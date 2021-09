Jorge Lis ha muerto de covid tras pasar 45 días en la UCI

El expiloto se negó a vacunarse porque negó la existencia del virus

Cuando enfermó, Jorge Lis mostró su arrepentimiento por no haberse vacunado

El expiloto de motos, Jorge Lis, que se negó a vacunarse, ha fallecido por coronavirus. Tras más de 45 días en la UCI, Lis ha muerto a los 46 años.

Cuando le ingresaron, el expiloto admitió su error por creer en teorías negacionistas de las vacunas. Jorge Lis fue subcampeón de España de motos de 125 centímetros cúbicos en 1996 y después destacó como coach de pilotos y editor de libros.

Lis ha muerto tras pasar en la UCI del Hospital de la Fe de Valencia mes y medio. Negó tanto la enfermedad que intentó convencer a su familia de que no se vacunara, incluida su madre, una mujer de 84 años. La negativa a ponerse la vacuna le llevó a enfrentarse con la familia.

Su hermana contó que el piloto cuando empezó la pandemia tenía mucho miedo al virus. Salía con varias mascarillas y apenas se relacionaba con nadie. Sin embargo, con el tiempo empezó a negar su existencia debido a la información que circulaba en redes hasta el punto de negarse a vacunarse.

Cuando enfermó, el piloto de 46 años mostró su arrepentimiento. Su hermana Elena se encargó de dar a conocer públicamente su arrepentimiento para convencer a los negacionistas de que se vacunen. “Yo creo que hay mucha gente que no está vacunando y esa es a la gente a la que me dirijo, para que no pase lo mismo que nosotros, que es un auténtico infierno. No sabéis el horror que es tener a un familiar en la UCI”, dijo la hermana de Lis en una entrevista en Europa Press.

Finalmente el piloto ha muerto en el Hospital. Algunas personas han lamentado su marcha, entre ellas la consellera de Sanidad, Ana Barceló, que señaló en Twitter su tristeza ante la noticia del fallecimiento de Jorge, “el testimonio ofrecido por su hermana ayuda a salvar vidas. La vacuna es nuestra esperanza”.