que ni siquiera sabe perder con un mínimo de decencia.

Nada más conocerse el desenlace, las bocinas y los vivas resonaron en las calles de Washington, una capital que ha vivido con miedo el desenlace de estas elecciones marcadas por el resentimiento y el odio entre las dos Américas. La victoria de Biden en Pensilvania, certificada por Associated Press, a la que se añadió después Nevada, deja al demócrata con 279 votos electorales, nueve puntos más de la cifra mágica que otorga el triunfo en los comicios. El resultado final podría ser mayor si se confirma que también ha ganado en Georgia y Arizona, estados donde quedan muy pocos votos por contarse para que se cierre el escrutinio.

“América, me honra que me hayáis elegido para liderar nuestro gran país“, ha escrito el nuevo presidente electo del país en su cuenta de Twitter. “El trabajo que tenemos por delante será duro, pero os prometo esto: seré el presidente de todos los estadounidenses, me hayáis votado o no. Y honraré la fe que habéis depositado en mí”.

Este desenlace completa una de las remontadas políticas más épicas de los últimos tiempos, solo comparable a la de Bill Clinton en 1992. La de un hombre que encarna al ‘establishment’ político de Washington, un hombre que ha hecho de su empatía hacia al sufrimiento ajeno y su bonhomía los rasgos principales de su identidad.

Vuelta a la normalidad

En las antípodas del actual presidente, Biden abraza la versión más virtuosa del carácter y la historia estadounidense. Solo ha tenido que prometer una vuelta a la normalidad para dar credibilidad a su candidatura. Aspira a unir al país y pacificar a sus tribus malavenidas, pero tendrá que aportar mucho más si quiere sacarlo del pozo de la pandemia, de su peor recesión en casi un siglo y del cúmulo de agravios raciales y socioeconómicos que han convertido al país más rico del mundo en un polvorín no muy distinto a los estados fallidos.

Tendrá a su lado a Kamala Harris, uno de los emblemas de la nueva generación del partido, políticamente moderada como él, pero revolucionaria por las identidades que arrastra. Será la primera mujer negra en llegar a la vicepresidencia, la primera hija de inmigrantes y la primera de descendencia asiática.

¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido, Joe! Vas a ser el próximo presidente de Estados Unidos, dijo Harris por teléfono, antes de soltar una carcajada de alegría. / EFE VÍDEO

Poco después de conocerse la noticia, Harris ha colgado un vídeo en las redes que sirve para inmortalizar el instante histórico. “Lo hemos hecho, Joe. Vas a ser el próximo presidente de EEUU”, dice antes de cerrar con una de sus inconfundibles carcajadas.

El reto por delante es hercúleo, por más que Biden se atribuyera la víspera un “mandato para la acción frente al covid, la economía, el cambio climático y el racismo sistémico“. Los demócratas se han comido el plato principal del menú de estas elecciones, pero se han quedado sin postres ni vino. Muy lejos de sus mejores expectativas.

Si bien seguirán controlando la Cámara de Representantes, su ventaja ha menguado. En el Senado, solo pueden aspirar a un empate a 50 escaños, que otorgaría a la vicepresidenta el derecho a romper el empate. Pero para llegar hasta ahí tendrán que ganar los dos escaños que faltan por atribuirse en una especie de segunda vuelta que se celebrará a principios de enero. Aunque lo consigan, será difícil que puedan legislar a su antojo porque varios de sus senadores son muy conservadores. Tampoco han conseguido darle la vuelta a ninguno de los parlamentos estatales controlados por los republicanos, que gobiernan en la mayoría de estados del país.

36 años en el Capitolio

Biden es un viejo zorro del Capitolio, donde pasó 36 años antes de convertirse en vicepresidente de Barack Obama en el 2008. Su carrera ha estado marcada por la búsqueda de consensos, algo que consiguió basculando generalmente hacia las posiciones conservadoras, pero el Partido Republicano no es el de antaño. El bloqueo y el fanatismo son su divisa y es muy cuestionable que sus cargos electos vayan a alejarse del gran líder a corto plazo, un Trump que no ha perdido votos en estas elecciones y mantiene una devoción ciega entre las bases republicanas.

Para acabar de complicar la misión de Biden, que lanzó su campaña presentándose como un “candidato de transición”, está la izquierda del Partido Demócrata. Una izquierda que está harta del ‘business as usual’ y tiene el entusiasmo de las nuevas generaciones de su parte. Esa izquierda quiere atacar frontalmente los problemas estructurales del país, desde una sanidad propia de los países tercermundistas, a la precarización extrema del trabajo, el abandono de extensas regiones guillotinadas por la globalización o las mayores desigualdades socioeconómicas del mundo occidental.

Todos esos factores sirvieron de caldo de cultivo para que un pueril multimillonario que viaja en helicóptero y limusina se convirtiese en el héroe de los trabajadores. Esa fue la gran jugada maestra del mejor trilero que haya visto el mundo en mucho tiempo, un caudillo bananero que seguirá proyectando su sombra furiosa sobre el país durante mucho tiempo.